Maxim Dmitrievsky:

Já descobriste a pitão? :D

))

Eu meio que pensei ter entendido r depois de 3 meses de estudo .... Demorei 5 anos e agora percebo que não sei nada))

mytarmailS:

))

Uma vez pensei ter entendido R após 3 meses de estudo .... Já se passaram 5 anos e percebi que não sei de nada ))

Bem, dê o exemplo (em privado). Há um simples testador e a própria lógica

Há o número de camadas em ambas as sub-redes. Eu escolhi empiricamente.

você pode executar o testador em outros símbolos

 
Ok. Obrigado.

 
Maxim Dmitrievsky:


Hi!

O sinal no perfil, é um bot no submarino?

Hi. Sim, lutar com a consola python... pára o trabalho do intérprete quando está inactivo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu não sei)) Já pesquisei muito no Google, mas não encontrei resposta... Como fazer o VSC ver o "Builder" (todos os skippets em uma pasta) e como instalar este maldito "matplotlib.pyplot" (não existe tal babete em "extensões")

pip instalar matplotlib na linha de comando

coloque-o na mesma pasta do script.

 
Maxim Dmitrievsky:

pip instalar matplotlib na linha de comando

Instalado...

Também tens duas consolas?

Acontece que você deveria tê-lo instalado através de "cmd".


Maxim Dmitrievsky:

Para ver o construtor, coloque-o na mesma pasta que o script.

Fi-lo de imediato, está tudo na mesma pasta.

você pode executá-lo a partir de "cmd" se você não receber nenhuma mensagem de erro, significa que o destaque do erro está funcionando

ide mostra apenas terminais diferentes, você pode adicionar outros terminais e assim por diante.

 
Maxim Dmitrievsky:

Corra bem a cadeia, se não houver erros significa que o destaque do erro está dirigindo

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
