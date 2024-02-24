Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2216

que surpresa, agora testei o bot publicado por Maxim Vladimirovich.

No primeiro screenshot das citações de Dukascopi, a linha de equilíbrio crescente após 3200 é apenas o período Novembro de 2019 - Outubro de 2020, 1 hora, spread - 2 pips (0,0002)

O teste em outro corretor da Metatrader não deu resultados tão notáveis, parece que a estratégia deve ser otimizada para que funcione para todos, sem exceção.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, as distribuições normalmente mostram tudo. Podemos fazer isto apenas para as características sem o impulsionador e ver num relance

Portanto, a idéia é apenas avaliar o modelo, e o modelo realmente desvenda os alvos emaranhados, e podemos avaliar seu sucesso em fazê-lo, em vez de apenas ver como as coisas estão emaranhadas.

Estou a pensar em experimentar o método de aprendizagem em cascata (inventei o termo eu mesmo - talvez haja algo diferente). Os gráficos mostram que existem áreas onde a aprendizagem é bem sucedida - deixar essa área, e ensinar o que sai dessa área novamente, tendo previamente removido dos exemplos de amostra que caem nas distribuições da área deixada. Eu já tentei manualmente e o efeito foi bom, estou pensando em automatizar, mas não posso fazer isso no segundo dia, temo que o efeito seja aleatório. O que você acha disso? Eu acho que é fácil de fazer em Python.

Bem, é tudo uma questão de aprendizagem semi-controlada. Até agora, estou a ler

 
Se você dividi-lo em áreas homogêneas automaticamente, assim como com as mãos mais e menos, vai funcionar.

Não é a melhor variante. Se você não souber como usá-lo, você pode ficar ainda melhor.


 
Maxim Dmitrievsky:

demasiado preguiçoso para escrever novas métricas ainda... e certamente não será o lucro máximo então.....

não podes fazer isso, simplesmente não está lá.

mytarmailS:

Não podes fazer isso, simplesmente não está lá.

Eu consigo fazê-lo, tens de aprender a usar o Google.

por exemplo, função de perda personalizada catboost
 
Maxim Dmitrievsky:

Longe da melhor opção. Pegue as configurações, você pode obtê-las e ainda melhor


Com estes cálculos (alterando apenas dois parâmetros look_back e ma_periods) qual é a carga aproximada no processador?

Evgeni Gavrilovi:

com estes cálculos (alterando apenas dois parâmetros look_back e ma_periods) aproximadamente o que é a carga no processador?

não sei, não note

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu consigo, mas tens de aprender a usar o google.

por exemplo, função de perda personalizada catboost

Se não entende, experimente, tem uma função que calcula o saldo...

é preciso menos de um minuto para perceber

