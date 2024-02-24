Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1992
Estou a falar de pitão, não posso correr o teu próprio código nesta linguagem milagrosa para gajos heterossexuais).
Vou escrever em python, mas tenho de correr o código primeiro))
Tente passar primeiro pelo depurador.
Ele irá criar um arquivo de configuração para você
♪ Então tente apenas correr ♪
Olá a todos!
Se alguém tiver algum tempo livre, verifique as séries cronológicas para previsibilidade com as redes neurais.
Como não percebo nada destes "ns", e não há mais ninguém a quem perguntar... Obrigado!
Este é o aspecto da série (em anexo)
O valor da última vez está no início do arquivo, o mais antigo está no final.
Olá a todos!
Olá a todos!
sobre os cinco valores anteriores:
precisão de 60%
nos 10 valores anteriores, a precisão é de 50 por cento.
no 3º a precisão é de 57
Previsão azul inicial, laranja. Últimos 300 valores
Algo que eu não entendo. Como pode um modelo de regressão estimar em percentagens? Deve ser em valores absolutos.
Aqui está a ajuda que encontrei https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
Ou seja, não deve ser convertido em percentagens, uma vez que são possíveis valores negativos. Apenas um coeficiente.
Negativo é uma relação inversa. É difícil imaginar um modelo assim.
Saudações a todos! Aqui está um sistema simples para animar as mudanças de parâmetros dos seus sistemas. Será útil para a depuração ou observação de sistemas RL.
É composto por dois scriptssave_csv.py e animation.py
Tudo isto funciona da seguinte forma.
Pré-colar o conteúdo do script save_csv.py para você mesmo. Quando chamada, a função irá salvar suas variáveis em um arquivo com extensão .csv.
Execute a animação.py script
Depois corre o teu sistema, e a animação vai correr.
A animação .py script pode ser deixada enquanto se procura por uma gaal.
arrancado de
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
negativo é uma relação inversa. É difícil imaginar um modelo assim.
mais é menos de um) e você sabe como é difícil explicar um círculo unitário? Mais do que um círculo teria de ser desenhado... Embora você definitivamente não é youche)))), mas nem tudo está perdido))))
mais de um) e você sabe como é difícil explicar um círculo unitário? Mais do que um círculo teria de ser desenhado... Embora definitivamente não sejas um poke)))), mas nem tudo está perdido)))).
?