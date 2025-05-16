Contatar Suporte Site - página 11

Fiz uma compra de um serviço, e metade desta compra foi estornada. Fiz um pedido para o site me estornar esse valor que ficou de saldo. O pedido foi aceito, mas na hora de fazer a transferência, meu telefone estava errado e não consegui fazer o estorno a tempo.

O chamado foi fechado em 2023-07-20, antes de ajustar o meu telefone nos dados da minha conta do site. Não estou conseguindo abrir este pedido novamente pelo chat. Como proceder?


Solicitação de bate-papo: Retirando meus próprios fundos de MQL5.com
MQL5.com: finanças, Fechado, Começar:  2023.07.17 23:04 , #4272559
 
Fernando, você não vai conseguir falar com o serviço de suporte técnico ou administrativo financeiro do site aqui pelo fórum... Se a retirada de fundos já foi autorizada e o valor está disponível na sua conta, siga esses procedimentos... Mas se houver algum impedimento para a retirada e você não está conseguindo reabrir a solicitação, crie um novo pedido e na descrição do problema mencione o número do pedido anterior (deve ser esse  #4272559). Boa sorte!

 

Olá! Estou a seguir o sinal de um trader e está a ocorrer o seguinte erro, na aba ( CONCORDO COM OS TERMO DE USO DO SERVIÇO DO SINAL).Nesta aba, usar não mais que 40% do capital é a opção que marco para ser usado nas negociações.Porém, está usando 59,90% do capital da conta e não os 40% que autorizo e desejo usar na cópia do sinal.


 
bom dia..contratei a plataforma dentro da BTG PACTUAL, e selecionei a opção HEADING, porém, quando baixo a plataforma ela é baixada em NETTING...ja contatei a BTG PACTUAL e eles pediram pra faser contrato na Metatrader...alguem pode me ajudar?
 
A plataforma é uma só para netting e hedging, voce tem que ir dentro da area logada da BTG PACTUAL achar onde esta o mt5 e lá deve ter alguma opcao do tipo alterar conta para hedging. Mas o suporte da corretora que tem que ajudar nisso. Além disso, recomendo fazer a operação com a plataforma mt5 desligada porque quando voce tiver feito isso terá que logar novamente para ter a alteração efetivada.
 
boa tarde ;perdi o acesso da minha conta ,,como faço pra proceder ,, pra recuperar minha conta antiga 
 
Refere-se a conta de negociação ou conta aqui neste website?

Se for a conta de negociação, terá de contactar a sua corretora.

 
Boa noite. Não consigo mais fazer LOGIN no mql5 ("Mercado") dentro do MT5. Já redefini senha várias vezes, mas não funciona. Fora do MT5, via o site (mql5.com), consigo entrar via LOGIN com meu GMAIL. Mas, não via sistema (MT5). Alguma solução? Obrigado
 
Não utilize o seu endereço de email. Utilize o seu login de utilizador "leopoldocotta", em ambos os casos.
 
boa tarde, contratei o servico VPS, MAS NAO CONSEGUI FAZER A MIGRACAO JA TENTEI EM CONTAS DIFERENTES
