Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 611

Novo comentário
 

Ninguém partilhou uma opinião sobre isto:

Citação sobre a seleção do número de camadas:

Uma rede com três camadas (numLayers=3: uma entrada, uma oculta e uma saída) é normalmente suficiente na grande maioria dos casos. De acordo com o teorema de Tsybenko, uma rede com uma camada oculta é capaz de se aproximar de qualquer função multidimensional contínua com qualquer grau de precisão desejado. Uma rede com duas camadas ocultas é capaz de se aproximar de qualquer função multidimensional discreta.

Será que a análise de barras é uma função contínua ou discreta?

Isto é, para forex talvez 1 camada oculta seja suficiente ou preciso de 2?

Aqui está um modelo simples do último teste

88-14-2 provou ser melhor do que as variantes: 88-50-20-2, 88-32-7-2 (com este muito próximo: 1-2%), 88-25-7-2, 88-32-2

 
elibrarius:

e os atributos e a estrutura do modelo também se revelam

Continuo lendo e lendo... e não consigo entender: por que diabos vocês todos se agarram a um de centenas de tipos de modelos - redes neurais, que, ao contrário de outros, exigem uma compreensão muito boa da estrutura interna, que nem sequer é simples?

Onde e quem provou que o desempenho de um modelo depende, de alguma forma significativa, do seu tipo?

Qual é o resultado da NS? Este resultado tem algum conteúdo? alguma interpretação?

 

Citação a partir daqui https://www.mql5.com/ru/code/9002 e acompanhada por uma foto:

Discreta é a terceira opção - figuras com lacunas e vazios.
Se você traduzir para barras, então, por exemplo, em pequenos incrementos você deve comprar, a 25% do máximo você não deve, a 40% você não deve, a 60% você não deve e a 80% você deve comprar novamente.
Acho que isso não acontece em Forex... e esta é uma função contínua. Embora não tenhamos apenas uma característica, mas muitas, e é difícil imaginar que tipo de forças elas criam...
O que você acha disso?

Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей
Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей
  • votos: 21
  • 2016.06.14
  • Vladimir
  • www.mql5.com
История версий: 06/26/2009 - добавлен новый индикатор BPNN Predictor со Smoothing.mq4, в котором цены сглаживались перед прогнозированием с использованием EMA. 08/20/2009 - в коде исправлен расчет функции активации нейронов, чтобы предотвратить арифметическое исключение; обновлены BPNN.cpp и BPNN.dll 08/21/2009 - добавлено очищение памяти после...
 
SanSanych Fomenko:

Continuo lendo e lendo... e não consigo entender: por que diabos vocês todos se agarram a um de centenas de tipos de modelos - redes neurais, que, ao contrário de outros, exigem um entendimento muito bom da estrutura interna, que nem sequer é simples?

Onde e quem provou que o desempenho de um modelo depende, de alguma forma significativa, do seu tipo?

Qual é o resultado da NS? Este resultado tem algum conteúdo? alguma interpretação?

Vou estudar bem um tipo, quando acabar vou olhar para outra coisa. Não gosto de andar por aí a saltar em cima das coisas.
 
Maxim Dmitrievsky:

http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf

[Excluído]  
elibrarius:

Ninguém partilhou uma opinião sobre isto:

Será que a análise de barras é uma função contínua ou discreta?

Isto é, para forex talvez 1 camada oculta seja suficiente ou preciso de 2?

Aqui está um modelo simples do último teste

88-14-2 acabou por ser melhor do que as variantes: 88-50-20-2, 88-32-7-2 (este está muito próximo: 1-2%), 88-25-7-2, 88-32-2


Por exemplo, os pontos não são distribuídos ao longo de uma linha curva, mas em grupos separados por grupos de outros pontos... nesse caso seria uma função f discreta, certo? pois é impossível conectar todos os pontos com a 1ª linha

ou seja, é necessário olhar para as parcelas de dispersão ao longo da linha e pensar se a segunda camada é ou não necessária

Mas tão irreal para entender... Eu mesmo me pergunto como entender o que é melhor... Vou procurar no Google mais tarde )

Oh, também... a regressão deve ser sempre contínua... e a classificação não tem de ser... mas não tem de ser...

[Excluído]  
D:

Que piada, leia este documento, Vasiliy recomendou-o.


Obrigado, guardei-o, vou lê-lo quando quiser... pode apagá-lo :)))) se precisar de

ou quem limpa os seus próprios postos, você? :D

 
Maxim Dmitrievsky:

Não é como se estivesses no sertão.

Eu faço um monte de coisas que são desconhecidas no fórum ).

Algo pode ser conhecido, a seu tempo.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Eu faço muitas coisas que o fórum não sabe ).

Algo poderá ser conhecido a seu tempo.

Eu mudei para Wiener - eu me pergunto quando esses livros estarão prontos :) ele estava basicamente tentando fazer previsões também.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu mudei para Wiener - eu me pergunto quando esses livros vão acabar :) ele estava basicamente tentando fazer previsões também

Ele não tentou, ele praticou)). Estou contente por teres gostado. Você deve ler mais.) Na verdade, poupa-se muito tempo - não é preciso reinventar a roda.
1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399
Novo comentário