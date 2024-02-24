Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1965

Maxim Dmitrievsky:
Basta correr e negociar, aprende à medida que vais

Qual é a lógica de negociação? É aprender com base no deslizamento na janela de 1,5 meses? Com que frequência se aprende ou depende de quê? Em que prazo?

 
Rorschach:

Sugiro que se testem estes dados, há definitivamente um padrão ali e é claro o que apontar.

ps para remover o .txt do nome

Rede: 56,58% de respostas corretas, 2,63 de expectativa

Floresta: 55,89% de respostas corretas, 2,36 expectativa

Incrementos cumulativos da floresta: 55,89% de respostas corretas, 2,36 expectativa, resultados idênticos


Posição 20 5-dígitos. A propagação não é tida em conta. Em média os resultados são os mesmos, mas a grelha conta durante 2 minutos e a floresta durante menos de um segundo.

Parece que uma sessão de magia negra está em ordem, embora eu ainda não tenha tentado o ziguezague.

 
Rorschach:

Para que é que passa o seu tempo a aprender sem se espalhar? Só para gráficos bonitos? Faça algo real.
 
elibrarius:
Para que é que passa o tempo a aprender sem se espalhar? Só para gráficos bonitos? Faça algo real.
Subtraia 5 pips, fique com o spread. Sem a propagação, você pode ver que a grade encontrou algo e você precisa desenvolver a idéia mais, não jogá-la fora.
 
elibrarius:

Não podes. É por isso que eles são aleatórios, porque levam colunas aleatórias para treinar. O cálculo da média dá então bons resultados.
Você poderia tentar definir a fração da coluna = 1. Ou seja, todas as colunas estarão envolvidas na construção da árvore, em vez de um 50% aleatório de todas as colunas. Todas as árvores serão as mesmas, por isso, ponha também 1 árvore na floresta. No total uma floresta com uma árvore é treinada até 6, a outra até 7 níveis de profundidade.
Se forem necessárias mais de 2 árvores, largue algumas colunas do conjunto independentemente e treine florestas adicionais em todas as colunas restantes.

Adendo: o número de linhas envolvidas no treinamento também deve ser colocado =1, ou seja, todas para que o treinamento seja o mesmo. Então tudo aleatório da floresta aleatória é removido.

Se houver uma regra de divisão fixa, sem aleatoriedade, é provavelmente isso que vai acontecer. Gostaria de tentar? Eu não sei como andar de andaime :(

 
Maxim Dmitrievsky:
15 prazos, sinais em todos os bares. Também se podem alterar de acordo com as condições. Não é inicialmente treinado, começa a partir de uma folha em branco para ser comercializado imediatamente. Isto é, pode não ser reeducado em princípio. É re-treinado após cada troca, mantém a memória das entradas anteriores. Links recorrentes podem ser adicionados. Está tudo aí no manual, só preciso de o compreender. Vou trabalhar nisso em breve, quero desenvolver um análogo em fluxo tensor.

E como esta memória é implementada? Pode explicar em termos simples?

 
Aleksey Vyazmikin:

Se houver uma regra de divisão fixa, sem aleatoriedade, é provavelmente isso que vai acontecer. Gostaria de tentar? Eu não sei como construir andaimes :(

Verifiquei-o - pelo menos no andaime de algas. Apenas linhas e colunas são aleatórias, se os seus coeficientes forem definidos =1, todas as árvores serão iguais, ou seja, uma árvore é suficiente para não perder tempo no cálculo da sua cópia. Outros pacotes podem randomizar outra coisa...

Eu não quero tentar. Uma árvore com uma profundidade de 6 ou 7 é suficiente para mim. Uma árvore com uma profundidade de 6,5 [uma analogia à sua ideia] não é muito interessante. E preguiçoso, é claro.

mytarmailS:

Como esta memória é implementada? Pode explicar em termos simples?

Ainda não percebi.

 
elibrarius:

Verificado - é, pelo menos na floresta algibe. Apenas linhas e colunas são aleatórias, se os seus coeficientes forem definidos =1, então todas as árvores são iguais, ou seja, uma árvore é suficiente para não perder tempo no cálculo da sua cópia. Outros pacotes podem randomizar outra coisa...

Eu não quero tentar. Uma árvore com uma profundidade de 6 ou 7 é suficiente para mim. Uma árvore com uma profundidade de 6,5 [uma analogia à sua ideia] não é muito interessante. E a preguiça, é claro.

Estou a ver. Eu só vejo a penúltima divisão como um subespaço sobre o qual se pode construir um mini modelo para estudá-lo. É claro que as divisões devem ser inteligentes, talvez divididas pelas estatísticas de toda a amostra e não pela subamostra. Deve haver provavelmente 3-5 divisões e não mais antes do início deste processo. A ideia, contudo, é reduzir o impacto da vantagem estatística aleatória de uma determinada divisão em relação a outras alternativas.

mytarmailS:

E como esta memória é implementada? Pode explicar em termos simples?

Vai a Python, vou dar-te exemplos, podes usá-los.

Não vejo a utilidade de discutir isso neste fórum, já que RL não é uma questão de nível de entrada.

