Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1986
adicionar o diretório com os arquivos ao caminho.
Ou adicionar manualmente no início do script, algo como
Também o experimentei ontem.
olhaste cuidadosamente para os cortes?
)))) yeah dunno, eu peguei um exemplo da rede...
Recebi o aviso, mas o código parece correr sem erros...
Como é que sei que o código funciona? Como é que sei que o loop
para i no intervalo (len(pr.index)-faetures-1)
está a correr e a pensar? Onde está uma barra de progresso?
ver o tic-tac no terminal
Mudar a prioridade do programa python resolveu o problema do congelamento do intérprete quando o Windows está ocioso, talvez alguém o considere útil
onde é que escrevo isto?
)))) yeah dunno, eu peguei um exemplo da rede...
O aviso está suspenso, mas o código parece correr sem erros...
Como sei que o código vai funcionar? Como sei que o loop
para i no intervalo (len(pr.index)-faetures-1)
está a correr e a pensar? Onde está a barra de progresso?
Não, tudo é igual ao anterior, não vê métodos do Builder.
É realmente impossível marcar uma mensagem de erro a vermelho ou pelo menos em negrito para torná-la visível entre códigos comuns?
Que tipo de design é este? Que tipo de dzp fez isto?
Esqueça, não é a sua coisa :D Leia como os módulos estão conectados, procure onde você fez asneira
Você pode executá-lo através de um depurador, então todos os erros são bem destacados. Estou a dizer-te que não tens de entrar na linha de tiro com o teu rabo nu. Você tem que aprender a língua primeiro.Para o que vais fazer a seguir? Fazer o teste e o quê?
onde escrevê-lo?
Quais são as opções?