Zhenya:
O MT-tester não pode ser personalizado, é também uma caixa negra, você não pode nem mesmo testar se funciona corretamente, e a velocidade ainda é ordens de magnitude inferior ao que você pode personalizar, especialmente com opções simples para otimização. Bem, como dizer isto ... em resumo, você não será levado a sério com "conselheiro" para qualquer plataforma pública, e C++ dll é usado igualmente na Rentech e Goldmansax.
O principal é que tudo deve ser automático, por isso liguei-o e verifiquei-o com o testador no futuro, quando chegou e obtive o resultado sob a forma de equidade.
A contradição - desconfiança do testador, por um lado, e esperança para o testador, por outro.
Conclusão - você tem um testador único, super objetivo e rápido.
Espero que não agites toda a gente para escrever um testador semelhante, pois é um tópico completamente diferente e amplo.
Nesse caso, duas opções são possíveis, ou você vai compartilhar esse testador, para modelos de teste objetivos com todos os participantes ou nós vamos reconhecer seus modelos antes do tempo como os melhores dos melhores porque já entendemos que seu próprio testador não vai decepcioná-lo:)
Espero que você não agitará a todos para escrever o mesmo testador, pois é um tema completamente diferente e vasto.
Nesse caso, duas variantes são possíveis, ou você vai compartilhar esse testador para testes objetivos de modelos com todos os participantes ou nós reconhecemos seus modelos como os melhores dos melhores porque já entendemos que seu próprio testador não vai decepcioná-lo:)
Há um testador, claro, para partilhar não é uma pena - é um algoritmo suficientemente simples que até o próprio facto de pedir para o partilhar me surpreende))
Não há contradição e não há esperança.
Mas não há interesse em seus algoritmos, assim como os de seus camaradas no fórum fechado, se suas caixas pretas de acordo com alguma tarefa e princípio desconhecidos só desenharão bonitos gráficos de equidade, mesmo que sejam apoiados por contos poéticos de sistemas MoD avançados, bilhões de magnatas verdes e financeiros.
1. Eu gostaria de saber sobre estes métodos. Caso contrário, estou reinventando minha bicicleta novamente (já esbocei a ideologia), e se tudo já tiver sido feito antes de nós...
2. Estou a ver. Mas irrazoável.
Há muito sobre isso nestes artigos.
Vladimir, há algum método de "seleção futura" (ou algo parecido), mas aplicável à BP? É o algoritmo que analisa o BP e pode excluir ou adicionar algo para melhorar a previsão, o google não poderia me ajudar(
Não fazemos mais nada além de séries cronológicas. Não?
E há muitos métodos, não só de seleção, mas também de criação. Há toda uma nova seção que apresenta a engenharia. Veja vários artigos onde foi discutido em detalhes.
Boa sorte.
Ivan Negreshniy:
Exatamente nenhuma esperança se você não entender que você pode avaliar, comparar e compartilhar algorítimos MI de negociação somente no contexto de sua ferramenta de medição de desempenho - testador, e como você só confia na sua, eu me ofereci para compartilhá-la.
Mas não há interesse em seus algoritmos e nos algoritmos de seus camaradas no fórum fechado, se suas caixas pretas de acordo com ninguém sabe o propósito e o princípio só desenharão bonitos gráficos de equidade, mesmo que sejam apoiados por histórias poéticas sobre sistemas MO avançados, bilhões de dinheiro e magnatas financeiros.
Porque é que és tão rápido a ofender? O "biliões de dólares" foi, claro, uma piada, não percebes, tu és uma piada... Eu disse-te que posso partilhar o algoritmo do testador se precisares, sem problemas. Não usa o MT tester há muito tempo, é possível carregar linhas csv arbitrárias nele agora? É muito essencial verificar se funciona correctamente, se não funcionar... sabes que mais...
Não negoceio nada em forex, trabalho com fortes e criptografia, o meu mt-tester não tem nada a ver com isso, mas sei com certeza que o meu tester trabalha muito próximo do real, considerando o erro na execução e a atividade de liquidez no mercado de apostas. Estou usando Forex como um tipo de dados, mesmo tendo previsões fracas de Grandes e Índices pode ajudar muito na previsão de Ações B e até mesmo um pouco de Crypto.
É engraçado, as pessoas escrevem algo sobre um testador sem sequer se preocuparem em se familiarizarem com a sua funcionalidade. Para não mencionar que em mql você também pode escrever seu próprio testador e um testador dentro de um testador.
De onde vêm os "fabricantes de máquinas" neste fórum e com que propósito, eu só me pergunto
Talvez você esteja certo, eu vou olhar para este fórum em 2-3 anos, quando uma nova geração de prummers vem, quem sabe, talvez eles vão ser mais espertos, embora ... Eu duvido muito. Astalavistas perdedores! Escreve artigos e vende 50 dólares de rakebacks!
Provavelmente tens razão, vou olhar para trás daqui a 2-3 anos, quando a nova geração de fugas chegar, quem sabe, talvez eles sejam mais espertos... Eu duvido muito. Astalavistas perdedores! escrever artigos e garras no valor de 50 dólares
Tenha uma boa viagem )
