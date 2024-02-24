Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1836

Rorschach:
O que significa 1 barra para Ma(100)? Mas tal mudança é suficiente para fazer o sistema mais burro funcionar (embora logicamente deva ser pelo menos 50). Cuidado com as bicicletas e os ciclos.

Acontece)))) Às vezes até uma barra é importante))))

 
Isso não acontece. É puro acaso e nada mais. Se esta barra levasse a uma melhoria. Então é local....
 
Quanto tempo)))) e como saber quando a sorte acabou))))

 
O mercado existe no momento. Aqui e agora. E a situação é assim porque há tantos compradores e vendedores aqui e agora. Não mais.....
 
Eu discordo. O mercado é um conceito que descreve as acções dos comerciantes em relação ao mundo exterior, de forma muito restrita. E nunca ninguém pode cancelar a inércia, é um fenómeno natural. As costeletas ficam queimadas após o gás ser desligado por inércia))))))

 
OOO Buddy, ainda bem que estás a falar do assunto. Mas eu quero perturbar-te. O preço actual é formado através da presença momentânea de compradores e vendedores, aqui e agora. Seu número e força (volume de transações) aqui e agora formam onde o preço estará no futuro próximo. Antes de continuar a sua discussão, por favor veja este vídeo. Vamos continuar lá. Vê até ao fim. Sem qualquer hackneying. É aí que a visão vai entrar. Esperando por......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
O seu número e poder (volume de transacções)

A pergunta tola, quem forma a SB ou pode ser estimada ou temos que admitir que existem fatores específicos que não podemos levar em conta no momento e eles afetam algo. Trazer a série à estacionaridade para calculá-la é uma suposição. Perda de informações às vezes significativas para o resultado))))

 
Você é um tolo ou está a fingir? Não estás a falar a sério?

Existe um delta, volume e OI que formam o valor futuro do bem e não me fodem a cabeça com as vossas fantasias, peço-vos!!!!!!

Além disso, concordamos em continuar a discussão depois de você assistir ao vídeo acima ... Mas aparentemente você ignorou isso também.... Tristeza...

 

Um sistema de negociação através dos olhos de um algotrader

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R - você é apenas apuenen! :)

 
Cool toy))))

