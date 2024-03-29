Meu MT5 está fechando sozinho - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Relataram aqui essas duas soluções. Veja se é viável pra você: . . .
1. Reinstalar o sistema operacional:
2. Utilizar o MT5 dessa corretora pra acessar a conta:
Boa noite Vinicius.
1- Estou cogitando formatar e instalar o windows novamente caso não consiga resolver.
2- Ainda não tentei isso, vou fazer agora mesmo. O que seria o IP que ele fala? É a mesma coisa que pesquisar naquela barra a corretora que eu uso?
1- Você abriu os arquivos de Log de vários dias? São sempre as mesmas mensagens? Nada de anormal?
2- Você está usando um computador da sua empresa? Ou é seu?
3- Veja no Event Viewer do Windows se ele relata algo com relação ao Metatrader 5. Veja nas seções Security e Application (não sei os nomes em portugês).
1- Abri o Log de vários dias e sim, são sempre as mesmas mensagens. Mostra as informações de quando conecta na conta mas quando ele fecha sozinho não aparece literalmente nenhuma mensagem, depois vem novamente a mensagem de quando eu faço login de novo.
2- Meu computador mesmo.
3- Isso eu ainda não tinha tentado, vou fazer e volto para dizer.
Obrigado por enquanto.
Boa noite Vinicius.
1- Estou cogitando formatar e instalar o windows novamente caso não consiga resolver.
2- Ainda não tentei isso, vou fazer agora mesmo. O que seria o IP que ele fala? É a mesma coisa que pesquisar naquela barra a corretora que eu uso?
Exatamente!
Relataram aqui essas duas soluções. Veja se é viável pra você: . . .
1. Reinstalar o sistema operacional:
2. Utilizar o MT5 dessa corretora pra acessar a conta:
Baixei o MT5 da corretora e assim que abri ja fechou (Não tinha visto mas estava no horario que ela fecha 20:39.
1- Você abriu os arquivos de Log de vários dias? São sempre as mesmas mensagens? Nada de anormal?
2- Você está usando um computador da sua empresa? Ou é seu?
3- Veja no Event Viewer do Windows se ele relata algo com relação ao Metatrader 5. Veja nas seções Security e Application (não sei os nomes em portugês).
Sobre o Event Viewer do Windows. Eu cheguei abrir mas não sei usar, vou precisar pesquisar para te dar um retorno a respeito disso.
Sobre os Log de varios dias. Eu acabei de instalar o MT5 de uma corretora que foi indicado acima (desinstalei o que ja estava no meu PC) e assim que abri ele fechou (no mesmo horario de sempre 20:39)
Sobre o Event Viewer do Windows. Eu cheguei abrir mas não sei usar, vou precisar pesquisar para te dar um retorno a respeito disso.
Sobre os Log de varios dias. Eu acabei de instalar o MT5 de uma corretora que foi indicado acima (desinstalei o que ja estava no meu PC) e assim que abri ele fechou (no mesmo horario de sempre 20:39)
1. Altere o período da busca pra uma data aproximada de quando o problema começou;
2. Filtre por palavras relacionadas a MetaTrader 5, o nome da sua corretora, . . .
Pessoal, boa tarde, alguem conseguiu decifrar qual é esse problema, de o software não abrir?
baixei ele de varias formas, e não abre..
alguem descobriu?
Pessoal, boa tarde, alguem conseguiu decifrar qual é esse problema, de o software não abrir?
baixei ele de varias formas, e não abre..
alguem descobriu?