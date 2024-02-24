Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1987

Maxim Dmitrievsky:

Esqueça, não é a sua coisa :D Leia como os módulos estão conectados, procure onde você fez asneira.

Você pode executá-lo através do depurador, então todos os erros são bem destacados. Estou a dizer-te que não tens de entrar na linha de tiro com o teu rabo nu. Você tem que aprender a língua primeiro.

para o que vais fazer a seguir? Fazer o teste e o quê?

A linguagem está bem, eu não diria que estou muito perdido nela... mais no próprio VCS e problemas estúpidos como o acima... eles não têm nada a ver com a linguagem...


aqui está a criação de um módulo para o teste na mesma pasta

aqui está tentando executar o script do module_test a partir da mesma pasta


Você vê? O mesmo, o problema não está no idioma, senão eu não teria escrito o teste, o problema está em alguns problemas estúpidos do lado esquerdo.

mytarmailS:

Tente criar uma nova pasta, crie um par de módulos dentro dela. Eu não sei qual é a falha, nunca me aconteceu )

provavelmente o VScode precisa de ser configurado, sim
 
Maxim Dmitrievsky:

Quais são as opções?

Ao carregar o script, a primeira coisa que vem à mente é que ou há algo no bobinador onde você pode especificá-lo, a segunda coisa que vem à mente é o registro. Parece que tudo o que você quer pode ser escrito lá, mas vai funcionar. )))) (As variáveis ambientais, penso eu, também deveriam ser.)

Valeriy Yastremskiy:

Ao carregar o script, a primeira coisa que vem à mente é que ou há algo no bobinador onde você pode especificá-lo, a segunda coisa que vem à mente é o registro. Parece haver algo que você quer escrever lá, mas se vai funcionar. )))) As variáveis de ambiente devem estar lá também).

O código está em python... por isso está no próprio guião.

 
Maxim Dmitrievsky:

tente criar uma nova pasta, crie um par de módulos dentro dela. Eu não sei qual é a falha, nunca me aconteceu )

Muito provavelmente o VScode precisa de ser configurado, sim

Vou deitar tudo abaixo...

mytarmailS:

deitar tudo abaixo...

tente apenas executar o tester.py a partir da pasta, sem vscode

se o mesmo erro, então a sua pitão não vê a pasta

 
mytarmailS:

deitar tudo abaixo...

Foda-se...))) Eu estava planejando começar em outubro ))) E já é assustador))))

:D :D hilariante
 
Valeriy Yastremskiy:

Bl---)))) Eu estava planejando começar em outubro )))) E já é assustador))))

)))), o dinheiro não está à espera.

 
Farkhat Guzairov:

)), o dinheiro não espera.

É tudo uma questão de nervos)))) Ou cauda).

