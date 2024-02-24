Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1989

Maxim Dmitrievsky:

porque você tem que conectar o testador ao trader e usar um modelo pré-treinado com pelo menos algumas semanas de antecedência. Nas corridas frias não sabe nada no início.

O que é que o lote tem a ver com isso. Estou a testar erros.

Isto é, enquanto você prepara o corpo do bot para o enchimento )))).

E eu que pensava que já tinhas um robot treinado. Tal como me lembro, havia capturas de ecrã dos testes e eram bastante impressionantes.

 
Embora meus testes também tenham mostrado 99% de resultados lucrativos, mas na vida real não é tão bom )))), em média 46% dos negócios lucrativos.
Eu estava distraído com o R... Eu gostaria que eles usassem uma linguagem normal onde todos a usassem).

Talvez eu tenha feito asneira...
 
Maxim Dmitrievsky:

Eles distraem-se com o R... porque não usar uma linguagem normal que todos usam?)

)), mas quem impede? Eu decidi (e foi uma decisão errada) portar tudo de C++ para MQL, o resultado não foi mau, mas o processo de aprendizagem foi muito longo, porque afinal a MQL é uma intérprete e o MT4 não tem bom trabalho com fluxos, então tive que desistir))), mas o MQL foi portado para C++, então decidi fazer a escolha certa desde o início, não desperdiçar um ano))))

 

Às vezes me pergunto se eu não deveria atrasar o processo de aprendizagem porque o resultado foi melhor quando toda matemática foi baseada em MQL, mas )))) parece um disparate.

Ou talvez eu também tenha estragado alguma coisa...

 

Saudações exploradores, aqui está um simples testador de pitões. Pode vir a ser útil para alguém.

Aceita preço fechado, spread, sinais no intervalo 0...1 onde 0-vende 1-compra.

A negociação é feita cruzando a linha 0,5. É possível diminuir a intensidade de negociação devido ao parâmetro de insensibilidade que muda na faixa de 0...25.

Ele executa arrays e parcelas de parcelas de balanço e trocas comprometidas nos gráficos.

boa curva de equilíbrio na bandeja...)))

welimorn:

Saudações exploradores, aqui está um simples testador de pitões. Pode vir a ser útil para alguém.

Aceita preço fechado, spread, sinais no intervalo 0...1 onde 0-vende 1-compra.

A negociação é feita cruzando a linha 0,5. É possível diminuir a intensidade de negociação devido ao parâmetro de insensibilidade que muda na faixa de 0...25.

Ele executa arrays e parcelas de parcelas de balanço e trocas comprometidas nos gráficos.

boa curva de equilíbrio na bandeja...)))

O Trey não tem interesse para ninguém. É sempre bonito.
Aumente a pista de 2 mil barras para 20 ou 200 mil. O que será que vai acontecer? E adiciona uma secção de teste.
 
Lembrei-me algures que houve uma discussão sobre um arquivador. Como se um arquivo fosse comprimido, existem padrões, etc. Não me lembro onde estava, quero relê-lo.
 
Maxim Dmitrievsky:

sim

fá-lo-ias por mim?

Seria mais conveniente, e resolveria o problema dos "módulos em uma pasta" nesta linguagem milagrosa).

welimorn:

Aqui está um simples testador de pitões. Pode ser útil para alguém.

Ooh, fixe, obrigado.

 
Evgeniy Chumakov:
Lembrei-me de falar em algum lugar sobre um arqueiro. Como se um arquivo estivesse comprimido, houvesse um padrão, etc. Não me lembro onde estava, quero relê-lo.

Arquivador de entropia em yandex, aqui se ergue essa ligação defeituosa. Há lá muitos artigos.

https://habr.com/ru/post/180803/

