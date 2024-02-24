Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2048
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Está bem, uh... Vou fazer figas.
Mas o mais importante, compreende porque é que a rede não consegue encontrar o padrão que eu descrevi? )
Por ser estatisticamente insignificante, o mais provável é
que assim seja )
assim seja )
Se você tirar todas as coisas desnecessárias e sair sobre tais rabiscos... há uma análise de correlação para isso, encontrar todos esses padrões e ver. Para NS é uma semente, deve ser capaz de procurar coisas mais complicadas. Subtraia esses Machs dos preços e encontre correlações semelhantes em incrementos. Sementes.
É isso que eu quero fazer.
Por ser estatisticamente insignificante, o mais provável é
ou o próprio padrão funciona 50/50))) por isso a rede ignora-a.
Se não sabemos como vai ser o padrão, então devemos apenas procurá-lo.
Quando você ensina a rede, ela vai procurar por um padrão autêntico, e como regra no TS, um padrão é uma figura visual, e se for difícil de bloquear, na maioria dos casos, não dá lucro).
Quem vai descobrir? )
O que devo mudar para fazer um clique duplo contar em meio segundo em vez de um segundo?
Quem vai descobrir? )
A ver o Vorontsov?)