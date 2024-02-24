Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1009
Em relação à amostragem.
Todo o intervalo de tempo pode ser quebrado por um ziguezague fino. Então os segmentos de "um poço" a "um pico" e vice-versa serão "unidades elementares" do padrão (movimento ascendente, movimento descendente, pequeno movimento ascendente, etc.). A analogia são letras.
Por conseguinte, analisamo-los em pares e em três. Por exemplo, "aqui está a semelhança do ombro esquerdo", "aqui está a semelhança da cabeça a olhar para baixo". A analogia é sílabas.
Depois é apenas uma questão de olhar para as sequências de "sílabas" e verificar se elas pertencem a "palavras".
Como você pode adivinhar, o tamanho da amostra não vai mais importar, apenas a semântica.
Espero ter sido claro.
tudo já foi inventado antes de nós... Google "Matemática Concreta" por Donald Erwin Knuth e Oren Patasznik e na p. Você pode ler sobre funções derivadas que podem ser escritas como um conjunto elementar {+1;+1;-1;+1;+1} etc. Assim você pode codificar elementos de quebras em ziguezague como conjuntos finitos {+1;-1}
depois analisar na história a repetibilidade em cada conjunto... então você pode analisar numericamente o número de padrões elementares encontrados, então... então podes tentar procurar uma correlação entre os padrões... então... e então você estará convencido de que mesmo que você encontre uma conexão entre vários padrões na história - será apenas uma chance!
E o padrão - o padrão de mercado não terá repetição na história no futuro
e assim por diante ;)
tudo já foi inventado antes de nós...
Não só inventado, mas formalizado e codificado - Elliott Waves...
Com base na ZZ, revela-se simplesmente um grande professor para o comércio de tendências, mas ninguém conseguiu encontrar preditores para tal professor/professor.
A ZZ é uma grande professora para o comércio de tendências, mas ninguém encontrou preditores para tal professor/professor, ao que parece.
Eu já escrevi neste tópico que você deve primeiro ensinar a máquina usando o que você pode entender, e depois usar citações de mercado e um roteiro para simular um instrumento sintético, eu pensei que talvez alguém iria pegar a idéia, mas não... Não acho que seja mais fácil usar um testador de estratégia no judeu...
Um TS reversível por um indicador com um lote fixo
É exactamente nisso que eu estou a trabalhar.
Você tem uma metodologia para afinar ZZ para um instrumento específico? Qual ZZ você usa (pontos/barras/outros)?
Um comércio de estorno sobre um indicador com um lote fixo
Apenas um graal - pronto para investir.
Matava muito tempo, mas não conseguia encontrar nenhum prognosticador. Talvez alguém tenha mais sorte do que eu.
Então você não levantou a questão de quais configurações a ZZ deveria ter?
Eles são óbvios, determinados pela quantidade de lucro que se pretende obter. Por exemplo, reversões de pelo menos 100 pips na esperança de que metade possa ser revertida. Este valor não desempenha um papel especial.
O que joga: o que é considerado uma tendência.
O fator determinante é o conjunto de preditores que será relevante para o alvo. Tenho escrito sobre isso pela terceira vez, mas parece que você não lê as minhas mensagens.
Demorou muito tempo, mas não consegui encontrar nenhum preditor (para ZZ). Talvez alguém tenha mais sorte do que eu.
ZZ como um alvo IMHO é uma má idéia, seus pontos de pivô (joelhos) estão em lugares onde você dificilmente pode prever, há flutuações, e no meio é qualquer coisa e uma tendência ou não uma tendência, nem otários nem bonecos provavelmente não suspeitaram que ZZ declarou tendência a posteriori.
Acho que devemos jogar com a primeira derivada (diferença final) de diferentes induladores de suavização como Djuric etc.