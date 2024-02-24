Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1770
Delta é a diferença entre compradores e vendedores dentro de um bar (como exemplo), se a diferença é positiva, havia mais compradores, se negativa, havia mais vendedores. Por favor, verifique o serviço clusterdeltotock, ele tem até paternas, a propósito as únicas paternas do mercado que prestam atenção, porque são paternas de troca, não o seu tudo.... martelo ou takeover..... como exemplo...
Se você está procurando por um padrão, todos os dados que você tem são importantes para a pureza do experimento e do estudo, então não levar em conta volume e delta é errado em geral. Assinale o volume ou qualquer outro volume, isto são apenas dados. Não é correcto discutir a sua correcção e precisão sem uma análise. Por que você está tão emocionado? Estou trabalhando nesta idéia desde 15, 16 ou algo parecido, é um período muito curto para resultados e emoções em tais tarefas. Que ele já alimenta é bom))))
1) você escolhe seus próprios parâmetros ZZ, você pode fazê-lo por lucro máximo, por exemplo, tudo isso diz respeito a um alvo global, mas alvos locais podem usar centenas de parâmetros de diferentes ZZ, faria sentido
2) Os preditores são diferentes, se você quiser usar memória você deve usá-la.
3) Primeiro: Podemos fazer previsões com alvos locais que esclareçam o ponto de entrada (o alvo não é a direcção do WP, mas uma inversão/não-volta, etc.)
Segundo: Quanto melhor chegarmos à meta global, mais precisas serão as entradas
Eu fiz um screenshot da previsão ZZ no gráfico em algum lugar, se eu encontrar, eu vou colá-lo aqui
Eu encontrei#17408 Eu acho que se eu aumentar a qualidade para 95% será ótimo))
Mas fazê-lo sozinho é chato, e as idéias estão se esgotando, então eu tive a idéia - um conjunto de dados públicos, mas percebi que um ((
4) É possível, mas lembre-se que você está trabalhando com um conjunto de dados local, é apenas uma parte do quebra-cabeça que ajuda a montar tudo isso
5) Eu tenho um script simples que sempre descarrega citações do mt4 para tcht no final de uma vela, então eu leio do R e faço o que eu quero )
O meu resultado é 97% de acerto. Mas qual é a utilidade disso? Um dos preditores que tenho é o vector ZZ na barra actual - penso que só ele dará uma classificação correcta de 70%....
A formação para 2017-2019 é minutiae e a amostragem independente 2020, a ferramenta é a cola Si.
Como regra geral, as start-ups neutras de mercado são utilizadas por bancos que ganham 0,1% mas em termos monetários é suficiente para cobrir suas despesas operacionais e não apenas. Não é raro que o façam com o dinheiro dos depositantes, porque a estratégia é de fogo certeiro, um.... não achas?
Não há provas. Há muita freqüência de negociação no público que as negociações são milissegundos e há relatórios de agências especializadas que tais negociações ocupam quase metade do mercado, mas não há algoritmos, especialistas ou cursos para serem vistos.
não conseguiu o maluco, akurasi sobre os novos dados? 2020 ?
Não sei, eu trabalho dentro da posição M15 e não me preocupo. Estou muito contente comigo mesmo.... Moex, apenas um conto de fadas depois de 15 anos de forex. Estou só a olhar e a pensar, é aqui que devo ir, e voilá, está a correr como um relógio. Mas talvez seja apenas a minha sorte... embora... Vou beber outra cerveja... :-)
Aponte um link para o seu monitoramento. Mostre como você tem voilá e como essa experiência não se perde em você. É interessante ver se você o escreveu.
Não sei, eu trabalho dentro da M15 e não me importo. Eu estou comendo muito bem.... Moex, apenas um conto de fadas depois de 15 anos de forex. Estou só a olhar e a pensar, é aqui que devo ir, e voilá, está a correr como um relógio. Mas talvez seja apenas a minha sorte... embora... Vou beber outra cerveja... :-)
Aponte um link para o seu monitoramento. Mostre como você tem voilá e como essa experiência não se perde em você. Interessante de ver desde que o escreveu.
Eu tenho algo semelhante em mente:
...e faz uma previsão sobre a destruição do padrão. Deve haver pelo menos dois NSs a trabalhar. SOM classifica vectores semelhantes (vectores de uma janela flutuante "visível" de alguma largura (no tempo)). Trabalhar, por exemplo, com a classe mais dominante. Bem, e o MLP, já pode prever a fidelidade/falsidade do novo padrão, com base em estatísticas (por exemplo) de tais repetições, tendo em conta todo o tipo de factores.
Sobre cooperação, então, não me importo. Ao invés disso, canse-se da minha ineficiência. A formulação do meu código e o processo de depuração por vezes dura muito tempo...
O que Alexey Martyanov disse há muito tempo, acho que será relevante por muito tempo... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
Você está pensando corretamente, a maneira de pensar é correta, e o crédito deve ir para Maytreyda!
Devemos prever o criador do mercado, se funcionar, vamos conseguir algo assim.
Mas eu acho que as ferramentas que tem não são muito boas.