mytarmailS:

Está bem, uh... Vou fazer figas.

Mas o mais importante, compreende porque é que a rede não consegue encontrar o padrão que eu descrevi? )

Porque é estatisticamente insignificante, muito provavelmente.
 
que assim seja )

mytarmailS:

assim seja )

Se você pegar todas as coisas estranhas e sair sobre esse tipo de rabiscos... é para isso que serve a análise de correlação, encontre todos esses padrões e veja. É uma semente para a NS, ela deve ser capaz de procurar coisas mais complexas. Subtraia esses Machs dos preços e encontre uma correlação semelhante por incrementos. Sementes.
 
Se você tirar todas as coisas desnecessárias e sair sobre tais rabiscos... há uma análise de correlação para isso, encontrar todos esses padrões e ver. Para NS é uma semente, deve ser capaz de procurar coisas mais complicadas. Subtraia esses Machs dos preços e encontre correlações semelhantes em incrementos. Sementes.

É isso que eu quero fazer.

 
O reconhecimento de padrões pode provavelmente ser tratado por modelos de imagem ou de fala. Mas seria um grande incómodo. Você precisa transformar os dados de uma forma adequada e depois usar os modelos pré-treinados. Para imagens Gramian Angular Field, para a fala o cepstr provavelmente serve. Transferir lerning através do fast.ai para fazer.
 
ou o próprio padrão funciona 50/50))) por isso a rede ignora-a.

 
Alexander Alexeyevich:

Se não sabemos como vai ser o padrão, então devemos apenas procurá-lo.

Quando você ensina a rede, ela vai procurar por um padrão autêntico, e como regra no TS, um padrão é uma figura visual, e se for difícil de bloquear, na maioria dos casos, não dá lucro).

Quem vai descobrir? )


 
Valeriy Yastremskiy:

O que devo mudar para fazer um clique duplo contar em meio segundo em vez de um segundo?

 
Maxim Dmitrievsky:

Quem vai descobrir? )

A ver o Vorontsov?)

