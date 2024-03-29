Meu MT5 está fechando sozinho - página 3

Novo comentário
 
derst:

Também estou com esse problema depois da ultima atualização e mesmo com a build 2816.

A plataforma fecha após ficar uns 10 minutos aberta.

Eu uso o windows 10. 

MT5  Valutrades

Também estou com esse problema.

Conseguiu resolver ?

 
Alex Andrade:
Olá bom dia, estava com mesmo problema. Fiz o seguinte. Baixei o mt5 da corretora XM em xm.com; Despois de instalado cliquei em arquivo e em abrir uma conta, e em encontre uma corretora, coloquei o ip do servidor, encontrei, e ai fiz o login da minha corretora. E nunca mais tive problema.
Onde vc encontra o IP do servidor ?
[Excluído]  
Também estou com esse problema, minhas primeiras experiências com mt5 já não estão me agradando, o mt4 nunca me deu estas dores de cabeça, vou testar no vps se isso acontece também.
 
dudaaleo:
Alguem ainda com problema do programa fechar sozinho ? 
ja desinstalei , ja intalei via corretora e nada 

Alguem sabe o que esta acontecendo ? 

Percebi que esse erro veio apos atualização do mt5 

Eu ainda estou com esse problema ! No meu caso ele fecha sempre nos mesmos horários. 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39……. 

Já tentei tanto pela plataforma baixada direto pela corretora (XP) quanto pelo site da MQL5. 

Já tentei excluir a conta e templates e ligar de novo como foi sugerido. 

Não sei mas o que fazer, a corretora manda entrar em contato com o suporte da própria plataforma (tira o deles da reta) 
 
Erick Salvadio:

Eu ainda estou com esse problema ! No meu caso ele fecha sempre nos mesmos horários. 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39……. 

Já tentei tanto pela plataforma baixada direto pela corretora (XP) quanto pelo site da MQL5. 

Já tentei excluir a conta e templates e ligar de novo como foi sugerido. 

Não sei mas o que fazer, a corretora manda entrar em contato com o suporte da própria plataforma (tira o deles da reta) 

Clique com o botão direito dentro da aba Journal/Diário e abra o arquivo do dia para ver se tem algo registrado no arquivo do dia...



 

Só aparece isso. Ae quando a plataforma fecha sozinha e eu abro de novo aparece essas mesmas Menssagens. 



 

 
Erick Salvadio:

Só aparece isso. Ae quando a plataforma fecha sozinha e eu abro de novo aparece essas mesmas Menssagens. 

Bom dia Erick!


Os registros dessa aba são zerados quando o MT5 fecha. O que o Flavio sugeriu foi verificar o ARQUIVO .log do dia (e dias anteriores): botão direito do mouse dentro da aba Diário >> Abrir . . .

 
Vinicius de Oliveira:

Bom dia Erick!


Os registros dessa aba são zerados quando o MT5 fecha. O que o Flavio sugeriu foi verificar o ARQUIVO .log do dia (e dias anteriores): botão direito do mouse dentro da aba Diário >> Abrir . . .

Bom dia Vinicius. Eu abri dessa forma que você falou mas só aparece as mesmas mensagens. Na hora que fecha não mostra nada e quando eu abro de novo ele mostra as mesmas mensagens. Ja tentei de tudo que vi nos Forum. Estou quase desistindo do MT5 :(   

 
Erick Salvadio:

Bom dia Vinicius. Eu abri dessa forma que você falou mas só aparece as mesmas mensagens. Na hora que fecha não mostra nada e quando eu abro de novo ele mostra as mesmas mensagens. Ja tentei de tudo que vi nos Forum. Estou quase desistindo do MT5 :(   


Relataram aqui essas duas soluções. Veja se é viável pra você: . . .


1. Reinstalar o sistema operacional:

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Meu MT5 está fechando sozinho

derst, 2021.03.08 03:30

  Resolvi o problema.   Embora o meu windows 10 não tivesse nenhum problema aparente e tudo tenha começado com a atualização do mt5,  resolvi reinstalar o windows do zero e o funcionou!


2. Utilizar o MT5 dessa corretora pra acessar a conta:

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Meu MT5 está fechando sozinho

Alex Andrade, 2021.03.23 10:58

Olá bom dia, estava com mesmo problema. Fiz o seguinte. Baixei o mt5 da corretora XM em xm.com; Despois de instalado cliquei em arquivo e em abrir uma conta, e em encontre uma corretora, coloquei o ip do servidor, encontrei, e ai fiz o login da minha corretora. E nunca mais tive problema.

 
Erick Salvadio:

Bom dia Vinicius. Eu abri dessa forma que você falou mas só aparece as mesmas mensagens. Na hora que fecha não mostra nada e quando eu abro de novo ele mostra as mesmas mensagens. Ja tentei de tudo que vi nos Forum. Estou quase desistindo do MT5 :(   

1- Você abriu os arquivos de Log de vários dias? São sempre as mesmas mensagens? Nada de anormal?

2- Você está usando um computador da sua empresa? Ou é seu?

3- Veja no Event Viewer do Windows se ele relata algo com relação ao Metatrader 5. Veja nas seções Security e Application (não sei os nomes em portugês).

12345
Novo comentário