Evgeniy Chumakov:


Obrigado Maxim!

Na verdade, esqueci de dizer, basta que o modelo preveja o próximo sinal (+-) da série, alvo + mais valor. E a precisão específica não é importante.

O comprimento da amostra n = 54 , cobre todos os valores possíveis.

O sinal está perfeitamente previsto.

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
Maxim Dmitrievsky:

Interessante, é o Graal?

 
Evgeniy Chumakov:


Um bom trecho estável)

 
Valeriy Yastremskiy:

bom trecho estável))


Eu acho que ))

Aqui está o arquivo com GBPUSD. É interessante verificar o mesmo modelo treinado com dados de outro par.

Arquivos anexados:
GBPUSD_return_csv.txt  77 kb
 

Se tiver um bom resultado, deve ter cuidado com os acidentes, eles permitem-lhe acreditar na correcção do seu TS, mas deve haver sempre alguma dúvida, e se todas as variantes forem verificadas, pode relaxar.

Para verificar a eficiência do método você precisa fazer pelo menos 100 otimizações com diferentes janelas deslizantes e só então tirar conclusões.

Evgeniy Chumakov:


Sim
 
Evgeniy Chumakov:


Maxim Dmitrievsky:
Sim

Evgeniy Chumakov:

Aqui está o arquivo com GBPUSD. É interessante verificar o mesmo modelo treinado com dados de outro par.

>>> regr.score(X_train, y_train)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


Pior, mas ainda mais perto dos 90%. Treinado no EURUSD.
Alexander_K:

Alexandre, se o Graal for encontrado, o sentido da vida desaparecerá e arrastará, sexo e rock 'n' roll começarão. Mas será realmente necessário? )

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu não sei, Max.

Mas eu sei que existem TCs lucrativos e que as pessoas os usam. Eles estão felizes? Eu não sei. Temos que tentar nós mesmos - nunca é tarde para desistir :)))

