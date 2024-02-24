Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2212
O que queres dizer com "não podes... bem, podes dividi-lo")
se um critério tem um mínimo global de -1000, o outro 0, e o terceiro 150k
o que queres somar aí??? )))))) você não sabe do que está a falar
não os torne infinitos, apenas os coloque num intervalo como todos os outros, de 0 a 1
Não os faça infinitos, mas coloque-os num intervalo como todos os outros, de 0 a 1.
Não, Max, não funciona assim, a otimização é uma busca pelo desconhecido (funções, parâmetros, etc.)
Para colocar "algo" no intervalo 0-1, eu preciso tê-lo, eu não o tenho, eu uso otimização para encontrá-lo.
o que quer que seja... você tem uma função que precisa ser maximizada/minimizada... tudo
é por isso que todos os F-i's saudáveis estão ao alcance. e você tem um fi do fumante
Ouça, você já fez uma pesquisa de parâmetros multicritério em sua vida?
Você treina o neurônio para "lucro máximo". Isto é treinamento para um critério ( "lucro máximo").
Alexander Alexandrovich diz que a neuronka encontra a melhor solução "não negociar". Não consigo perceber como é que ele o fez, mas está bem...
Então, se o neurónio decidiu "não negociar". Então se o neurônio decidiu "não negociar", significa que precisamos adicionar mais um critério (um número mínimo de negócios): "min. negócios".
Acontece que já temos de optimizar utilizando dois critérios (ou 10)
Não se pode normalizar nada aqui, porque não sabemos o resultado final.
Eu acho que esse é o problema.
quando ninguém entende nada, mas eles começam a construir em cima disso.
é por isso que há um curso de rede neural para totós.
provavelmente....
========================
fez uma grande amostra de teste
na caixa é a peça do teste (novos dados) que mostrei
De qualquer forma, durante 5 minutos, vai devorar a comissão
Mas é possível sintetizar um modelo interessante
É necessário incluir imediatamente na função fitness o treinamento do modelo e a verificação do eixo e das amostras de teste
Até agora, tornei tudo muito confuso.
