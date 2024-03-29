Meu MT5 está fechando sozinho - página 4

Novo comentário
 
Vinicius de Oliveira:


Relataram aqui essas duas soluções. Veja se é viável pra você: . . .


1. Reinstalar o sistema operacional:


2. Utilizar o MT5 dessa corretora pra acessar a conta:


Boa noite Vinicius. 


1- Estou cogitando formatar e instalar o windows novamente caso não consiga resolver. 

2- Ainda não tentei isso, vou fazer agora mesmo. O que seria o IP que ele fala? É a mesma coisa que pesquisar naquela barra a corretora que eu uso?

 
Flavio Jarabeck:

1- Você abriu os arquivos de Log de vários dias? São sempre as mesmas mensagens? Nada de anormal?

2- Você está usando um computador da sua empresa? Ou é seu?

3- Veja no Event Viewer do Windows se ele relata algo com relação ao Metatrader 5. Veja nas seções Security e Application (não sei os nomes em portugês).

Boa noite Flavio. 

1- Abri o Log de vários dias e sim, são sempre as mesmas mensagens. Mostra as informações de quando conecta na conta mas quando ele fecha sozinho não aparece literalmente nenhuma mensagem, depois vem novamente a mensagem de quando eu faço login de novo. 

2- Meu computador mesmo. 

3- Isso eu ainda não tinha tentado, vou fazer e volto para dizer.

Obrigado por enquanto. 
 
Erick Salvadio:

Boa noite Vinicius. 


1- Estou cogitando formatar e instalar o windows novamente caso não consiga resolver. 

2- Ainda não tentei isso, vou fazer agora mesmo. O que seria o IP que ele fala? É a mesma coisa que pesquisar naquela barra a corretora que eu uso?


Exatamente!

 
Vinicius de Oliveira:


Relataram aqui essas duas soluções. Veja se é viável pra você: . . .


1. Reinstalar o sistema operacional:


2. Utilizar o MT5 dessa corretora pra acessar a conta:


Baixei o MT5 da corretora e assim que abri ja fechou (Não tinha visto mas estava no horario que ela fecha 20:39.

 
Flavio Jarabeck:

1- Você abriu os arquivos de Log de vários dias? São sempre as mesmas mensagens? Nada de anormal?

2- Você está usando um computador da sua empresa? Ou é seu?

3- Veja no Event Viewer do Windows se ele relata algo com relação ao Metatrader 5. Veja nas seções Security e Application (não sei os nomes em portugês).

Sobre o Event Viewer do Windows. Eu cheguei abrir mas não sei usar, vou precisar pesquisar para te dar um retorno a respeito disso. 

Sobre os Log de varios dias. Eu acabei de instalar o MT5 de uma corretora que foi indicado acima (desinstalei o que ja estava no meu PC) e assim que abri ele fechou (no mesmo horario de sempre 20:39)




 
Erick Salvadio:

Sobre o Event Viewer do Windows. Eu cheguei abrir mas não sei usar, vou precisar pesquisar para te dar um retorno a respeito disso. 

Sobre os Log de varios dias. Eu acabei de instalar o MT5 de uma corretora que foi indicado acima (desinstalei o que ja estava no meu PC) e assim que abri ele fechou (no mesmo horario de sempre 20:39)


1. Altere o período da busca pra uma data aproximada de quando o problema começou;

2. Filtre por palavras relacionadas a MetaTrader 5, o nome da sua corretora, . . .


 
Gente alguém conseguiu corrigir o problema sem formatar a máquina? Preciso de ajuda...
 

Pessoal, boa tarde, alguem conseguiu decifrar qual é esse problema, de o software não abrir?

baixei ele de varias formas, e não abre..

alguem descobriu?

 
LeoMago #:

Pessoal, boa tarde, alguem conseguiu decifrar qual é esse problema, de o software não abrir?

baixei ele de varias formas, e não abre..

alguem descobriu?

Seu computador é de 32-bits??
 
Ola alguem sabe como resolver o problema do MT5 fechando sozinho logo apos uns segundos que abre o gráfico
12345
Novo comentário