O que significa 1 barra para Ma(100)? Mas tal mudança é suficiente para fazer o sistema mais burro funcionar (embora logicamente deva ser pelo menos 50). Cuidado com as bicicletas e os ciclos.
Acontece)))) Às vezes até uma barra é importante))))
Não existe tal coisa. Por mero acaso, nada mais. Se esta barra levasse a uma melhoria. Então é local....
Quanto tempo)))) e como saber quando a sorte acabou))))
O mercado existe no momento. Aqui e agora. E a situação é assim porque há tantos compradores e vendedores aqui e agora. Não mais.....
Eu discordo. O mercado é um conceito que descreve as acções dos comerciantes em relação ao mundo exterior, de forma muito restrita. E nunca ninguém pode cancelar a inércia, é um fenómeno natural. As costeletas ficam queimadas após o gás ser desligado por inércia))))))
O preço actual é formado pela presença momentânea de compradores e vendedores aqui e agora. Seu número e poder (volume de transações) aqui e agora formam onde o preço será no futuro próximo.
A pergunta tola, quem forma a SB ou pode ser estimada ou temos que admitir que existem fatores específicos que não podemos levar em conta no momento e eles afetam algo. Trazer a série à estacionaridade para calculá-la é uma suposição. Perda de informações às vezes significativas para o resultado))))
Você é um tolo ou está a fingir? Não estás a falar a sério?
Existe um delta, volume e OI que formam o valor futuro do bem e não me fodem a cabeça com as vossas fantasias, peço-vos!!!!!!
Além disso, concordamos em continuar a discussão depois de você assistir ao vídeo acima ... Mas aparentemente você ignorou isso também.... Tristeza...
Um sistema de negociação através dos olhos de um algotrader
R - você é apenas apuenen! :)
Um sistema de negociação através dos olhos de um trader
Cool toy))))