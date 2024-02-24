Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1766
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A partir do código, também, você pode olhar se algo lá é igual, substituí-lo e ver o que é substituído. Em qualquer caso, é necessário compreender o algoritmo de compressão e os códigos de caracteres de compressão e analisar o resultado da compressão para fazer sentido. Então entendemos que algumas regularidades que o arquivador encontra e isso é tudo. Envie-me um link para o código fonte aberto do arquivador, vou dar uma olhada.
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
Na pasta 7zFormat.txt do DOC, veja. Ajuda é necessária MaximDmitrievsky, se você não for muito preguiçoso))))
Na pasta 7zFormat.txt do DOC para ver. Ajuda é necessária Maxim Dmitrievsky, se você não for muito preguiçoso))))
Gostaria de decidir sobre os atributos primeiro, não me sinto bem com o tempo e os incrementos sozinho. Eu preciso de me sentar para escrever pensamentos sobre pelo menos uma declaração de problema)))) até agora, apenas um fragmento de pensamentos...
Faça uma decomposição PCA de preços numa janela deslizante de tamanho 10, por exemplo, sem qualquer normalização, depois faça um prefixo nos novos dados, se o fizer digo-lhe o que fazer a seguir, o que ficaria na netbed...
Quem me dera que Maximka confiasse em mim ))))
Eu não consigo nem finalizar nada, agora estou fazendo coisas que o meu cabelo está em pé)))).
Decidi imitar com as ações dos participantes do mercado AMO (colocar ordens), criei algo como um "livro de ordens", comecei agora a voar, mas é muito interessante.
Talvez você deva usar um dos algoritmos suportados - LZMA, LZMA2, PPMd, Bzip2, Deflate e Deflate64. Ou está-me a escapar alguma coisa?
Sim, isso mesmo, há algoritmos para tudo, não precisamos de vídeo e som. Os métodos do dicionário são assim. Igor Pavlov deve escrever))))
Sim, isso mesmo, há algoritmos para tudo, não precisamos de vídeo e som. Os métodos do dicionário são assim. Igor Pavlov deve escrever)).
Está bem, descubram o que procurar. O que procurar, editor hexadecimal?
Faça uma decomposição PCA de preços numa janela deslizante de tamanho 10, por exemplo, sem qualquer normalização, depois faça um prefetch sobre os novos dados, se o fizer eu digo-lhe o que fazer a seguir para obter uma não-cama...
Quem me dera que Maximka confiasse em mim ))))
Eu não consigo nem finalizar nada, agora estou fazendo coisas que o meu cabelo está em pé)))).
Decidi imitar com as ações dos participantes do mercado AMO (colocar ordens), criei algo como um "livro de ordens", até agora apenas o primeiro vôo, mas é muito interessante.
Ainda não o posso fazer. Eu ainda não estudei R. Eu parei em Python por agora. Eu ainda estou a aprender. Fá-lo-ei mais tarde. Quem me dera ter compreendido a lógica do fim. É mais fácil começar um novo.) Como se calcula o volume do pedido?
Está bem, já descobrimos o que procurar. O que procurar, editor hexadecimal?
Uma busca única não é bom. Você poderia até usar o Mql. Procura de cordas, destacando o fim do início e a ligação ao tempo e olhando para trás no gráfico.
Ainda não posso. Ainda não investiguei o R. Por agora, já me acomodei à pitão. Estou a aprender. Eu faço-o mais tarde. Quem me dera ter compreendido a lógica do fim. É mais fácil começar um novo) Como você calcula o volume de pedidos?
É uma canção complicada, em resumo - muitos AMOs (cerca de 100) prevêem uma recuperação futura e a que preço. A futura recuperação é de facto a ordem significativa que irá parar o preço e o preço destas ordens significativas tenta prever ao mesmo tempo em muitas TF e como resultado obtemos algo como uma pilha de previsão de preços
É uma canção complicada, em poucas palavras - muitos AMOs (cerca de 100) estão a prever o futuro ressalto e a que preço. A recuperação futura é de facto uma ordem significativa que irá parar o preço, os preços destas ordens significativas estão a tentar ser previstos pela AMO simultaneamente em muitas TFs e como resultado obtemos algo como um livro de preços previstos
Eu não gosto muito de 100 algoritmos. Eu não gosto muito disso. Mas no final devemos olhar para a probabilidade de previsão, é claro, e analisar do que a probabilidade depende. Então vai ser bom.