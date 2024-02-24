Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1982
Já descobriste a pitão? :D
Eu meio que pensei ter entendido r depois de 3 meses de estudo .... Demorei 5 anos e agora percebo que não sei nada))
Bem, dê o exemplo (em privado). Há um simples testador e a própria lógica
Há o número de camadas em ambas as sub-redes. Eu escolhi empiricamente.
você pode executar o testador em outros símbolos
Ok. Obrigado.
Hi!
O sinal no perfil, é um bot no submarino?
Hi. Sim, lutar com a consola python... pára o trabalho do intérprete quando está inactivo.
Eu não sei)) Já pesquisei muito no Google, mas não encontrei resposta... Como fazer o VSC ver o "Builder" (todos os skippets em uma pasta) e como instalar este maldito "matplotlib.pyplot" (não existe tal babete em "extensões")
pip instalar matplotlib na linha de comando
coloque-o na mesma pasta do script.
Instalado...
Também tens duas consolas?
Acontece que você deveria tê-lo instalado através de "cmd".
Para ver o construtor, coloque-o na mesma pasta que o script.
Fi-lo de imediato, está tudo na mesma pasta.
mas ainda não consigo ver
você pode executá-lo a partir de "cmd" se você não receber nenhuma mensagem de erro, significa que o destaque do erro está funcionando
ide mostra apenas terminais diferentes, você pode adicionar outros terminais e assim por diante.
