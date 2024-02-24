Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1010
ZZ como uma ferramenta de mira IMHO é uma má ideia, os seus pontos de viragem (joelhos) estão em lugares onde dificilmente se pode prever, há flutuações, e no meio elas estão ou não a fazer tendência, nem otários nem fantoches provavelmente não suspeitaram que ZZ declarou uma tendência a posteriori.
Acho que devemos jogar com a primeira derivada (diferença finita) de diferentes indutores de suavização como Djuric, etc.
Quase mil páginas sobre modelos que teriam sido interessantes há 10-15 anos. Hoje há centenas deles em R com custo zero para aprender e usar. Os modelos que são difíceis de usar, como as redes neurais profundas, são extremamente raros. Tudo o resto é dominado muito rapidamente.
Mas o alvo e os seus preditores associados são um problema que é resolvido pela experiência, intuição e 90% de sorte. Isto precisa de ser discutido.
Uma vez que um número avassalador de foruns ainda não sabe como medir a capacidade de previsão dos preditores, até ofereci os meus serviços nesta matéria com um bom andamento no chocalho. Apenas alguns deles apareceram.
Eles são óbvios, determinados pela quantidade de lucro que se pretende obter. Por exemplo, reversões de pelo menos 100 pips na esperança de que metade possa ser revertida. Este valor não desempenha um papel especial.
O que joga: o que é considerado uma tendência.
O fator determinante é o conjunto de preditores que será relevante para a meta. Esta é a terceira vez que escrevo sobre isto, mas parece que não lês as minhas mensagens.
Eu apenas pensei que você tinha seguido o caminho que eu segui, mas a julgar pela sua resposta - os nossos caminhos divergem. Presumo que os indicadores são usados pelas pessoas e são sintonizados pelas pessoas, e onde há mais dinheiro no total, certas definições de indicadores funcionarão melhor.
Atualmente estou usando o clássico ZZ, que é desenhado quando corrigido por um certo número de barras (de acordo com o canal Donchian), eu o acho mais adequado do que ZZ por pontos. Eu também gosto de ZZ usando o canal RSI.
Muito interessante, você pode elaborar sobre a medição da capacidade preditiva?
E antes de mais, com o que é que mede?
Da série 'imagens engraçadas': a floresta é de 15 metros de profundidade.
Que tal fora da escola, mas assim)
Bem, o que é interessante...?
Há algum preditor, talvez não houvesse nenhum. 1000 páginas escritas e nem sequer conseguiam mostrar uma natureza morta.
Se alguém estiver interessado, sobre o tema do sobretreinamento, aqui está um teste com uma floresta de três profundidades.
Talvez tentar colocar ênfase em seguir uma posição aberta?
Eu tentei muitas coisas, as fotos mostram o melhor resultado.
Tentei muitas coisas, as fotos mostram os melhores resultados.
Que tipo de preditores?
A maioria dos indicadores padrão.
Da série 'imagens engraçadas': a floresta é de 15 metros de profundidade.
Que tal fora da escola, mas assim)
Bem, o que é interessante...?
Há algum preditor, talvez não houvesse nenhum. 1000 páginas escritas e nem sequer conseguiam mostrar uma natureza morta.
Se alguém estiver interessado, sobre o tema do sobretreinamento, aqui está um teste com uma floresta de três profundidades.
Bem, esse é um modelo muito ruim, você certamente pode fazer melhor, mas ainda é difícil afiar um 2, mesmo em testes, o que diz que na vida real vai ser um desastre. Bem, pelo menos é a verdade como ela é e não os astutos"graals" dos indyuks que são aleatórios.
É melhor mostrar-me. Tenho formação 2004-2014, dados fora de formação 2015 até à data actual. Consegues fazer isso?