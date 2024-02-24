Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 998

Yuriy Asaulenko:
Opinião estranha). Por que deveria ser?

Estes são os gráficos que obtemos depois de desbastar exponencialmente a TA. Como você pode ver, a dispersão é praticamente uma constante tanto de dia como de noite.

 
Alexander_K2:

Bem, eu não sei. Imho, não há necessidade de ser tão esperto. f(t)-R(f(t)) já é uma série bastante estacionária.
Zy R com cobertura ^ Entendes?
 
Yuriy Asaulenko:
Bem, eu não sei. Imho, não há necessidade de ficar tão complicado. f(t)-R(f(t)) já é uma série bastante estacionária.

que tipo de funções são estas?

 
Alexander_K2:

Há uma opinião de que com algum "desbaste" da PA inicial seria possível obter um processo o mais próximo possível da estagnação.

Parece-me que um simples contra-exemplo seria uma mudança abrupta de tendência para uma tendência na outra direcção (top ou trough). Como é que o desbaste ajudaria aqui?

 
Renat Akhtyamov:

Que função é esta?

O meu entendimento é que a própria BP, menos a sua imagem de Fourier.

 
Aleksey Nikolayev:

Parece-me que um simples contra-exemplo seria uma mudança abrupta de tendência com uma tendência na outra direcção (top ou trough). Como é que o desbaste ajudaria aqui?

Estou a tratar disso. Esta não é uma tarefa fácil, mas não é uma boa solução para trabalhar com a BP inicial.

 
Alexander_K2:

Eu assumo - a própria BP menos a sua imagem de Fourier

Não consigo enfiar isso na minha cabeça...

como dois camelos a voar...

ir para um intervalo para fumar...


 
Yuriy Asaulenko:
Também não fará nenhum mal). Se excluirmos a componente de tendência, o mercado está estacionário. É fácil de verificar no Excel.
O tipo de distribuição é outra canção).

O que aconteceu com os efeitos da ARCH? Dos quais há mais de cem? E que não têm fim à vista?

 
Alexander_K2:

O meu entendimento é a própria BP menos a sua imagem de Fourier.

E eles disseram quantummech.(( Quando foi R Fourier?
 
Alexander_K2:

Estou a tratar disso. Não é uma tarefa fácil, mas não acho que seja a solução certa apenas trabalhar com a PA inicial.

Não notar a não-estacionariedade também é impossível. Uma possível opção padrão é representar a série inicial como uma sobreposição de processos estacionários rápidos e lentos não estacionários.

