Maxim Dmitrievsky:

ou não dá nada, procura padrões de diferentes comprimentos (janelas) e mostra os melhores conjuntos da imagem

isso é muito bom...

Qual é o nome desta função?

 
Valeriy Yastremskiy:

Estou aprendendo pitão (estou lendo um livro rosa), há uma diferença entre linguagens dinâmicas e estáticas logo no início e a diferença é igual à referência do trabalho de cópia. É uma linguagem fixe. Especialmente depois de BASIC)))))

Parece ser tudo familiar, mas o comportamento é diferente, mas é uma vergonha.

mytarmailS:

esta é muito boa...

Como se chama esta função?

aqui estão 3 melhores padrões diferentes (em subwindows, vermelho) e os seus vizinhos pretos (semelhantes)

não tem um padrão, ele encontrou-o sozinho.

perfil, números= mp.analysis(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analysis(fr_prices,windows=150)


Eu realmente não entendo todas as funções

 
Porquê estes termos generalizantes aqui. Elas se desviam da essência da tarefa de busca de padrões e, portanto, são desnecessárias. E assim, sim, é verdade, e é verdade em geral para NS e MO em geral, mas apenas sem qualquer uso para problemas locais. E não nesta linha.

 

Claro. Sabes o que é um invariante? Polimorfismo, Objeto, Forma, já ouviu falar? )

O que você está "empurrando" aqui? - Métodos de "extrair" o invariante de debaixo da concha polimórfica do Objeto. É assim que se identifica dentro de um ambiente. Você aplica ferramentas matemáticas e algorítmicas.

Mas falta-lhe um modo de pensar abstracto e filosófico para o compreender. Mas se o entendesse, melhoraria os métodos de processamento do envelope (conjuntos de dados relacionados das formas do fenômeno objeto) e abriria horizontes financeiros muito mais distantes).

Melhore o próprio MO e você ficará feliz).

Uau, este tipo tem miolos, posso ver imediatamente, ele conhece palavras tão incompreensíveis... Vejo que ele tem experiência debaixo do cinto, está a aprender zen e ensina os outros...

Provavelmente, você tem uma solução sob a forma de robô ou análise de mercado como resultado do desenvolvimento intelectual?

Talvez me possas mostrar o teu trabalho, ou a tua mãe não o permite?

 
Maxim Dmitrievsky:

aqui estão 3 melhores padrões diferentes (em subwindows, vermelho) e os seus vizinhos pretos (semelhantes)

isto é sem padrão, ele encontrou-o sozinho.

perfil, números= mp.analysis(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analysis(fr_prices,windows=150)


Não entendo bem toda a funcionalidade

Procura por séries multidimensionais?

mytarmailS:

Pode procurar séries multidimensionais? Você sabe?

Eu não acho.

 
mytarmailS:

Sabe como pesquisar séries multidimensionais?

Porquê? As séries de diferentes TFs ainda podem ser combinadas em uma. ou para que mais?

 
Valeriy Yastremskiy:

Porque estão aqui estes termos generalizantes. Elas se desviam da essência da tarefa de busca de padrões e, portanto, são desnecessárias. E assim, sim, verdade, e verdade para NS e MO em geral, mas apenas sem o benefício da tarefa aqui. E não nesta linha.

Provavelmente sem qualquer benefício, se tomarmos como um axioma, que o benefício é uma recompensa monetária do Forex.
 
Reg Konow:
Provavelmente sem benefício, se você considerar como axiomático que o benefício é a recompensa monetária do forex.

Não, veja através da simples verdade do Perelman. Mas aqui está a duração do vector de revisão com os seus termos aumenta. Quando você estuda algo, generalizações são necessárias quando há mais de 2 perguntas. Mas aqui só há um. Portanto, eles não são necessários.

