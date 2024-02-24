Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1098
Então, se o mercado também é aleatório... )
1) - não podemos adivinhar quando um jogador importante vai aparecer? - surpresa?
2)- Não podemos adivinhar o alvo do grande jogador? - 5p hoje, 10p amanhã - surpresa?
3) - Nós olhamos para os gráficos de moedas pensando que o objetivo dos jogadores é lucrar com a movimentação dos preços, mas os jogadores vão muitas vezes ao mercado interbancário para comprar moeda e sair do mercado, o objetivo é apenas uma troca, não movimentos de preços - inesperados?
4) Bem, sobre a TF, voltando aos exemplos: aqui está um motor de combustão interna, não conhecemos os seus princípios, e a sequência de ignição da mistura 2-3-4-1- 2-3-4-1 não parece lógica e ... Ao acaso? OK, tomamos TF M5 para esta sequência, temos 1-1-2-2-3-3-4-4
Então o que entendemos sobre o motor de combustão interna? - não, ainda é um mecanismo incompreensível para nós, mas temos a certeza que não é aleatório agora.... e depois a frequência do motor mudou e em vez do 1-1-2-2-3-3-4-4 lógico temos 1-4-2-3-1-1-1-3-4 - mais uma vez precisamos de ajustar o TF?
;)
1) quando você aparecer, ele aparecerá, ele é seu contra-agente e você é dele.
2) O que há para adivinhar, é a sua paragem).
3) comprar de quem? ar? ver ponto 1)
4) Não sei quanto ao prazo, ainda não tenho uma solução.
Só falta ver porquê.
em termos de quê?
É apenas um monte de factores aleatórios.
quando você aparecer ninguém vai notar se você não for Soros.
3) comprar de quem? o ar? ver ponto 1)
Refiro-me ao número de participantes e seus objetivos que não sabemos, quem entrou no mercado e espera um lucro na diferença de preço, e quem entrou e saiu do mercado tendo comprado ao preço atual, enquanto o primeiro participante é um especulador, ele cria uma flutuação adicional do mercado quando ele sai - mas será espalhado no tempo
tudo é claro, mas a mecânica do mercado deve ser estudada, a única coisa que nos é dada é a história dos negócios feitos, se há repetições então é a reação do mercado e as ações dos participantes do mercado ... mas na história...
a mecânica do mercado é um leilão, sobre os ineficientes os padrões são imediatamente visíveis
Nas eficientes como as deficiências, você precisa ser o melhor dos melhores.tudo na história do leilão é um processo aleatório de auto-organização pelos participantes. Qualquer mercado se esforça para se tornar eficiente.
a mecânica do mercado é um leilão, os padrões ineficientes são imediatamente aparentes
Há finalmente um raio de luz no reino!
Eu também escrevi sobre isso em palavras diferentes, é por isso que vemos que os preços atualizam altos e baixos, embora há alguns dias você tenha dito que deveríamos usar incrementos de preços - que tipo de leilão é? Vamos considerar um modelo inercial com velocidade e impulso.
Talvez precisemos que os comités NS avaliem dois modelos - um modelo de leilão e um modelo inercial - ambos trabalham no mercado, mas qual deles é mais eficiente e quando?
Quando você aparecer, ninguém vai notar, a menos que você seja um Soros.
Tudo bem, mas o meu ponto é que tanto o número de participantes como os seus alvos não sabemos,
Não sabemos, eu concordo, mas indirectamente podemos tentar identificar...
1) o grande jogador é um agente contador da multidão, não pode entrar sem a multidão, não há ninguém para abrir e fechar posições com
2) A multidão trabalha em estatísticas "memória de mercado" de acordo com o princípio - faça-o agora, era rentável fazê-lo no passado
Mas neste ponto podemos jogar, indiretamente identificar áreas onde a multidão fará algo inequívoco.
Por exemplo, o mercado tem dito para comprar durante quase todo o dia, e já sabíamos ontem que iria cair.
os pontos verdes estão sobre-comprados, a multidão estava a comprar o dia todo ontem.
É muito raro que isso aconteça o dia todo.
Já mostrei a parte deste indicador no trabalho ao Mago, mas ele não o levou a sério. Pedi ao Maksim para ajudar com o MT4, mas ele também tem problemas com o seu negócio.
Eu posso fazer previsões, mas é difícil e nem sempre.
Sou fraco nesta área e não tenho formação teórica, mas a minha formação teórica no testador já é boa, mas a minha formação teórica é fraca.E não se trata de prever o preço por incrementos (embora você possa), mas da classificação de entrada/saída desses dados, no espaço multidimensional. Isto é, pontos aproximados de um padrão plausível, estável na história por algum tempo. Esta não é uma abordagem dedutiva, ou seja, não podemos dizer antecipadamente qual é a regularidade encontrada... procuramos uma plausibilidade puramente matemática, com algumas afirmações a priori acrescentadas. E não importa se é uma lei 'real' da natureza ou apenas uma coincidência, pois os testes com novos dados colocam tudo no lugar.
Não sou bom aqui, ainda sou fraco em EM, falta-me o conhecimento teórico, tenho conhecimentos suficientes logo no início, posso ensinar EM e brincar com ela no testador, mas o meu conhecimento teórico é fraco, uma boa pessoa recomendou-me uma leitura fundamental de 1100 páginas, vou lê-la ainda durante um mês.
Por exemplo, aqui o mercado tem dito a todos para comprarem durante quase todo o dia, e poderíamos saber hoje que haverá uma queda já ontem.
Escrevi que não sabemos o número e a finalidade dos participantes no mercado, talvez não houvesse procura, ou talvez houvesse compradores e vendedores em proporções iguais, ou talvez não precisemos de o saber, o lucro não vai aumentar))))
Pedi ao Maxim para ajudar a transferi-lo para o MT4, mas ele também está ocupado com o seu próprio negócio.
Em que está escrito o seu código fonte?
1) infelizmente, até que você verifique na história não é um fato, eu escrevi que nós não sabemos o número e o propósito dos participantes do mercado, talvez não houvesse demanda, ou talvez houvesse compradores e vendedores em proporções iguais, ou talvez nós não precisamos saber, não haverá mais lucro com estes palpites )))
2) Em que está escrito o seu código fonte?
1) estou olhando para o indicador há quase um ano e ele funciona, e não sou o único que olha para ele
2) está escrito em "R". Tentei reescrevê-lo no mt4 mas não vale a pena copiá-lo para o mt4, é melhor configurar o intercâmbio de dados com o mt4