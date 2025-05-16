Contatar Suporte Site
Você quer virar vendedor e se habilitar para fazer freelance para outros, é isto?
Não, eu já sou Freelance, no entanto parece que baniram a minha conta por algum motivo. Ocorre que não consigo contato com a administração do site para maiores esclarecimentos.
Já vasculhou seu perfil? deve ter em algum lugar o motivo.
Prezados,
Fiz a compra do aluguel do Robô TS Trader neste Site no dia 09.07.2019.
Via transferência bancária (astropay)
Astropay já me confirmou que o dinheiro está lá, mas ate agora não aparece o download em minha plataforma.
Boa tarde,
Estou tendo problemas com o MT4, ele fica sem conexão.
Alguem poderia me ajudar?
Obrigado
Se organizem!!! Não tomem os posts dos outros como seus. E saibam o que estão fazendo antes de colocar dinheiro nisto.
Roseane, a transferência do dinheiro não é para o vendedor do "robô", é para o MQL5, empresas que administra o Metatrader 5. Após o dinheiro entrar aqui você faz a sua compra
E Thyago, confira se está logado em sua conta da corretora, não há porque não haver conexão se o seu computador está com.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Problemas de conexão, login ou atualização de gráficos? Leia aqui!
Trader_Patinhas, 2019.07.19 18:40
Dado o grande número de pessoas que relatam problemas de conexão, login e gráficos que não são atualizados, estou publicando aqui um singelo roteiro com os problemas mais frequentes e suas soluções.
Quem quiser fazer acréscimos ou propor ajustes para melhorar o roteiro, pode escrever aí embaixo que eu edito o post original, para que a versão revisada mais recente do roteiro fique sempre no topo da thread.
Segue o roteiro:
1) Certifique-se de que a conexão com a internet está ativa.
2) Caso esteja acessando a internet de dentro da rede local de alguma instituição ou empresa que utilize um servidor proxy, vá no menu Tools/Options/Server, marque "Enable Proxy Server" (ou o equivalente em português na sua plataforma) e preencha o endereço IP e o número da porta do servidor proxy. Vc pode obter essas informações no painel de controle do computador que vc estiver usando, ou então perguntar ao administrador da rede.
3) Verifique se vc está realmente logado na corretora. Se o logon tiver sido bem-sucedido, aparecerá o número da sua conta e o nome do servidor da corretora na barra de título da janela do MT5 (canto superior esquerdo). Se não aparecer o número da sua conta e o nome do servidor, verifique a mensagem de erro na aba "Journal" (ou "Diário", se o seu MT5 for em português). Um erro bastante frequente é a pessoa tentar fazer o logon com o mesmo usuário e senha usado para acessar o website da corretora. Tem que usar o login e a senha específicos da conta MT5 (real ou demo) que vc quer acessar. Esse login e senha são fornecidos pela corretora. Geralmente são enviados por e-mail logo após vc "contratar" (mesmo que seja de graça) a plataforma MT5.
4) Verifique se a corretora onde vc se logou negocia o ativo que está relacionado ao gráfico. Exemplo: se estiver numa corretora brasileira, os gráficos dos pares de moedas do Forex (EURUSD e similares) ficarão eternamente "aguardando atualização", pois a corretora não negocia esses ativos. Idem para os ativos da bolsa brasileira caso esteja logado em uma corretora estrangeira.
5) Se nada disso resolver, contate o SAC da corretora.
Lucas,
O site MQL5 que direciona o pagamento, eu simplesmente escolhi a opção transferência bancaria.
Depois que não recebi o produto, que descobri que o dinheiro vai pra uma processadora de pagamento
Neste caso a AstroPay. Se há uma ilegalidade é do proprio site MQL5.
Eu tenho o número de atendimento no support Astro Pay, eles me disseram se o support MQL5 entrasse em contato com eles, eles confirmariam o pagamento através do meu numero de atendimento.
Pode me ajudar???
Eu fiz o pagamento o dinheiro foi debitado da minha conta bancaria e eu não recebi o download do Robô TS Trade
Olá, Não estou conseguindo aderir aos serviços Freelance na aba do lado direito, ela não aparece.
Ocorre que não consigo contatar o administrador do site, como obter suporte nessa plataforma?