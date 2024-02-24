Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2041
menos árvores, menos profundidade, talvez o suficiente, pelo menos só para testar
Onde está o tempo lá? O dia da semana, dia do mês, hora do dia, minuto da hora. O tempo é um valor contínuo, e existem categorias consecutivas.
Não são estes intervalos de tempo?
Posso ensiná-lo também com sinais categóricos - vamos verificar a eficiência, que cargos fazer categóricos - tudo o que tem a ver com o tempo?
Eu faço isto:
1) Eu crio um array de índices de strings com um comprimento igual ao número de strings, preencho-o com valores de 0 a N strings
2) Eu embaralho esta matriz
onde RandomInteger() é qualquer variante do3) então eu pego todos os valores desses índices em um loop e os uso para obter a string necessária do array principal, que acaba sendo uma string pseudo-aleatória depois de misturar os índices
Obrigado, eu vou tentar usá-lo!
Alguém já tentou classificar muitas aulas, digamos 10k?
funciona de todo?
Eu posso tentar executá-lo no CatBoost - reiniciar a amostra.
você também pode tentar remover o dia do mês.
Entrar e sair?
Este é exatamente o caso, mas enquanto você considerar os átomos e assim que você decidir considerar a malha de cristal, "nós estamos ferrados" - na maioria dos casos é muito difícil resolver o problema, eu li uma vez, pela forma como eles usam redes neurais - eles obtêm resultados mais rápidos do processo de simulação
a mesma situação com os mercados, enquanto nós olhamos para um ou dois ticks, não há muitas opções - seja para cima ou para baixo, tudo se torna complicado se procedermos ao "aqui abrimos uma ordem, e aqui a fechamos" ))))
Sim, esta é uma certa estrutura viva, mas tem um modelo comportamental - chamemos-lhe padrões ou o contexto do mercado, não importa.
É possível estudar o comportamento na história, a única coisa que resta é decidir o que fazer no futuro.
A simples compreensão das propriedades da malha cristalina foi resolvida pela compreensão da disposição das partículas mais simples, não só do átomo e do elétron e seus giros, mas também dos quarks e de um monte de partículas mais simples. Sem este entendimento, não havia entendimento.
Que está nos dados do mercado. Bem, aparentemente a educação também existe, ou seja, deve-se analisar os manuais escolares nas escolas e institutos dos países analisados e tirar conclusões)
Prever o comportamento da sociedade não é mais difícil do que prever o destino de um indivíduo/indivíduo. Você tem uma família biológica, educação, etc. Você tem que adivinhar se seu marido vai ser fiel ou não.
Sim
Tem mais árvores, bastante boas - na amostra do exame a precisão é superior a 60%.
Acontece ao mesmo tempo em que se encontra uma troca, as paragens e a saída estão interligadas, o que é lógico - se a troca já é longa, as paragens não são eliminadas, provavelmente devido ao facto de serem grandes...
Modelos a anexar?