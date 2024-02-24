Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1985
Você sabe como fazer bibliotecas em python?
Ainda não consegui correr o teu guião... livrei-me de todos os erros mas não consigo ver os métodos...
randomized_lqv_subnet_subnet_builder() e randomized_d_subnet_builder
Eu preciso fundir todas as classes em uma bíblia, então eu a passaria por R, mas se um script tirar uma classe de outro script e aquela do terceiro... Eu não sei como gerir isto.
Tudo deve funcionar sem qualquer problema.
Adicione píton ao seu PATH, talvez você o tenha deixado desmarcado quando o instalou.
Você tem um nível com muitas incógnitas , eu provavelmente não toco no bot há dois meses, e não olho para o terminal há um mês, eu monito-o através do site .)
é como um avião ou algo assim.
Para ganhar 10. Vá para a variável Path e adicione lá a pasta onde o python está instalado e onde o VS Code está instalado e a pasta de trabalho com os arquivos. É isso mesmo.
Para outro Windows, vá ao Google como entrar nas variáveis de ambiente.
Verifique novamente se todos os arquivos estão na mesma pasta, como na captura de tela à direita. Se mesmo um neurônio está em uma subpasta, não é nada demais, basta colocar tudo nas variáveis do ambiente.
Não posso, já entrei 10 caminhos para o caminho, ele não quer... Estou pronto para esmagar este portátil .... hora morta...
porque não posso simplesmente instalar e operar normalmente, e tenho que entrar em caminhos em algum lugar ... eles estão tão ...fodidos com esses desenvolvedores ou algo assim...
Então há um bug no lugar errado, olhe com cuidado. São caminhos para o Windows para ver aplicações da linha de comando sem caminhos completos para pastas, apenas. O mesmo para o R. Demoraste uma hora? Considere que você não começou :D Lembre-se que você ainda quer entender a arquitetura da NS.
Se você adicionar através da GUI, você precisa reiniciar o computador para que as variáveis de ambiente sejam relidas, ou você pode fazer isso a partir da linha de comando.
set PATH=%PATH%;C:o teu caminho
Então o erro não está lá, olhe com cuidado.
Então, onde mais podes procurar?
E a biblioteca?
utilizando este caminho
=============================================== Sobre outros
podes livrar-te do erro se acrescentares um ponto...
esta solução estava em fluxo de empilhamento
mas não faz nada, o estúdio não consegue ver os métodos
adicionar o diretório com os arquivos ao caminho.
ou você pode adicionar manualmente no início do script, algo como