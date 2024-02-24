Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1222
O mercado é um pouco diferente, não há hierarquia, os grandes investidores não consistem em pequenos investidores, e aqueles são ainda menores, não há conexão entre eles, os grandes agem à sua maneira, os pequenos à sua maneira, os hedgers à sua maneira, etc. Há fractalidade, mas não há hierarquia.
Os mercados têm uma hierarquia muito forte, com ligações concretas entre os "níveis".
E quem está a abanar quem: Forex com a troca ou a troca com o Forex?
Eu tentei RNN e LSTM, os resultados são medíocres, é a minha experiência pessoal, alguém pode ser capaz de o fazer, eu pessoalmente suspeitei de toda a rede neural com retropropósitos, muita chatice, resultados instáveis, terrivelmente lentos, CNN e RNN têm o seu próprio nicho, imagens, vídeo, som, fala, etc. e há uma razão explicável para isso, nomeadamente a estrutura hierárquica, uma parte da terceira parte e assim por diante. O mercado é um pouco diferente, não há hierarquia, os grandes investidores não são constituídos por pequenos e nem sequer são pequenos, não há ligação entre eles, os grandes têm o seu próprio caminho, os pequenos têm o seu próprio caminho, os hedgers têm o seu próprio caminho, etc. É fractal mas não é hierárquico.
Mas em geral a replicação é muito interessante em seu próprio contexto, eu entro nela de vez em quando, mas sua aplicabilidade ao mercado - estou cético no momento.
Você fala sobre aprendizagem profunda e redes neurais como uma coisa da moda, mas como, todas as nossas tarefas podem ser resolvidas impulsionando sem nenhum problema.
Sobre a hierarquia nos mercados financeiros é questionável, mas outra hierarquia - listagem->floresta->árvore de decisão - é evidente para mim, assim como problemas puramente técnicos relacionados.
Por exemplo, que alvos em modelos como constantes são armazenados em folhas de árvore e não faz sentido colocar aí valores contínuos como preços ou níveis de sinal, apenas valores discretos, como etiquetas de classe.
Os preditores, bem como as constantes, são armazenados em nós de ramificação e limitam as possibilidades de extrapolação do modelo, e a suavização dos resultados intermediários de sua previsão só pode ocorrer na votação ponderada em conjunto.
Em outras palavras, por definição, estamos limitados a limites de classificação restritos, enquanto que com modelos mesmo baseados em persepções primitivas, já podemos resolver problemas de regressão com múltiplas saídas. Mesmo a principal vantagem - a velocidade de aprendizagem, devido a algoritmos rápidos e recorrentes de construção de árvores - que sempre acompanhou o impulso sobre as redes neurais, tornou-se recentemente controversa.
Você acha que esses níveis estão ligados aos números redondos do mercado cambial ou eles "flutuam" com os preços CME?
Eis porquê. Tenho uma encomenda a funcionar (sempre em qualquer altura durante a especulação, o lote é sempre o mesmo - mínimo) como se estivesse a fazer tendência e a saltar ao mesmo tempo.
Estou preocupada com as áreas vermelhas.
Eles aparecem quando o preço "acelera", de modo que é impossível obter lucro nem contra uma tendência nem contra uma correção, pois há uma
Há um ruído histórico (3000-4000 pontos), e não há como detectá-lo pelos métodos habituais.
Levei um mês para restaurar o primeiro sorteio fixo (o primeiro quadrado vermelho).
O robô funciona sempre da mesma forma, existem apenas alguns parâmetros estatísticos adaptativos e é só isso. O sistema de encomendas é sempre o mesmo.
Só resta o MO, já que todos os parâmetros saltam como loucos com tal barulho.
ESTE É UM EXEMPLO DE PROBABILIDADE NEGATIVA.
Fi-lo intencionalmente no meu robô de troca para mostrar claramente os drawdowns.
E é assim que funciona na vida real:
Ao manipular a probabilidade, simplesmente realcei as fraquezas com o gráfico de equidade...
é por isso.
Feliz por estar errado, mas IMHO "outra abordagem" não existe, neste negócio, tudo é determinado principalmente pelos dados, sua quantidade e qualidade...
Isso é besteira, desmotivação da comunidade forex, e começar a falar sobre investidores qualificados e seus trilhões de investidores, harvard e insiders.
Eles não têm razão para fazê-lo, eles não sabem qual é a tendência do mercado ou para onde a próxima vela irá, você não precisa saber para comercializar lucrativamente, estratégias invertidas não dependem de previsões, estratégias de tendência também não precisam de tais previsões, você precisa conhecer o ESTADO DO MERCADO, quando a tendência é provável de voar, os canais planos trabalhados, grades, etc, a tendência tem mashki.
Dá-me um exemplo...
Não vejo qual é o grande problema... Não sei a que sais te referes)
Eu já fiz o reconhecimento da informação... matrizes de assinatura de objectos, tanto quanto possível...
...só tenho uma rede neural para trabalhar com... é só por diversão... é só que quando você mesmo faz algo você tem uma idéia melhor de como funciona)
