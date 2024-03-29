Meu MT5 está fechando sozinho - página 3
Também estou com esse problema depois da ultima atualização e mesmo com a build 2816.
A plataforma fecha após ficar uns 10 minutos aberta.
Eu uso o windows 10.
MT5 Valutrades
Também estou com esse problema.
Conseguiu resolver ?
Olá bom dia, estava com mesmo problema. Fiz o seguinte. Baixei o mt5 da corretora XM em xm.com; Despois de instalado cliquei em arquivo e em abrir uma conta, e em encontre uma corretora, coloquei o ip do servidor, encontrei, e ai fiz o login da minha corretora. E nunca mais tive problema.
Alguem ainda com problema do programa fechar sozinho ?
ja desinstalei , ja intalei via corretora e nada
Alguem sabe o que esta acontecendo ?
Percebi que esse erro veio apos atualização do mt5
Clique com o botão direito dentro da aba Journal/Diário e abra o arquivo do dia para ver se tem algo registrado no arquivo do dia...
Só aparece isso. Ae quando a plataforma fecha sozinha e eu abro de novo aparece essas mesmas Menssagens.
Bom dia Erick!
Os registros dessa aba são zerados quando o MT5 fecha. O que o Flavio sugeriu foi verificar o ARQUIVO .log do dia (e dias anteriores): botão direito do mouse dentro da aba Diário >> Abrir . . .
Os registros dessa aba são zerados quando o MT5 fecha. O que o Flavio sugeriu foi verificar o ARQUIVO .log do dia (e dias anteriores): botão direito do mouse dentro da aba Diário >> Abrir . . .
Bom dia Vinicius. Eu abri dessa forma que você falou mas só aparece as mesmas mensagens. Na hora que fecha não mostra nada e quando eu abro de novo ele mostra as mesmas mensagens. Ja tentei de tudo que vi nos Forum. Estou quase desistindo do MT5 :(
Relataram aqui essas duas soluções. Veja se é viável pra você: . . .
1. Reinstalar o sistema operacional:
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Meu MT5 está fechando sozinho
derst, 2021.03.08 03:30Resolvi o problema. Embora o meu windows 10 não tivesse nenhum problema aparente e tudo tenha começado com a atualização do mt5, resolvi reinstalar o windows do zero e o funcionou!
2. Utilizar o MT5 dessa corretora pra acessar a conta:
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Meu MT5 está fechando sozinho
Alex Andrade, 2021.03.23 10:58Olá bom dia, estava com mesmo problema. Fiz o seguinte. Baixei o mt5 da corretora XM em xm.com; Despois de instalado cliquei em arquivo e em abrir uma conta, e em encontre uma corretora, coloquei o ip do servidor, encontrei, e ai fiz o login da minha corretora. E nunca mais tive problema.
1- Você abriu os arquivos de Log de vários dias? São sempre as mesmas mensagens? Nada de anormal?
2- Você está usando um computador da sua empresa? Ou é seu?
3- Veja no Event Viewer do Windows se ele relata algo com relação ao Metatrader 5. Veja nas seções Security e Application (não sei os nomes em portugês).