Estou interessado num algoritmo específico, não em conceitos gerais óbvios.
Infelizmente, já há mais do que foi escrito há muitos anos neste fórum, duvido que haja mais
Procure no fórum "abordar um apartamento", costumava ser um tópico quente, Kodobase tem alguns exemplos e há uma discussão regular de apartamentos ... enquanto o mercado está de lado ))))
E eu ainda estou à espera de alguém que realmente fale e mostre os desenvolvimentos no MO.
Porquê esperar? Eles não têm de esperar. A comunicação é normal. Este fórum já discutiu tudo cem vezes, a busca está funcionando ... A única coisa que resta nem sequer é uma cabeça brilhante, mas um rabo firme e assíduo!
Talvez "chute mágico" que periodicamente@Maxim Dmitrievsky distribui para criar um impulso na direção certa com a ajuda de uma forma peculiar de comunicação ))), pelo que em princípio, para ele, o enorme respeito! )))
O que se chama um barco, é assim que ele navega. (с)
Luge é tudo sobre o número certo de "s". (с)
O termo "plano" vem da análise das ondas :)
Denota uma correcção "plana" ou "deslizante plana" do tipo ABC. Está marcado pós factum.
Obviamente, para marcar um plano devemos usar a análise de ondas, porque há uma alternância de padrões e todos os padrões são aprendidos por comparação. O notório"ponto de referência" deve estar sempre presente.
Espero que agora tenhas tido uma epifania sobre procurar castelos no ar e lutar contra moinhos de vento.
Bem, aqui vamos nós novamente, Maxim apareceu e começou a distribuir as mágicas... )))
Quanto ao MO com os rudimentos da IA, a minha opinião agora é que é principalmente uma busca indutiva, não dedutiva.
Isto é quando o próprio algoritmo passa por modelos que satisfazem um determinado critério. Por exemplo, estabilidade em novos dados, regularidade. Este critério é externo ao próprio modelo, ou seja, ao censor externo. A qualidade do modelo resultante (encontrado) depende da escolha do critério, mas depende indirectamente dos dados de entrada :)Quando não há confusão na sua cabeça, você pode pegar qualquer algoritmo de MO e distorcê-lo com total compreensão, por assim dizer, do que está acontecendo.
Obrigado, mas ainda estou longe disso, ainda preciso ler muito, estou aprendendo o básico de NS, muitas coisas novas, que "você não pode obter em primeira mão".
na parte sobre o "algoritmo em si", acho que é alguma fantasmagoria ou utopia a este nível de materiais de livre acesso sobre IA, e é improvável que uma ou um pequeno grupo de pessoas seja capaz de desenvolver um sistema totalmente funcional ou de adaptação rápida por conta própria ... Eu já escrevi antes e vou escrever novamente, se os mercados fossem simples ou pelo menos realisticamente tivessem um modelo de IA que pudesse lucrar efetivamente e por muito tempo, então o google seria o primeiro a fazê-lo - eles têm uma oportunidade muito, muito grande.... embora quem sabe, talvez o grande google esteja a conduzir os mercados ))))
Tudo o que vejo na perspectiva de estudar e usar IA é ou uma reconfiguração rápida do sistema (não apenas reconfiguração e optimização, mas também selecção de preditores) ou um sistema de previsão semi-automatizado.... Tais curvas com probabilidades são desenhadas por ))))) e estas curvas são usadas para tomar uma decisão em conjunto com um utilizador... ou contra a opinião do utilizador... não costumo adivinhar ))))
Sim, mas qual é a fantasmagoria? Uma vez por minuto, é realista reciclar se o modelo for rápido.
google é tão capitalizado que eles não se importam com os mercados, eu acho que eles são o mercado
costumavam ter tendências de mercado, baseadas em consultas de pesquisa. Agora foi encerrada ou algo assim.
Sim, eles desligaram-no. O Google Finance é uma visão triste agora
E o que é a correcção? Esta também é uma noção subjetiva, porque se não fosse assim, haveria algumas regras que ajudariam a distinguir uma correção de uma tendência. Nós chamamos de planos os de pequeno comprimento, e os de grande comprimento, de tendência.
Mas então novamente a questão é o que são pequenos e grandes movimentos, em relação ao que eles são pequenos ou grandes?
Na verdade, estas perguntas dão a resposta por que os sistemas paramétricos e os mo's entre eles nunca funcionarão com dados de mercado não processados
Ok, isso é tudo letra, agora ao ponto principal, porque é que preciso de um apartamento? Eu tenho uma rede que procura por pd, níveis de sp.
Níveis fortes são formados quando o preço está em um chamado flat.
o eurodólar, 5m, agora
estes são níveis
Então, quando o preço está num apartamento, estes são os níveis que eu gostaria de encontrar
O que é uma correcção? É também uma noção subjetiva, porque se não fosse assim teríamos algumas regras para distinguir a correção da tendência, e a correção muitas vezes se transforma em uma tendência e vice-versa. Nós chamamos de planos os de pequeno comprimento, e os de grande comprimento, de tendência.
Uma correcção não é um impulso. Todas estas noções são de análise de ondas. Esta noção não pode ser objetiva ou subjetiva, ela é objetiva se definida.
Então chame-lhe por outras palavras - um corredor, um intervalo. Seria mais claro para todos.
Infelizmente, há mais do que foi escrito há muitos anos neste fórum, eu duvido que haja mais.
Procure no fórum por "abordar um apartamento", costumava ser um tópico quente, a kodobase tem alguns exemplos e a discussão de flautas é regular... enquanto o mercado está de lado ))))
Porquê esperar? O mercado é plano) Porquê esperar? As pessoas falam umas com as outras, isso é normal. Tudo já foi discutido cem vezes neste fórum, a busca está funcionando ... A única coisa que resta nem sequer é uma cabeça brilhante, mas um rabo firme e diligente!
Talvez "chute mágico" que periodicamente@Maxim Dmitrievsky distribui para criar um impulso na direção certa com a ajuda de uma forma peculiar de diálogo ))), pelo que em princípio, para ele, o enorme respeito! )))
Estou esperando, que alguém possa alcançar um resultado com muitas palavras inteligentes expressas neste tópico, eu pessoalmente não preciso nem de código fonte nem de algoritmos, mas sim de um resultado de trabalho na forma de sinal congelado ou de capturas de tela por alguns dias. Tudo o que você precisa agora é de conversa vazia e nenhuma razão para isso.
Sobre flat e MO, na verdade a IA vai encontrar o comportamento probabilístico certo para o momento atual, seja ele um flat ou um impulso no processo de aprendizagem. Portanto, não vejo a utilidade de escrever algoritmos separados dentro do MO para determinar a planicidade, é inútil.