Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

Maxim Dmitrievsky:

O que queres dizer com "não podes... bem, podes dividi-lo")

se um critério tem um mínimo global de -1000, o outro 0, e o terceiro 150k

o que queres somar aí??? )))))) você não sabe do que está a falar

mytarmailS:

Se um critério tem um mínimo global de -1000, outro 0, e um terceiro 150k

O que estás a somar aí?? )))))) você não sabe do que está a falar

não os torne infinitos, apenas os coloque num intervalo como todos os outros, de 0 a 1

 
Maxim Dmitrievsky:

Não os faça infinitos, mas coloque-os num intervalo como todos os outros, de 0 a 1.

Não, Max, não funciona assim, a otimização é uma busca pelo desconhecido (funções, parâmetros, etc.)

Para colocar "algo" no intervalo 0-1, eu preciso tê-lo, eu não o tenho, eu uso otimização para encontrá-lo.

mytarmailS:

Não, Max, não é assim que funciona, a otimização é uma busca pelo desconhecido (funções, parâmetros, etc.)

Para conseguir "algo" no intervalo 0-1 preciso de o ter, não o tenho, uso a optimização para o encontrar...

o que quer que seja... você tem uma função que precisa ser maximizada/minimizada... tudo

é por isso que todos os F-i's saudáveis estão ao alcance. e você tem um fi do fumante

 
Maxim Dmitrievsky:

o que quer que seja... Você tem uma função para maximizar/minimizar... tudo.

Ouça, você já fez uma pesquisa de parâmetros multicritério em sua vida?

mytarmailS:

Já fez uma pesquisa de parâmetros multicritério na sua vida?

Não percebo o que estás a fazer. Desenha um diagrama.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não percebo o que estás a fazer, desenha um diagrama.

Você treina o neurônio para "lucro máximo". Isto é treinamento para um critério ( "lucro máximo").


Alexander Alexandrovich diz que a neuronka encontra a melhor solução "não negociar". Não consigo perceber como é que ele o fez, mas está bem...

Então, se o neurónio decidiu "não negociar". Então se o neurônio decidiu "não negociar", significa que precisamos adicionar mais um critério (um número mínimo de negócios): "min. negócios".


Acontece que já temos de optimizar utilizando dois critérios (ou 10)

Não se pode normalizar nada aqui, porque não sabemos o resultado final.

mytarmailS:

Então você treina o neurônio para "lucro máximo". Isto é treinamento de acordo com um critério ( "lucro máximo").


Alexander Alexandrovich diz que o neurônio encontra a melhor solução "não negociar". Não consigo perceber como é que ele o fez, mas está bem...

Então, se o neurónio decidiu "não negociar". Então se o neurônio decidiu "não negociar", significa que precisamos adicionar mais um critério (um número mínimo de negócios): "min. negócios".


Acontece que já temos de optimizar utilizando dois critérios (ou 10)

Não podemos normalizar nada aqui, pois não sabemos o resultado final.

Eu acho que esse é o problema.

quando ninguém entende nada, mas eles começam a construir em cima disso.

é por isso que há um curso de rede neural para totós.

 
Maxim Dmitrievsky:

Acho que esse é o problema.

quando ninguém entende nada, mas eles começam a completá-lo a partir do topo.

provavelmente....

========================

fez uma grande amostra de teste

na caixa é a peça do teste (novos dados) que mostrei

De qualquer forma, durante 5 minutos, vai devorar a comissão

Mas é possível sintetizar um modelo interessante


É necessário incluir imediatamente na função fitness o treinamento do modelo e a verificação do eixo e das amostras de teste

Até agora, tornei tudo muito confuso.

mytarmailS:

provavelmente....

========================

fez uma grande amostra de teste

na caixa está a parte do teste (novos dados) que vos mostrei.

De qualquer forma, durante 5 minutos, a comissão vai comer tudo.

Mas é possível sintetizar um modelo interessante


É necessário incluir imediatamente na função fitness o treinamento do modelo e a verificação do eixo e das amostras de teste

Tornei tudo muito confuso até agora.

Obrigado, eles não são claros.

