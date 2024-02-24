Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1992

mytarmailS:

Estou a falar de pitão, não posso correr o teu próprio código nesta linguagem milagrosa para gajos heterossexuais).

Vou escrever em python, mas tenho de correr o código primeiro))

Tente passar primeiro pelo depurador.

Ele irá criar um arquivo de configuração para você

♪ Então tente apenas correr ♪

 

Olá a todos!

Se alguém tiver algum tempo livre, verifique as séries cronológicas para previsibilidade com as redes neurais.

Como não percebo nada destes "ns", e não há mais ninguém a quem perguntar... Obrigado!


Este é o aspecto da série (em anexo)


O valor da última vez está no início do arquivo, o mais antigo está no final.

EURUSD_returns.zip  4 kb
 
Você acha que um conjunto de dados é suficiente? Você precisa do método em que esta coleta de dados foi baseada, quais eram os objetivos no momento da coleta, etc.
sobre os cinco valores anteriores:

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

precisão de 60%

nos 10 valores anteriores, a precisão é de 50 por cento.

no 3º a precisão é de 57

Previsão azul inicial, laranja. Últimos 300 valores


 
Maxim Dmitrievsky:

sobre os cinco valores anteriores:

precisão de 60%

em 10 valores anteriores deteriora-se, precisão 50

no 3º a precisão é de 57

Linha de base azul, previsão laranja. Os últimos 300 valores.


Algo que eu não entendo. Como pode um modelo de regressão estimar em percentagens? Deve ser em valores absolutos.

Aqui está a ajuda que encontrei https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

pontuação (X, y, peso_amostra=Nenhum)[fonte]

Retorna o coeficiente de determinação R^2 da previsão.

O coeficiente R^2 é definido como (1 - u/v), onde u é a soma residual dos quadrados ((y_true - y_pred) ** 2).sum() e v é a soma total dos quadrados ((y_true - y_true.mean())) ** 2).sum(). A melhor pontuação possível é 1,0 e pode ser negativa (porque o modelo pode ser arbitrariamente pior). Um modelo constante que sempre prevê o valor esperado de y, desconsiderando as características de entrada, obteria uma pontuação R^2 de 0,0.

Ou seja, não deve ser convertido em percentagens, uma vez que são possíveis valores negativos. Apenas um coeficiente.

 
elibrarius:
Algo que eu não entendo. Como pode um modelo de regressão estimar em percentagens? Tem de ser em valores absolutos.

logaritmos

elibrarius:

Eu não entendo uma coisa. Como pode um modelo de regressão estimar em percentagens? Tem de ser em valores absolutos.

Aqui está uma referência encontrada em https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

Ou seja, não deve ser convertido numa percentagem, uma vez que são possíveis valores negativos. É apenas um coeficiente.

Negativo é uma relação inversa. É difícil imaginar um modelo assim.

 

Saudações a todos! Aqui está um sistema simples para animar as mudanças de parâmetros dos seus sistemas. Será útil para a depuração ou observação de sistemas RL.

É composto por dois scriptssave_csv.py e animation.py

Tudo isto funciona da seguinte forma.

Pré-colar o conteúdo do script save_csv.py para você mesmo. Quando chamada, a função irá salvar suas variáveis em um arquivo com extensão .csv.

Execute a animação.py script

Depois corre o teu sistema, e a animação vai correr.


fnimazmya

A animação .py script pode ser deixada enquanto se procura por uma gaal.

arrancado de

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

negativo é uma relação inversa. É difícil imaginar um modelo assim.

mais é menos de um) e você sabe como é difícil explicar um círculo unitário? Mais do que um círculo teria de ser desenhado... Embora você definitivamente não é youche)))), mas nem tudo está perdido))))

Valeriy Yastremskiy:

mais de um) e você sabe como é difícil explicar um círculo unitário? Mais do que um círculo teria de ser desenhado... Embora definitivamente não sejas um poke)))), mas nem tudo está perdido)))).

?

