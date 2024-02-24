Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1225
Muito obrigado.
Mas antes de começar a fazer qualquer coisa neste campo, descarregue e leia o livro "The Supreme Algorithm" de Pedro Domingos, que é muito divertido e fácil (para os cromos, é como uma "algaraviada"). Descreve os princípios da aprendizagem da máquina, o que ela pode fazer e porque não pode fazer. Na minha opinião, este é o melhor lugar para começar. Uma vez que tudo é simples e compreensível. E a sua cabeça está em ordem:)
Fixe, obrigado. Eu também gostaria de ver um modelo (trend-flat) da Innocent...
Uau, que tipo de modelo misterioso é esse?)
Vizard_: Você está alcançando novos conhecimentos, bem feito, e Kesha é tímido ou apenas ganancioso, eles não gostam deles aqui Kesha, mantenha simples ...
Aqui está o meu modelo de uma tendência plana
Simplesmente passo com um robô a partir da barra zero e analiso a soma dos movimentos em COMPRA ou VENDA. Se o movimento potencial em qualquer direção não ultrapassar o limite de 75%, calculo o tipo de plano - forte (70-75%) expresso (60-70%) fraco (50-60%).
A linha em si não é um zig-zag. Não é redesenhado; fica sempre como está. A essência é que eu posso identificar corretamente apartamentos e tendências e isso será verdade para qualquer TF, independentemente da TF em que a análise foi realizada.
Funciona melhor para mim e não estou a usá-lo para negociação, mas para o cálculo de trall adaptativo.Este é o modelo que vou anexar a uma rede neural como uma ferramenta de análise de informação.
lindo
Então qual é o objectivo? Vejo que não é um ziguezague porque salta o topo e talvez não esteja a exagerar porque está atrasado. Se o objetivo da captura de tela não é demonstrar o desenho distorcido, foi suficiente para mostrar os pontos onde realmente sinalizou o início do flat ou da tendência, mas não para mostrar o deslize do gráfico.
Eu não a uso para trocas.
Para respostas como a sua, deixei claro que não a uso para TRADING.
Não se trata de uso, trata-se de trabalhabilidade, e se também não estiver lá, que se lixe.
Vês aquele pequeno rectângulo ali é exactamente o que eu descrevi aqui.
Como você provavelmente não entende muito sobre a "capacidade de serviço", eu só posso simpatizar com você.
Se você acha que um algoritmo vai aparecer e que vai funcionar. universal para tudo e em todos os lugares Você está muito errado.
E, como podem ver... ou talvez não... o que está escrito no rectângulo vermelho é totalmente consistente com a situação do mercado).