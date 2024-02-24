Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1235
Eu apontei o erro, ele vai corrigi-lo.
Mas isso não é tudo.
O que podemos fazer, o nosso A_K2 gosta de fotografias bonitas. O coração não se pode ajudar a si próprio.
Ele também é um cromo da ciência).
Bem, parece um perfeito indicador de mau funcionamento. Não vi a falta de sinal no final da imagem... Bem, os meus óculos estão embaciados de excitação, sou eu o culpado?
Os russos são melhores programadores de qualquer maneira.
É um conhecimento comum.
bem e suspeito que isto é um pio para o futuro.
os russos são mais fixes na programação de qualquer maneira.é geralmente aceite como
Sim, claro que estão. Só que não há programas russos).
bem, ahem...
a remuneração é mais elevada no estrangeiro ;)
O primo do meu irmão costumava trabalhar na filial americana, ele estava trabalhando em alguns chapéus em delphi, havia 7 escritórios na Ucrânia, e em cada escritório havia cerca de 5 progers.
Então, os amerianos ofereceram-lhe durante cerca de 2 anos para se mudar para a sede em Nova Iorque, mas ele ainda não queria, o salário era de 1500$.
No verão seu filho nasceu e ele percebeu que tinha que seguir em frente e aceitou a oferta deles. Alugaram-lhe lá um apartamento com vista para Manhattan por $3.600 e deram-lhe um salário de $5.000.
Então essa é a diferença de onde trabalhar. E já agora, ele é o único que foi apanhado, por isso também não é fácil chegar lá, são precisos verdadeiros profissionais.P.S. Planeia levar a família até lá em Junho.
Bem, parece um indicador de avaria perfeito. Não vi o sinal em falta no final da imagem... Bem, os meus óculos estão embaciados de excitação, então qual é a minha culpa?
Que raio se passa com vocês? Se eu tivesse um peru assim, seria mais rico em um mês do que Zuckerberg e Bezos juntos.
Claro que não pelos preços do passado, o indicador espreita para o futuro, para a bela distância, é apenas uma META PARA TRÊS E FROTAS, para MO, como o feiticeiro rufia me pediu longa e duramente.
Eh pessoal, eu pensei o melhor de vocês.
os russos são melhores programadores de qualquer maneira.
É uma espécie de reconhecimento universal.
Permita-me discordar.
De todos os programadores/codificadores neste momento, os índios são os mais fortes. Não brinca - tive a honra de trabalhar com eles em vários projectos.
Então, a minha última esperança em encontrar o NeuroGraal é o Max e o seu aprendiz indiano. Eles invadirão o mercado juntos, e os hindus, sendo por natureza um homem profundamente religioso e cheio de compaixão por aqueles que precisam, irão simplesmente distribuí-lo a todos.