Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1463
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sem argumentos.
A floresta na minha opinião é uma base de dados com acesso rápido.
Há cerca de 3 anos atrás, eu estava a fazer um buscador de modelos no MySQL. Entre os milhões de exemplos pesquisados, 10 a 20 a maioria dos semelhantes em 50 colunas. Eu estava à procura de 1 bar em cerca de 1 segundo. A floresta é centenas ou milhares de vezes mais rápida para encontrar uma folha na qual estes 10-20 exemplos são coletados.
Então, a propósito, não consigo imaginar PBX sem DB há alguns anos. Eu costumava usar Access ou SQL Server, agora estou usando SQLite - simples e de bom gosto).
Ele lembra-se perfeitamente bem de tudo ao nível da lógica. Se ele não o fizer, é um problema com a tarefa.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896
))))) riu mais uma vez, obrigado GuruTeacher
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896
))))) Eu ri de novo, obrigado Guru Professor
Se não entendes nada, continua assim. Eu digo que você precisa ver um psiquiatra.
Você aprendeu a distinguir desvio padrão do desvio padrão?
você aprendeu como distinguir desvio padrão do desvio padrão?
Rapaz, vai dar uma volta.
Em resumo, ou você não... cérebro ou não sei, não posso ajudar.
Em resumo, ou você não... cérebro ou não sei, não posso ajudar.
Devias ver um psiquiatra.
Não perturbe a comunicação das pessoas, continue a cultivar pepinos.
Não perturbem a comunicação das pessoas, voltem a cultivar pepinos.
Asaulenka, você quer uma guerra? Você vai voltar rastejando de joelhos para pedir desculpas quando perceber o que diz (talvez na sua próxima vida).