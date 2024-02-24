Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1100
Que pivô)) você já leu o que estamos falando?
Então olhe cuidadosamente para o seu ecrã, os pontos de entrada no extremo, a palavra "pivot" apenas aplicada como um método de entrada, e o que exatamente você determina com isso não é importante.
A partir do seu próprio ecrã pode ver que se a tendência tivesse continuado, você teria lentamente drenado os lucros.
Isso é a primeira coisa, porque é isso que estamos a discutir, e ainda não percebi o objectivo dos vossos posts e fotografias.
O mesmo que o teu.
Uma captura de tela do indicador MO?
Os meus screenshots, no NS bot. Também está a decorrer o treino, etc.
Se você vai negociar estocástica, antes de escrever você deve entender melhor o que você está falando.
como se define um mercado plano? post factum!
Você é um movimento horizontal com variação arbitrária.
Tentei fazer um teste de estacionaridade na janela em movimento com Dickey Fuller ou quem quer que seja, pensei que se encontrasse estacionaridade seria plana, mas não funcionou (alguma ideia?
A lançar os gráficos novamente:
GBPJPY 2018.
Top - o próprio preço
Fundo - soma dos incrementos do CLOSE M1 na janela deslizante - semana. Na verdade, preço detrendido com expectativa = 0 e variância = quase constante. Um apartamento perpétuo, por assim dizer...
Talvez alguém o ache útil...
Soma de incrementos arbitrários ou de alguma forma selecionados?
a soma dos incrementos arbitrários ou de alguma forma selecionados?
Não, só todos os desníveis seguidos. Janela deslizante de 7200 valores incrementais CLOSE M1. Fiz o download a partir do Finam. Se for tensas, a variação será uma constante.
Não comparado com o indicador rsi, por exemplo? )
Não, eu não fiz isso, Max... Tendo sido mais uma vez esbofeteado na cara pelo mercado, estou a ficar preguiçoso...
Não, só todos os incrementos seguidos. Janela deslizante de 7200 valores incrementais CLOSE M1. Descarregado de Finam. Se se esforçar, o desvio é uma constante.
Vejo aqui que a variância dos gradientes nem sempre coincide com a variância da série original.
Eu vejo aqui que o retorno dos incrementos nem sempre é o mesmo que o retorno da série original
Sim. Esse é o truque... Caso contrário, teríamos comprado uma carteira maior há muito tempo...