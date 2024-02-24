Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1104
Portanto, ninguém disse como se pode definir um apartamento de uma forma formalizada.... é difícil dizer o que não está lá))
definir um corredor a partir de alto baixo, por exemplo, em 20 barras, se não exceder o valor n então ele é plano
Se eu entendi bem, não funciona porque
1) existem diferentes vãos de planície
2) Os vôos podem ser de diferentes comprimentos.
Os parâmetros fixos não servem.
Você é teimoso, quer que lhe digam como procurar apartamento, mas veja, as coisas "óbvias" não significam nada, se elas são "óbvias" então elas têm um padrão, e se existe um padrão, então ele pode ser algoritmizado, o que mais você precisa, um algoritmo para escrever para você?
De um modo geral, o plano de tendência é definido arbitrariamente - o que for mais conveniente. O que é uma tendência para mim pode ser um apartamento para ti. E é possível que, ao mesmo tempo, a tua tendência para mim seja um apartamento.
Eu posso facilmente definir tendência ou flat, mas minha definição para você será completamente inútil e completamente errada.
de que mais precisa, de um algoritmo para escrever para si?
Sim!
Mas você não será capaz de fazê-lo, porque falar é uma coisa, e resolver um problema é outra.
Bem, se é uma abordagem não paramétrica, já é interessante
Bem, se for.) A imagem é uma tendência ou um apartamento?
A minha resposta é, depende de quem gosta. Para mim, ou melhor, a minha estratégia, é um apartamento típico, só porque você pode trabalhar em um apartamento, mesmo que a "tendência" seja mais fria, ele continuará sendo um apartamento. Colocá-lo no chão também não faz diferença para a estratégia.
Ou seja, se parece um pato, anda como um pato, grasna como um pato, então é um pato. (с)
E pela definição padrão, é uma tendência - nível acima, nível abaixo....
Bem, se for esse o caso). É uma tendência ou um apartamento?
Assim, as tendências/flutuações são sempre relativas ao período de tempo e/ou à escolha do(s) parâmetro(s) de escala da função de transformação de dados, seja uma quebra de canal ou mesmo a curvatura da inclinação ZZ.
Eu acho que, primeiro de tudo, você deve decidir o que você quer, para marcar os dados retrospectivamente, ou para marcar um indicador que não espreita, que detecta tendências / inversões, se é o primeiro então a inclinação ZZ é ok, se é o segundo então infelizmente não há tal coisa (na verdade, existem muitos, mas não funciona), mas você pode ensinar MO sobre isso com quase sucesso fantasma (se em pura forma), mas como uma característica complexa - ok.
Tendência estocástica
O que se chama um barco, é assim que ele navega. (с)
