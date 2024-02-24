Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2046
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É uma treta, numa palavra.
tal como tudo o que fazemos aqui )))))))))))))
=========================
Eu vou dar o padrão a boas mãos)
Faça dois baloiços, um 4 vezes mais lento do que o outro, por exemplo, 5 e 20
5 devem atravessar 20 e voltar, 20 devem estar numa forte tendência, ou seja, estar numa forte encosta
Então, quando 5 quebram o nível desses 20, abrimos uma ordem.
Isto parece-me fácil mas é divertido programá-lo matematicamente, acho que o reconhecimento de padrões deve ser feito em geometria Euclidiana mas os padrões têm de ser marcados manualmente).
Tente programar tal padrão, se estiver interessado...
Sim, estou a escrever agora...
mytarmailS:
Apanha. Se não precisas da primeira linha, deves recomendar a oninit. Sim, e Alerta deve ser recomendado).
mytarmailS:
Apanha. Se não precisas da primeira linha, deves recomendar a oninit. Sim, e seria uma boa ideia recomendar Alert também)
Obrigado! Com a ajuda de instruções da Internet ))) instalei o perito )) sou um tal pro ...
eu tenho uma pergunta
Não posso rebobinar/expandir/diminuir o gráfico. O Expert Advisor ativa com o mesmo botão do mouse e não posso rebobinar/expandir/diminuir o gráfico.
Talvez seja possível alterá-lo para duplo clique ou mesmo triplo clique.
Eu não considerei esta nuance ((
Colocando um padrão em boas mãos)
Estes são os padrões que a Max não encontrará nenhum algoritmo que olhe para os dados
1) com uma janela deslizante ,
2) que contempla os incrementos ,
3) que não leva em conta a seqüência de eventos,
4) que não sabe como descartar "eventos deixados" entre "bons eventos". ,
5) que não considera valores absolutos (preços)
Estes são os padrões que a Max não encontrará nenhum algoritmo que olhe para os dados
1) por uma janela deslizante ,
2) que contempla os incrementos ,
3) que não leva em conta a seqüência de eventos,
4) que não sabe como descartar "eventos deixados" entre "bons eventos". ,
5) que não considera valores absolutos (preços)
Estes são os padrões que a Max não encontrará nenhum algoritmo que olhe para os dados
1) por uma janela deslizante ,
2) que contempla os incrementos ,
3) que não leva em conta a seqüência de eventos,
4) que não sabe como descartar "eventos deixados" entre "bons eventos". ,
5) que não considera valores absolutos (preços)
Obrigado! Com a ajuda de instruções da Internet )) instalou o perito )) tal pro ...
Eu tenho uma pergunta.
Não posso rebobinar/expandir/diminuir o gráfico à medida que rebobino usando o mesmo botão do mouse e o Expert Advisor é ativado imediatamente, a mesma condição funciona para rebobinar o gráfico
Talvez seja possível alterá-lo para duplo clique ou mesmo triplo clique.
Eu não tinha considerado esta nuance ((
É possível, claro, em contagem de cliques e no primeiro clique de uma variável, e no clique seguinte para calcular a diferença de tempo e se for menor, então por último clique. Um triplo clique é muito mais complicado. Tens de o apanhar.
Em geral, tens de o apanhar. Um segundo custa por clique. O alerta deve ser lembrado.
Em teoria, uma rede neural comum deve ser capaz de encontrar o input de preços e mashups
Resposta errada, pense novamente)
Você o mostra no tester por 2 anos e não em 3 papers. E tudo ficará no seu lugar.
Antes de mais nada, formaliza-o). Traduzi-lo em código de máquina, pode ser? Não podia, embora pareça simples... Vou usar o reconhecimento de padrões... Marque com um toque.
Bem, você deveria pelo menos tentar pensar como pode ser programado, (pense bem)) E então você vai entender a minha idéia principal! Que não se pode ensinar tais padrões com abordagens convencionais...
Nem a normalização na sua forma habitual nem uma janela deslizante funcionam aqui... em suma, o que estou a repetir? Escrevi os 5 pontos
a resposta está errada, pense novamente )
Bem, formaliza-o primeiro )))) Traduzi-lo em código de máquina, consegues fazê-lo? Não poderia, embora pareça simples... Fá-lo-ei através do reconhecimento de padrões... Marque com um toque.
Bem, você deveria pelo menos tentar pensar como pode ser programado, (pense bem)) E então você vai entender a minha idéia principal! Que não se pode ensinar tais padrões com abordagens convencionais...
Não funciona, nem a normalização na sua forma habitual, nem a janela deslizante... Já escrevi os 5 pontos...
porque não está certo????
Você poderia, é claro, contrapor os cliques e colocar a primeira vez em uma variável e calcular a diferença de tempo no próximo clique, e se ela for menor, então no último clique. O triplo clique é muito mais complicado. Tens de o apanhar.
Em geral, tens de o apanhar. Um segundo custa por clique. Vamos ter de comentar o alerta.
Está tudo bem, é a bomba!
Muito obrigado, meu!
Espero que algo resulte, que o mantenha informado.