pior que nao, la diz versao mais recente
E você está conectado à Comunidade MQL5 pelo MT5? Vá em Ferramentas >> Opções >> Comunidade ...
to conectado...
ao meu ver foi bloqueado o meu ip ou a minha conta, eu ja tentei de tudo, ate formatei o pc.
to conectado...
É... tá estranho mesmo...
Testei no meu e baixou normalmente:
É... tá estranho mesmo...
como sera que eu faco pra saber se e minha conta que esta bloqueada
Aqui no MQL5 acredito que não está, já que você está postando e seu nome não está RISCADO. Só se for problema na corretora, aí você tem que entrar em contato com eles.
Teste o seguinte: baixe o MT5 diretamente aqui do MQL5 (não vinculado a corretoras) e refaça os procedimentos.
nao adianta, eu nao consigo baixar nada ainda, fica dando este erro: 2021.05.05 21:06:29.326 MQL5 Market failed download product 'Hyper Trader' (www.mql5.com:443 send failed [426: ])
Veja a explicação nesse tópico do fórum inglês ...
BOA NOITE,MINHA CONTA ESTA DANDO COMO INVALIDA
Boa noite!
Veja as orientações desse tópico:
Problemas de conexão, login ou atualização de gráficos? Leia aqui! - Geral - Fórum de negociação algorítmica MQL5