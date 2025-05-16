Contatar Suporte Site - página 12
Migração - Hospedagem virtual para funcionamento 24/7 - Ajuda para o MetaTrader 5
Nesse caso, só entrando em contato com o suporte técnico do site: Fale conosco (mql5.com)...
Opa, Ailton, se você leu as Regras do Mercado e considera que seu caso seja passível de reembolso, acho que primeiro deveria entrar em contato com o vendedor... Caso já tenha feito isso e não ficou satisfeito com o atendimento recebido, você pode tentar o suporte técnico do site, opção Criar pedido, no assistente selecione Cancel purchase OU Finance >> Other question...
Desabilitei a renovação automática do meu contrato de VPS, mas, mesmo assim, houve a renovação. Onde posso tratar sobre o estorno do valor cobrado indevidamente?
Eume cadastrei como vendedor, e deu tudo certo.
Criei o grupo de sinais, porém, quando vou verificar nao encontro ou nao sei se estou fazendo correto. alguem poderia me ajudar
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Maneira de encontrar o sinal [ . . . ]
Sergei Golubev , 23/02/2017 12:49
Você pode usar a pesquisa no canto superior direito de qualquer página do fórum, por exemplo.
Quanto a encontrar o sinal (qualquer sinal) pelo nome no Metatrader, você também pode usar o recurso de pesquisa do Metatrader, por exemplo:
MT4 -
MT5 -
