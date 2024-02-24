Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1742
Boa, então o que fez com os aglomerados?
dar uma olhada de perto
Dá-me uma vista de olhos mais de perto.
Deixa-me ver a foto da pitão.)
acabam de transferir os clusters de ontem para o gráfico
O que é isso, um monte de sinais falsos, você deve apontar para 95%.
E tenho ideias de como elevar a qualidade, mas não sei como implementá-la toda.
Eu também não sei como funciona o filtro de sinal falso. A julgar pelo gráfico, o alargamento do corredor de preços irá ajudar nesta área em particular. As tendências serão mais curtas, mas haverá menos falsos positivos dentro da tendência.
Agora vou mudar para misturas gaussianas, porque Kamins é fraco... e eu preciso jogar com desfasamentos incrementais (nem todos são igualmente bons)
Mas com os novos dados é fixe... mas tenho de escrever o testador e o TS para o verificar com as negociações.
Para mim isto deve-se à correcção da onda, e pela teoria da onda, a onda correcta decai correctamente, por isso temos uma previsão a curto prazo. A curva irregular tem muitas ondas dentro, por isso é impossível fazer previsões sem dividir as ondas.
É uma coisa complicada, não se sabe exactamente como abordá-la... é tudo muito vago.
É um pouco exagerado fazer os sinais ou algo assim.
A desvantagem da teoria das ondas é que a citação começa a se mover para a área de grandes ciclos em uma tendência prolongada. Como exemplo: O ciclo de trabalho atual é de 15, onde obtemos um ciclo completo de oscilações durante 15 barras. A tendência interminável começa e o momento em que o ciclo 15 já deveria ter dado a volta, neste ponto, o movimento contínuo da cotação leva a que o ciclo atual comece a aumentar até que a cotação se mova sem uma volta em uma direção. Portanto, este efeito da mudança do ciclo unidirecional (aumento constante do período do ciclo ou contração constante) é o mais desagradável desta teoria. Ou seja, o TS construído sobre ciclos não sabe como se posicionar sobre tendências longas. Apenas a mesma CSSA, embora uma que contém uma rede. Acho que utiliza a regressão com um grande número de kernels que permite ser flexível para absolutamente qualquer curva que contenha vários ciclos. Assim, esta solução em particular foi uma tentativa de se livrar dos efeitos das grandes tendências, quando uma citação começa a saltar para um período de ciclo crescente.
Quando você tem um círculo, significa uma ou mais ondas e elas estão sincronizadas. O período de ciclo crescente e decrescente é a aceleração. Mas os factores externos não foram eliminados. A questão é que só se pode prever as ondas dividindo-as corretamente, o que é problemático, ou quando uma onda permanece. E Deus proíba que forças externas não interfiram. Acontece, e pode ser encontrado.
Penso que uma abordagem puramente técnica tem um prejuízo em si mesma, sem uma ligação ou compreensão do que se passa. Existem milhões de comerciantes, mas a uniformidade de factores das suas acções dá esperança de que a redução de factores suficientemente necessários seja tida em conta. E se houver até mil deles, a GA e o MoD vão puxar a tarefa))))
A questão é, como as agências de inteligência respondem pela população do país inimigo e pela morbidez do pessoal, e como eles alimentam esses números para a IA. A julgar pelas notícias, há trabalho e resultados sobre este assunto.
Em geral, é possível não conhecer a essência dos factores, basta separar devidamente ou isolar o seu impacto. O que tu e eu, entre outros, estamos a fazer.
Não consegui resistir a olhar para isto...
Você faria bem em elaborar um pouco sobre o que se trata, quais são as condições, por que é necessário e sobre o que se trata,https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу
Muito obrigado pela informação, mas em resumo. Você mesmo fez essas fotos ou as tirou, e se sim, qual foi o resultado de trabalhar com o OOS?
