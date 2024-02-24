Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1228

Maxim Dmitrievsky:

então haverá poucos exemplos e em novos dados ns se perderão cegamente, ela precisa "ver" o máximo possível da sua vida

como opção ....

1) Criar "comércio ideal" com negócios marcados, comércio+comissão, a opção mais rentável que pode ser... Vamos obter algo como um ziguezague com negócios em cima e em baixo...

2) Formar ações deste comércio ideal

3) Ensinar o modelo. O propósito do treinamento - para alcançar a máxima correlação (trade equities do modelo + comissão) com (ações idealizadas), a qualidade do modelo pode ser expressa por uma correlação numérica, kf

Desta forma, o modelo será capaz de se ajustar aos dados da forma mais suave e precisa possível.

E, claro, não devemos esquecer o OOS nos treinos.

ps. Tudo o que eu escrevi é pura teoria.

mytarmailS:

Essencialmente é feito assim, mas você pode variar o grau de "equidade ideal", porque quanto mais ideal for, mais sobretreinamento

erro na bandeja: 0, nos oos: 0,4.

Um negócio "ideal", incluindo OOS (dentro), mostra negócios perdidos de apenas 15%, o que corresponde à quantidade de OOS (aqui - 20%). Não é difícil adivinhar o que vai acontecer com os novos dados.


 
o problema está na modificabilidade das propriedades preditoras provavelmente, eu não vejo outras variantes (

variabilidade em relação às metas

Eu queria mostrar com isto que o treinamento "perfeito" de entradas é uma abordagem tortuosa, além de atribuir a todas as saídas as mesmas probabilidades

 
O início dos oos parece bom...

Já tentaste reeducar-te a cada n barras?

é apenas um exemplo, existem maneiras de suavizar a diferença, não muito eficientes, mas existem

O que você está procurando não é o começo )) já salvei screenshots de aproximadamente a mesma frente e verso

interessado no tópico de estudo que descrevi anteriormente. mas como ninguém se interessou pelo tema, ninguém se interessou

 
para mim será o mesmo que com a probabilidade de ganhar/perder, você pode aprender algo, mas com novos dados estará próximo do aleatório.

Vejamos, não consigo imaginar este processo na minha mente.

 
Você acha que eu não experimentei? O otimizador virtual há muito tempo está disponível em 2 variantes: reciclagem completa e correção Bayesiana.

Isto é tudo um disparate até que você tente, você não vai entender. Só funcionará quando o problema principal for resolvido.

porque eu verifiquei em todas as funções da matriz, a equidade é altíssima em quase todos os lugares.

redes neurais x...ti, paragens precoces, paragens tardias, escutas x...i, ensembles x..., validações cruzadas
