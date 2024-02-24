Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1235

Novo comentário
 
Renat Akhtyamov:

Eu apontei o erro, ele vai corrigi-lo.

Mas isso não é tudo.

O que podemos fazer, o nosso A_K2 gosta de fotografias bonitas. O coração não se pode ajudar a si próprio.

Ele também é um cromo da ciência).

 
Yuriy Asaulenko:

O que podemos fazer, o nosso A_K2 gosta de fotografias bonitas. O coração não se pode ajudar a si próprio.

Ele também é um cromo da ciência).

Bem, parece um perfeito indicador de mau funcionamento. Não vi a falta de sinal no final da imagem... Bem, os meus óculos estão embaciados de excitação, sou eu o culpado?

 
Yuriy Asaulenko:

O que podemos fazer, o nosso A_K2 gosta de fotografias bonitas. O coração não se pode ajudar a si próprio.

Ele também é um cromo da ciência).

Os russos são melhores programadores de qualquer maneira.

É um conhecimento comum.

bem e suspeito que isto é um pio para o futuro.

 
Renat Akhtyamov:

os russos são mais fixes na programação de qualquer maneira.

é geralmente aceite como

Sim, claro que estão. Só que não há programas russos).

 
Yuriy Asaulenko:

Sim, claro que é mais fixe. Excepto que não há software russo).

bem, ahem...

a remuneração é mais elevada no estrangeiro ;)

 
Renat Akhtyamov:

Bem, ahem...

A remuneração é mais elevada no estrangeiro ;).

O primo do meu irmão costumava trabalhar na filial americana, ele estava trabalhando em alguns chapéus em delphi, havia 7 escritórios na Ucrânia, e em cada escritório havia cerca de 5 progers.

Então, os amerianos ofereceram-lhe durante cerca de 2 anos para se mudar para a sede em Nova Iorque, mas ele ainda não queria, o salário era de 1500$.

No verão seu filho nasceu e ele percebeu que tinha que seguir em frente e aceitou a oferta deles. Alugaram-lhe lá um apartamento com vista para Manhattan por $3.600 e deram-lhe um salário de $5.000.

Então essa é a diferença de onde trabalhar. E já agora, ele é o único que foi apanhado, por isso também não é fácil chegar lá, são precisos verdadeiros profissionais.

P.S. Planeia levar a família até lá em Junho.
 
Vitaly Muzichenko:

O primo do meu irmão costumava trabalhar na filial americana, ele trabalhava em alguns chapéus Delphi, havia 7 escritórios na Ucrânia, e cerca de 5 progeurs em cada um deles.

Então, os amerianos ofereceram-lhe durante cerca de 2 anos para se mudar para a sede em Nova Iorque, mas ele não queria, o salário era de 1500$.

No verão seu filho nasceu e ele percebeu que tinha que seguir em frente e aceitou a oferta deles. Alugaram-lhe lá um apartamento com vista para Manhattan por $3.600 e deram-lhe um salário de $5.000.

Então essa é a diferença de onde trabalhar. A propósito, ele é o único que foi levado, então não é fácil chegar lá, você precisa de profissionais de verdade.

definitivamente
 
Renat Akhtyamov:

bem, ahem...

os salários são mais elevados no estrangeiro ;)

 
Alexander_K2:

Bem, parece um indicador de avaria perfeito. Não vi o sinal em falta no final da imagem... Bem, os meus óculos estão embaciados de excitação, então qual é a minha culpa?

Que raio se passa com vocês? Se eu tivesse um peru assim, seria mais rico em um mês do que Zuckerberg e Bezos juntos.

Claro que não pelos preços do passado, o indicador espreita para o futuro, para a bela distância, é apenas uma META PARA TRÊS E FROTAS, para MO, como o feiticeiro rufia me pediu longa e duramente.


Eh pessoal, eu pensei o melhor de vocês.

 
Renat Akhtyamov:

os russos são melhores programadores de qualquer maneira.

É uma espécie de reconhecimento universal.

Permita-me discordar.

De todos os programadores/codificadores neste momento, os índios são os mais fortes. Não brinca - tive a honra de trabalhar com eles em vários projectos.

Então, a minha última esperança em encontrar o NeuroGraal é o Max e o seu aprendiz indiano. Eles invadirão o mercado juntos, e os hindus, sendo por natureza um homem profundamente religioso e cheio de compaixão por aqueles que precisam, irão simplesmente distribuí-lo a todos.

1...122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242...3399
Novo comentário