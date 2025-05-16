Contatar Suporte Site - página 12

contratei o servico vps , mas nao consig fazer a migracao
 
Valtembergs #boa tarde, contratei o servico VPS, mas nao consegui fazer a migracao ja tentei em contas diferentes

Migração - Hospedagem virtual para funcionamento 24/7 - Ajuda para o MetaTrader 5

 
Não  estou conseguindo  acessar o site do mql5 para download da plataforma pelo meu computador. Ja consultei varios técnicos de informática e todos que verificaram minha máquina falaram que o mql5 bloqueou minha maquina. Como faço  para resolver 
 
Nesse caso, só entrando em contato com o suporte técnico do site: Fale conosco (mql5.com)...


 
fiz aquisiçõ de um indicador, porem nao consegui suporte quanto ao mesmo e gostaria do reembolso pois o indicador nao esta servindo para nada.... como realizar o procedimento?
 
Opa, Ailton, se você leu as Regras do Mercado e considera que seu caso seja passível de reembolso, acho que primeiro deveria entrar em contato com o vendedor... Caso já tenha feito isso e não ficou satisfeito com o atendimento recebido, você pode tentar o suporte técnico do site, opção Criar pedido, no assistente selecione Cancel purchase OU Finance >> Other question...

 

Desabilitei a renovação automática do meu contrato de VPS, mas, mesmo assim, houve a renovação. Onde posso tratar sobre o estorno do valor cobrado indevidamente?

 
https://www.mql5.com/pt/contact

 
Bm dia pessoal,
Eume cadastrei como vendedor, e deu tudo certo.
Criei o grupo de sinais, porém, quando vou verificar nao encontro ou nao sei se estou fazendo correto. alguem poderia me ajudar
 
Bom dia!!

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Maneira de encontrar o sinal [ . . . ]

Sergei Golubev , 23/02/2017 12:49

Você pode usar a pesquisa no canto superior direito de qualquer página do fórum, por exemplo.

-------------------

Quanto a encontrar o sinal (qualquer sinal) pelo nome no Metatrader, você também pode usar o recurso de pesquisa do Metatrader, por exemplo:

MT4 -


MT5 -


-------------------

[ . . . ]




