Fiz uma compra de um serviço, e metade desta compra foi estornada. Fiz um pedido para o site me estornar esse valor que ficou de saldo. O pedido foi aceito, mas na hora de fazer a transferência, meu telefone estava errado e não consegui fazer o estorno a tempo.
O chamado foi fechado em 2023-07-20, antes de ajustar o meu telefone nos dados da minha conta do site. Não estou conseguindo abrir este pedido novamente pelo chat. Como proceder?
Fernando, você não vai conseguir falar com o serviço de suporte técnico ou administrativo financeiro do site aqui pelo fórum... Se a retirada de fundos já foi autorizada e o valor está disponível na sua conta, siga esses procedimentos... Mas se houver algum impedimento para a retirada e você não está conseguindo reabrir a solicitação, crie um novo pedido e na descrição do problema mencione o número do pedido anterior (deve ser esse #4272559). Boa sorte!
Olá! Estou a seguir o sinal de um trader e está a ocorrer o seguinte erro, na aba ( CONCORDO COM OS TERMO DE USO DO SERVIÇO DO SINAL).Nesta aba, usar não mais que 40% do capital é a opção que marco para ser usado nas negociações.Porém, está usando 59,90% do capital da conta e não os 40% que autorizo e desejo usar na cópia do sinal.
bom dia..contratei a plataforma dentro da BTG PACTUAL, e selecionei a opção HEADING, porém, quando baixo a plataforma ela é baixada em NETTING...ja contatei a BTG PACTUAL e eles pediram pra faser contrato na Metatrader...alguem pode me ajudar?
Refere-se a conta de negociação ou conta aqui neste website?
Se for a conta de negociação, terá de contactar a sua corretora.