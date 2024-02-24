Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1995
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Obrigado Maxim!
Na verdade, esqueci de dizer, basta que o modelo preveja o próximo sinal (+-) da série, alvo + mais valor. E a precisão específica não é importante.
O comprimento da amostra n = 54 , cobre todos os valores possíveis.
O sinal está perfeitamente previsto.
o sinal está perfeitamente previsto.
Interessante, é o Graal?
Interessante. O graal ou quê?
Um bom trecho estável)
bom trecho estável))
Eu acho que ))
Aqui está o arquivo com GBPUSD. É interessante verificar o mesmo modelo treinado com dados de outro par.
Se tiver um bom resultado, deve ter cuidado com os acidentes, eles permitem-lhe acreditar na correcção do seu TS, mas deve haver sempre alguma dúvida, e se todas as variantes forem verificadas, pode relaxar.
Para verificar a eficiência do método você precisa fazer pelo menos 100 otimizações com diferentes janelas deslizantes e só então tirar conclusões.
Interessante, é o Graal?
Será que é o Graal?
Sim
Rapazes! Atira o Graal ao público, por amor de Deus! Eu comeria terra só para O ver...
Aqui está o arquivo com GBPUSD. É interessante verificar o mesmo modelo treinado com dados de outro par.
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
Rapazes! Atira o Graal, por amor de Deus, para o domínio público! Estou disposto a comer terra só para O ver...
Alexandre, se o Graal for encontrado, o sentido da vida desaparecerá e arrastará, sexo e rock 'n' roll começarão. Mas será realmente necessário? )
Alexandre, se o graal for encontrado, o sentido da vida desaparecerá e arrastará, sexo e rock 'n' roll começarão. Mas será realmente necessário? )
Eu não sei, Max.
Mas eu sei que existem TCs lucrativos e que as pessoas os usam. Eles estão felizes? Eu não sei. Temos que tentar nós mesmos - nunca é tarde para desistir :)))