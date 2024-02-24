Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1945

Maxim Dmitrievsky:

e depois anatematizar

O que é isso? Não percebo nada.

 
mytarmailS:

O que foi? Não percebo nada.

Bem, é como rasgar o cucan dele para abrir 12 cucan, se eu acertar... :-)
mytarmailS:

O que é isso? Não percebo nada.

excomungar ))

 
Maxim Dmitrievsky:

qual é o último valor na outra dimensão?

print(tmpIn[I[0],-6:],tmpOut[I[0]])
print(In[0,-6:],Out[0])
 
Evgeny Dyuka:

Você já descobriu como determinar o significado das entradas?

 
mytarmailS:

...

Quanto tempo você aguenta, apenas 5% de informação útil se perde no lixo dos imbecis que nem sabem programar, mas estão provando algo, criticando... Enquanto a mãe faz sopa de repolho na cozinha...

Veja como eu posso programar em MQL:


Visual GUI builder para programas mql com conexão a código)).
 
ReTeg Konow:

Veja como eu posso programar em MQL:


Visual GUI builder para mql-programs com conexão a código))))
É especialmente engraçado, quando você usa setas para inserir coordenadas. É fácil ver um programador desde que ele estava de fraldas.... Você tem algo a dizer ou pode apenas usar as definições da Wikipédia?
 
Maxim Dmitrievsky:

Proponho que ele seja denunciado por diversão (o botão "infracção") e depois anathematizado

Os teus camaradas não sabem o significado da palavra. Você é o mais inteligente aqui agora.)

Rorschach:

https://colab.research.google.com/drive/1quPL9ebBUxMK62bXWSVsIhjsKAMKdTgZ?usp=sharing

tudo também está re-ligado lá em cima

Out=In[1:,-1]
In=In[:-1,:]

aqui, na segunda linha, In muda não só In, mas também Out

é necessário evitar essas atribuições, se possível, para evitar confusão quando uma mudança em uma variável provoca uma mudança na outra

 
Rorschach:

Você já descobriu como determinar o significado das entradas?

O que queres dizer com "inputs"?
