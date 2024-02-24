Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2046

Maxim Dmitrievsky:

É uma treta, numa palavra.

tal como tudo o que fazemos aqui )))))))))))))

=========================


Eu vou dar o padrão a boas mãos)


Faça dois baloiços, um 4 vezes mais lento do que o outro, por exemplo, 5 e 20


5 devem atravessar 20 e voltar, 20 devem estar numa forte tendência, ou seja, estar numa forte encosta

Então, quando 5 quebram o nível desses 20, abrimos uma ordem.



Isto parece-me fácil mas é divertido programá-lo matematicamente, acho que o reconhecimento de padrões deve ser feito em geometria Euclidiana mas os padrões têm de ser marcados manualmente).


Valeriy Yastremskiy:

Sim, estou a escrever agora...

mytarmailS:

Apanha. Se não precisas da primeira linha, deves recomendar a oninit. Sim, e Alerta deve ser recomendado).

Valeriy Yastremskiy:

mytarmailS:

Apanha. Se não precisas da primeira linha, deves recomendar a oninit. Sim, e seria uma boa ideia recomendar Alert também)

Obrigado! Com a ajuda de instruções da Internet ))) instalei o perito )) sou um tal pro ...


eu tenho uma pergunta

Não posso rebobinar/expandir/diminuir o gráfico. O Expert Advisor ativa com o mesmo botão do mouse e não posso rebobinar/expandir/diminuir o gráfico.

Talvez seja possível alterá-lo para duplo clique ou mesmo triplo clique.

mytarmailS:

Colocando um padrão em boas mãos)

Estes são os padrões que a Max não encontrará nenhum algoritmo que olhe para os dados

1) com uma janela deslizante ,

2) que contempla os incrementos ,

3) que não leva em conta a seqüência de eventos,

4) que não sabe como descartar "eventos deixados" entre "bons eventos". ,

mytarmailS:

Estes são os padrões que a Max não encontrará nenhum algoritmo que olhe para os dados

1) por uma janela deslizante ,

2) que contempla os incrementos ,

3) que não leva em conta a seqüência de eventos,

4) que não sabe como descartar "eventos deixados" entre "bons eventos". ,

5) que não considera valores absolutos (preços)

Em teoria, uma rede neural comum deve ser capaz de encontrar o input de preços e vagões
mytarmailS:

Obrigado! Com a ajuda de instruções da Internet )) instalou o perito )) tal pro ...


Eu tenho uma pergunta.

Não posso rebobinar/expandir/diminuir o gráfico à medida que rebobino usando o mesmo botão do mouse e o Expert Advisor é ativado imediatamente, a mesma condição funciona para rebobinar o gráfico

Talvez seja possível alterá-lo para duplo clique ou mesmo triplo clique.

Eu não tinha considerado esta nuance ((

É possível, claro, em contagem de cliques e no primeiro clique de uma variável, e no clique seguinte para calcular a diferença de tempo e se for menor, então por último clique. Um triplo clique é muito mais complicado. Tens de o apanhar.

Em geral, tens de o apanhar. Um segundo custa por clique. O alerta deve ser lembrado.

Alexander Alekseevich:
Em teoria, uma rede neural comum deve ser capaz de encontrar o input de preços e mashups

Resposta errada, pense novamente)

Maxim Dmitrievsky:
Você o mostra no tester por 2 anos e não em 3 papers. E tudo ficará no seu lugar.

Antes de mais nada, formaliza-o). Traduzi-lo em código de máquina, pode ser? Não podia, embora pareça simples... Vou usar o reconhecimento de padrões... Marque com um toque.

Bem, você deveria pelo menos tentar pensar como pode ser programado, (pense bem)) E então você vai entender a minha idéia principal! Que não se pode ensinar tais padrões com abordagens convencionais...

mytarmailS:

a resposta está errada, pense novamente )

Bem, formaliza-o primeiro )))) Traduzi-lo em código de máquina, consegues fazê-lo? Não poderia, embora pareça simples... Fá-lo-ei através do reconhecimento de padrões... Marque com um toque.

Bem, você deveria pelo menos tentar pensar como pode ser programado, (pense bem)) E então você vai entender a minha idéia principal! Que não se pode ensinar tais padrões com abordagens convencionais...

Não funciona, nem a normalização na sua forma habitual, nem a janela deslizante... Já escrevi os 5 pontos...

Valeriy Yastremskiy:

Você poderia, é claro, contrapor os cliques e colocar a primeira vez em uma variável e calcular a diferença de tempo no próximo clique, e se ela for menor, então no último clique. O triplo clique é muito mais complicado. Tens de o apanhar.

Em geral, tens de o apanhar. Um segundo custa por clique. Vamos ter de comentar o alerta.

Está tudo bem, é a bomba!

Muito obrigado, meu!

Espero que algo resulte, que o mantenha informado.

