Ronaldo Ctba:

pior que nao, la diz versao mais recente

E você está conectado à Comunidade MQL5 pelo MT5? Vá em Ferramentas >> Opções >> Comunidade ...

 
Vinicius de Oliveira:

to conectado...

ao meu ver foi bloqueado o meu ip ou a minha conta, eu ja tentei de tudo, ate formatei o pc.

 
Ronaldo Ctba:

É... tá estranho mesmo...


Testei no meu e baixou normalmente:


 
Vinicius de Oliveira:

como sera que eu faco pra saber se e minha conta que esta bloqueada

 
Ronaldo Ctba:

Aqui no MQL5 acredito que não está, já que você está postando e seu nome não está RISCADO. Só se for problema na corretora, aí você tem que entrar em contato com eles.

 
Ronaldo Ctba:

Teste o seguinte: baixe o MT5 diretamente aqui do MQL5 (não vinculado a corretoras) e refaça os procedimentos.

 
Vinicius de Oliveira:

nao adianta, eu nao consigo baixar nada ainda, fica dando este erro: 2021.05.05 21:06:29.326 MQL5 Market failed download product 'Hyper Trader' (www.mql5.com:443 send failed [426: ])


 
Ronaldo Ctba:

Veja a explicação nesse tópico do fórum inglês ...

(www.mql5.com:443 send failed [426: ])
(www.mql5.com:443 send failed [426: ])
  • 2021.05.02
  • www.mql5.com
Hi I get every time I try to downlaod any Indicator or EA the follower answer: 2021.05.02 00:16:59...
 

BOA NOITE,MINHA CONTA ESTA DANDO COMO INVALIDA 

 
Rbktrade:

BOA NOITE,MINHA CONTA ESTA DANDO COMO INVALIDA 

Boa noite!


Veja as orientações desse tópico:

