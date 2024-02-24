Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 611
Citação sobre a seleção do número de camadas:
Uma rede com três camadas (numLayers=3: uma entrada, uma oculta e uma saída) é normalmente suficiente na grande maioria dos casos. De acordo com o teorema de Tsybenko, uma rede com uma camada oculta é capaz de se aproximar de qualquer função multidimensional contínua com qualquer grau de precisão desejado. Uma rede com duas camadas ocultas é capaz de se aproximar de qualquer função multidimensional discreta.
e os atributos e a estrutura do modelo também se revelam
Citação a partir daqui https://www.mql5.com/ru/code/9002 e acompanhada por uma foto:
Discreta é a terceira opção - figuras com lacunas e vazios.
Se você traduzir para barras, então, por exemplo, em pequenos incrementos você deve comprar, a 25% do máximo você não deve, a 40% você não deve, a 60% você não deve e a 80% você deve comprar novamente.
Acho que isso não acontece em Forex... e esta é uma função contínua. Embora não tenhamos apenas uma característica, mas muitas, e é difícil imaginar que tipo de forças elas criam...
O que você acha disso?
Por exemplo, os pontos não são distribuídos ao longo de uma linha curva, mas em grupos separados por grupos de outros pontos... nesse caso seria uma função f discreta, certo? pois é impossível conectar todos os pontos com a 1ª linha
ou seja, é necessário olhar para as parcelas de dispersão ao longo da linha e pensar se a segunda camada é ou não necessária
Mas tão irreal para entender... Eu mesmo me pergunto como entender o que é melhor... Vou procurar no Google mais tarde )
Oh, também... a regressão deve ser sempre contínua... e a classificação não tem de ser... mas não tem de ser...
Que piada, leia este documento, Vasiliy recomendou-o.
Obrigado, guardei-o, vou lê-lo quando quiser... pode apagá-lo :)))) se precisar de
ou quem limpa os seus próprios postos, você? :D
Não é como se estivesses no sertão.
Eu faço um monte de coisas que são desconhecidas no fórum ).
Algo pode ser conhecido, a seu tempo.
Eu mudei para Wiener - eu me pergunto quando esses livros estarão prontos :) ele estava basicamente tentando fazer previsões também.
