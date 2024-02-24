Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1521
Uau, mesmo em russo, obrigado.
Começamos com boa saúde e terminamos com as ondas Elliott. Não foram propostos métodos matemáticos para prever os tempos financeiros, excepto para determinar a persistência das séries, o que já é claro.
isto é apenas confuso.
Então, nada de novo, eh.
Por isso, vou continuar a trabalhar para dividir a árvore.
O gráfico mostra iterações de divisão com suas folhas (X) na forma de acumulação de lucro para cada folha (Y) da divisão fora da amostra de treinamento.
Do gráfico resulta que a divisão da árvore pode produzir cadeias lógicas alternativas, incluindo as que descrevem uma área de espaço diferente, mas com os mesmos ou melhores resultados.
O problema aqui é que todas as folhas precisam ser combinadas em um único sistema e dadas ponderações com base na correlação entre elas e na cobertura completa do espaço da amostra, e eu não sei que fórmulas usar neste caso, infelizmente.
notei que se você dividir o mercado em estados condicionais, treinar o modelo para cada um deles e alternar entre eles, então os resultados são melhores
É isso que estou a fazer com hmm.
Faz sentido que seja melhor, mas como distinguir os estados?
Seja em autómatos (clustering), sem professor. Ou seja, vários estados ocultos serão distinguidos, o que obviamente diferirá por estatuto. estatísticas. Os exemplos acima foram atirados.
ou ao acaso
Algum método de agrupamento encontrado para isto? Afinal, deveria ter, digamos, transições suaves de agrupamento para agrupamento, se identificar tendências globais, deveria haver algum tipo de sensibilidade e lógica de transição de um estado para outro.
eles já escreveram sobre HMM
Os caras nas escadas estão patinando contra o dipmind (apanhados acidentalmente por eles)
Eu também estou lendo sobre IA em jogos, mas há muitos bots de jogos que não usam árvores de decisão.
Encontrei o algoritmo Rete, não sei porquê, mas nunca ouvi falar dele, encontrei uma leitura, mas é muito grande - 1000 páginas, algo dentro dele...
Bem, eles não fazem reforços nas árvores...
Tenho de jogar muitos jogos, como os reciclar?