Aconteceu hoje comigo - ainda sem solução

CTRL+U  você escolhe os ativos.
 
metatester64.exe initialization error 5


Alguém poderia dar uma sugestão do quê possa ser esse erro?

  • 2023.09.14
Alguém sabe o quê pode ser esse erro? metatester64.exe initialization error 5 Eu uso um windows server 2022...
 
Hoje fui tentar desmarcar a opção de "Ativar copilot" e reparei que foi removida na IDE. Como faço para deixar essa feature da IDE desligada para não correr risco de disparar por acidente?
 
Deve haver algum equivoco, porque o "Copilot" ainda está disponível no IDE do "build" official mais recente, nomeadamente 3980.

Qual o seu "build" do MetaEditor?


 
Deve haver algum equivoco, porque o "Copilot" ainda está disponível no IDE do "build" official mais recente, nomeadamente 3980.

Qual o seu "build" do MetaEditor?

Então é exatamente essa tela não tem mais a opção de desabilitar o "copilot". A build minha é de 22 Sep 2023.
 
Entendi — fui eu que percebi mal a sua questão.

Tem razão, havia antes uma forma de desabilitar o “Copilot”.

Nesse caso, penso eu que que basta simplesmente não usar o “Copilot”, nomeadamente a utilização da sequencia de teclas ( Ctrl + Alt + \ ).

 
Metatrader sempre minha entradas tá negativo sendo que gráfico tá mostrando que tá longe do ponto de comprar e venda que coloquei 
 
Existe algo chamado "Spread" e os preços de cotação "Ask" e "Bid". No entanto, os valores OHLC dos gráficos são apresentados somente com o "Bid".

No que diz respeito as negociações ...

  • uma posição de compra abre com "Ask" e fecha com "Bid".
  • uma posição de venda abre com "Bid" e fecha com "Ask".
 
Metatrader sempre minha entradas tá negativo sendo que gráfico tá mostrando que tá longe do ponto de comprar e venda que coloquei 

Se for o testador tem tambem umas coisas estranhas que as vezes o ativo esta em 10 e tu manda executar algo a 30 e "proativamente" o testador coloca que a execucao nao foi no 10 e sim a 30. Não sei se foi esse caso que estava citando, mas isso eh contornavel com pequena mudanca no codigo.

 
Se for o testador tem tambem umas coisas estranhas que as vezes o ativo esta em 10 e tu manda executar algo a 30 e "proativamente" o testador coloca que a execucao nao foi no 10 e sim a 30. Não sei se foi esse caso que estava citando, mas isso eh contornavel com pequena mudanca no codigo.

Ricardo, por favor qual é essa mudança no código que você menciona para que o testador não seja "proativo"?
