Então ele já admitiu que vem vazando há alguns anos, depois ganhou de volta o que foi vazado e agora nada funciona para ele.
se houvesse um padrão real para a transformação da BP, ainda estaria a funcionar.
não há mais ninguém para expor, por mais que resista ao resultado :)
Eu concordo. A Alyosha deixou sair o nevoeiro e safou-se.
Mas algo no discurso dele me acertou. Algo como: "100% em caminhadas aleatórias, expoente, massa..." Eu não consigo me acalmar :)))
Mas os fractais têm estado no mercado até agora :) apenas não sabem como automatizá-lo
Vou tentar terminar os preditores usando a autoregressão invertida na próxima semana. Eu escrevi sobre isso no seu tópico
Mais uma vez, concordo.
Estamos à espera, Max. Preciso do resultado, senão tudo vai para o inferno e é mais fácil subscrever algum sinal de Makar Ivanovich, por exemplo.
Então ele já admitiu que vem vazando há anos, depois voltou a tocar e agora nada está funcionando para ele.
Ele saiu bem :)
O que é que queres... Especialmente no fórum de software VC?
Salta os pedaços não estacionários da PA,
Na minha opinião, este é o ponto principal - quebrar a série em pedaços estacionários. Um método possível é resolver o problema de decomposição. Um pequeno trabalho de Shiryaev sobre o assunto (a propósito, ele é aluno de Kolmogorov e autor do famoso livro de 2 volumes)
Certamente alguém usou o MO para resolver o problema.
Em essência, o valor CLOSE[i]-OPEN[i] nada mais é do que a soma dos incrementos.
é como uma convolução
ou seja, a derivada do movimento
ou seja, aceleração dos preços, momentum
mas já lá estava, não vai estar...
Desde que desisti de o estudar, aqui está outra característica interessante:
FECHAR[i-1]-OPEN[i] == 0 ? (para MT4)
ver o que ele faz ?
Não percebo, quem é aquele Gramazeka1 que está escondido atrás do meu nome. Qual é o acordo em ......?
Estava a brincar, eu sou tudo isso... Я!!!!
Tenho certeza que muitos estão familiarizados com o trabalho de Reshetov, mas ninguém entendeu totalmente o seu conceito. Um dos pontos do seu trabalho é a aderência ao axioma Shepley. Francamente falando, devo admitir que eu próprio estou a nadar nele, mas, dito de forma simples, a soma dos coeficientes de peso do polinómio da rede é igual a um, ou seja, menos um. Assim, a tarefa do otimizador é encontrar coeficientes de rede, que são distribuídos em limites de 0 a 1. Não é importante que comprimento seja polinomial, é importante que a soma dos coeficientes seja igual a um e quando incluímos no treinamento qualquer sinal não-informativo alocamos recurso coeficiente para ele (recurso é limitado de 0 a 1) devido a coeficientes de previsão informativa, tornando-o menos significativo. É por isso que este algoritmo é exigente para o pré-processamento de dados. Quanto melhor os limparmos, melhor será o resultado do treinamento e o funcionamento do modelo no AOS em geral. Tanto quanto sei, nenhum dos pacotes e conjuntos de rede em R utiliza os axiomáticos de Shepley. Daí o resultado....
"Você deve aprender a ler livros primeiro, não queimá-los" Quero dizer que nenhum dos representantes deste fio se preocupou em entrar na essência da obra. Olhei para ele superficialmente e atirei-o com sucesso para uma gaveta de secretária...... IMHO!!!!!
É por isso que eu sou exigente, porque diferentes ferramentas e fractais vão devorar tudo. O principal é a arquitetura da rede em tensores.
Sim, graças a uma arquitectura bem escolhida você pode obter
Por exemplo, obtive uma melhoria de pelo menos 2 vezes para todos os Expert Advisors. Além disso, quaisquer que sejam os dados que eu tenha apresentado, a melhoria média foi mantida. No final, é ridículo que eu deva apenas alimentá-los com preços e as conversões da BP praticamente não desempenham qualquer papel.
Os fractais sempre estiveram no mercado :) Eu simplesmente não sei como automatizá-los.
Na próxima semana vou tentar fazer preditores com autoregressão invertida e olhar... Escrevi sobre isso no seu tópico
Primeiro, eu deveria decidir se por fractais você quer dizer um indicador, como na imagem, ou um modelo matemático?
Se for um indicador, o mql4 irá calcular pelo menos 100 barras à esquerda e à direita.