Tudo sobre falhas e erros do MetaTrader (problemas e soluções) - página 16
Aconteceu hoje comigo - ainda sem solução
Alguém poderia dar uma sugestão do quê possa ser esse erro?
Link do tópico: https://www.mql5.com/pt/forum/454078
Deve haver algum equivoco, porque o "Copilot" ainda está disponível no IDE do "build" official mais recente, nomeadamente 3980.
Qual o seu "build" do MetaEditor?
Entendi — fui eu que percebi mal a sua questão.
Tem razão, havia antes uma forma de desabilitar o “Copilot”.
Nesse caso, penso eu que que basta simplesmente não usar o “Copilot”, nomeadamente a utilização da sequencia de teclas ( Ctrl + Alt + \ ).
Existe algo chamado "Spread" e os preços de cotação "Ask" e "Bid". No entanto, os valores OHLC dos gráficos são apresentados somente com o "Bid".
No que diz respeito as negociações ...
Metatrader sempre minha entradas tá negativo sendo que gráfico tá mostrando que tá longe do ponto de comprar e venda que coloquei
Se for o testador tem tambem umas coisas estranhas que as vezes o ativo esta em 10 e tu manda executar algo a 30 e "proativamente" o testador coloca que a execucao nao foi no 10 e sim a 30. Não sei se foi esse caso que estava citando, mas isso eh contornavel com pequena mudanca no codigo.
