Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1985

Novo comentário
 
Você tem um nível com muitas incógnitas)))), eu provavelmente não toco no próprio bot há dois meses e não olho para o terminal há um mês, estou observando através do )))).
[Excluído]  
mytarmailS:

Você sabe como fazer bibliotecas em python?

Ainda não consegui correr o teu guião... livrei-me de todos os erros mas não consigo ver os métodos...

randomized_lqv_subnet_subnet_builder() e randomized_d_subnet_builder


Eu preciso fundir todas as classes em uma bíblia, então eu a passaria por R, mas se um script tirar uma classe de outro script e aquela do terceiro... Eu não sei como gerir isto.

Tudo deve funcionar sem qualquer problema.

Adicione píton ao seu PATH, talvez você o tenha deixado desmarcado quando o instalou.

[Excluído]  
Farkhat Guzairov:
Você tem um nível com muitas incógnitas , eu provavelmente não toco no bot há dois meses, e não olho para o terminal há um mês, eu monito-o através do site .)

é como um avião ou algo assim.

[Excluído]  
mytarmailS:

Você sabe como fazer bibliotecas em python?

Ainda não consegui correr o teu guião... livrei-me de todos os erros mas não consigo ver os métodos...

randomized_lqv_subnet_subnet_builder() e randomized_d_subnet_builder


Preciso de fundir todas as classes numa bíblia, depois passava-a pelo R-ka, mas se um guião tira uma classe de outro guião e aquela do terceiro... Não sei como gerir uma coisa dessas.

Para ganhar 10. Vá para a variável Path e adicione lá a pasta onde o python está instalado e onde o VS Code está instalado e a pasta de trabalho com os arquivos. É isso mesmo.

Para outro Windows, vá ao Google como entrar nas variáveis de ambiente.

Verifique novamente se todos os arquivos estão na mesma pasta, como na captura de tela à direita. Se mesmo um neurônio está em uma subpasta, não é nada demais, basta colocar tudo nas variáveis do ambiente.

 
Maxim Dmitrievsky:

Para ganhar 10. Vá para a variável Path e adicione lá a pasta onde o python está instalado e onde o VS Code está instalado e a pasta de trabalho com os arquivos. É isso mesmo.

Para outra vitória, vá ao Google como entrar nas variáveis de ambiente.

Verifique novamente se todos os arquivos estão na mesma pasta, como na captura de tela à direita. Se até mesmo um neurônio está em uma subpasta, tudo bem, basta colocar tudo nas variáveis do ambiente.

Não posso, já entrei 10 caminhos para o caminho, ele não quer... Estou pronto para esmagar este portátil .... hora morta...

porque não posso simplesmente instalar e operar normalmente, e tenho que entrar em caminhos em algum lugar ... eles estão tão ...fodidos com esses desenvolvedores ou algo assim...

[Excluído]  
mytarmailS:

Não está funcionando, já entrei no caminho de 10 maneiras, não funciona... Estou pronto para esmagar este laptop contra a parede .... Já matei uma hora...

porque não posso simplesmente instalar e trabalhar correctamente e tenho de entrar em caminhos algures ... os desenvolvedores estão realmente ...fodidos.

O erro não está lá, olha com cuidado. São caminhos para o Windows ver os apêndices da linha de comando sem caminhos completos para as pastas, apenas. O mesmo para o R. Demoraste uma hora? Considere que você não começou :D Lembre-se que você também quer entender a arquitetura do NS.
 
Maxim Dmitrievsky:
Então há um bug no lugar errado, olhe com cuidado. São caminhos para o Windows para ver aplicações da linha de comando sem caminhos completos para pastas, apenas. O mesmo para o R. Demoraste uma hora? Considere que você não começou :D Lembre-se que você ainda quer entender a arquitetura da NS.

Se você adicionar através da GUI, você precisa reiniciar o computador para que as variáveis de ambiente sejam relidas, ou você pode fazer isso a partir da linha de comando.

set PATH=%PATH%;C:o teu caminho

 
Maxim Dmitrievsky:
Então o erro não está lá, olhe com cuidado.

Então, onde mais podes procurar?

E a biblioteca?

 

utilizando este caminho

D:\Microsoft VS Code;C:\Users\TARAS\anaconda3\envs\r-reticulate


=============================================== Sobre outros

podes livrar-te do erro se acrescentares um ponto...

esta solução estava em fluxo de empilhamento

mas não faz nada, o estúdio não consegue ver os métodos

[Excluído]  
mytarmailS:

utilizando este caminho


=============================================== Sobre outros

podes livrar-te do erro se acrescentares um ponto...

esta solução estava em fluxo de empilhamento

mas não faz nada, o estúdio não consegue ver os métodos

adicionar o diretório com os arquivos ao caminho.

ou você pode adicionar manualmente no início do script, algo como

import sys
sys.path.append('c:/ya/pechenka/fayliki')
1...197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992...3399
Novo comentário