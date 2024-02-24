Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1941
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
ou não dá nada, procura padrões de diferentes comprimentos (janelas) e mostra os melhores conjuntos da imagem
isso é muito bom...
Qual é o nome desta função?
Estou aprendendo pitão (estou lendo um livro rosa), há uma diferença entre linguagens dinâmicas e estáticas logo no início e a diferença é igual à referência do trabalho de cópia. É uma linguagem fixe. Especialmente depois de BASIC)))))
Parece ser tudo familiar, mas o comportamento é diferente, mas é uma vergonha.
esta é muito boa...
Como se chama esta função?
aqui estão 3 melhores padrões diferentes (em subwindows, vermelho) e os seus vizinhos pretos (semelhantes)
não tem um padrão, ele encontrou-o sozinho.
perfil, números= mp.analysis(fr_prices)
Eu realmente não entendo todas as funções
Claro. Sabes o que é um invariante? Polimorfismo (multiformidade), Objeto, Forma, você já ouviu falar? )
Porquê estes termos generalizantes aqui. Elas se desviam da essência da tarefa de busca de padrões e, portanto, são desnecessárias. E assim, sim, é verdade, e é verdade em geral para NS e MO em geral, mas apenas sem qualquer uso para problemas locais. E não nesta linha.
Claro. Sabes o que é um invariante? Polimorfismo, Objeto, Forma, já ouviu falar? )
Uau, este tipo tem miolos, posso ver imediatamente, ele conhece palavras tão incompreensíveis... Vejo que ele tem experiência debaixo do cinto, está a aprender zen e ensina os outros...
Provavelmente, você tem uma solução sob a forma de robô ou análise de mercado como resultado do desenvolvimento intelectual?
Talvez me possas mostrar o teu trabalho, ou a tua mãe não o permite?
aqui estão 3 melhores padrões diferentes (em subwindows, vermelho) e os seus vizinhos pretos (semelhantes)
isto é sem padrão, ele encontrou-o sozinho.
perfil, números= mp.analysis(fr_prices)
Não entendo bem toda a funcionalidade
Procura por séries multidimensionais?
Pode procurar séries multidimensionais? Você sabe?
Eu não acho.
Sabe como pesquisar séries multidimensionais?
Porquê? As séries de diferentes TFs ainda podem ser combinadas em uma. ou para que mais?
Porque estão aqui estes termos generalizantes. Elas se desviam da essência da tarefa de busca de padrões e, portanto, são desnecessárias. E assim, sim, verdade, e verdade para NS e MO em geral, mas apenas sem o benefício da tarefa aqui. E não nesta linha.
Provavelmente sem benefício, se você considerar como axiomático que o benefício é a recompensa monetária do forex.
Não, veja através da simples verdade do Perelman. Mas aqui está a duração do vector de revisão com os seus termos aumenta. Quando você estuda algo, generalizações são necessárias quando há mais de 2 perguntas. Mas aqui só há um. Portanto, eles não são necessários.