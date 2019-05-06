Alternativas para Backtest e parametrização em Nuvem.
Gostaria de executar inúmeros backtests em meu EA, e gostaria de uma alternativa mais barata e ágil que a nuvem do MQL5, alguma sugestão?
Vejo muitos falarem da Amazon, e da google que está dando 300 reais para usar os serviços dela.
Boa tarde Lucas,
gostaria de saber como é que você conseguiu fazer backtests na "nuvem" do MQL5?
O AWS oferece 12 meses grátis uma VM, o Google Cloud oferece US$ 300.00 para consumo em 12 meses quantas VM(s) que puder pagar, já o Azure oferece 12 meses gratuitos e no máximos 14 VM.
Interessante! Vou analisar estes 2!
Me refiro ao backtest pelos agentes, onde até nós mesmos podemos deixar nossos processadores para serem usados.
Não conhecia?
Sim, claro que conheço, estava a me confundir.
Mas voltando ao seu problema, para você conseguir fazer o backtest em agentes locais, você vai precisa ter várias VM suponho que em cluster. Bom, no meu ver, essa é uma configuração complicada, vai precisar de suporte técnico e muito cara também.
Abs.
Rogério, o google é bem simples, grátis por um bom tempo, e rápido, vale a pena. Ping em 4ms.
Porém ele não está conseguindo fazer os testes com todas as cpus, dá este erro :
Já vi por aqui algo parecido, não consigo encontrar de novo pelo código do erro.
Alguma ideia?
Olá Lucas,
essa msg de erro é estranha, né? Não tenho menor convicção do motivo do erro, minha intuição é "no disk space", então aumente a área de HD das suas VM(s).
Olá @Lucas Tavares,
Se você está buscando algo mais barato que a Cloud usando vários servidores remotos, vai perceber que esses servidores VMS de avaliação possuem recursos limitados, inclusive de HD, como tudo indica ser o seu problema.
Utilizo bastante a simulação em nuvem do MT5 e ela me parece um recurso absolutamente inovador e eficiente, que tem evoluído bastante nos últimos anos, e com a melhor relação custo/benefício para inúmeros backtestings.
Entretanto, existe uma ciência para desenvolver o EA de forma a consumir menos recursos de backtesting, e também consumir menos recursos da Cloud do MT5, e portanto com menor custo total de simulação.
Um exemplo simples é se o seu EA processa todos os ticks de mercado (tempo real), mas toma decisões a cada 15 minutos, é muito mais lógico que filtre os ticks não relevantes.
Sds.,
Rogério Figurelli
Boa, Rogerio!
Fiz um retrabalho grande de meu EA justamente para tirar do ontick análises desnecessárias, já que só entro em condições específicas.
Eu tive alguns problemas com o teste na nuvem do MQL5, e o suporte me disse pra buscar ajuda no fórum, é meio chato isso. Perdi alguns 10 dólares fazendo teste em genética rápida, o teste simplesmente repetia do zero e cobrava como se tivesse todo. Não sei ao certo o que ocorreu, mas me desestimulou.
O Google parece muito bom, com esses 300USD de graça.
Eu realmente escolhi colocar apenas 20gb nas máquinas, pra 130gb de ram, falha grosseira minha. Agora resolvi isto, e vou realizar novos testes para usar todos os 300USD.
Se for fazer algum teste grande, recomendo colocar 24cpus, 100+gb e hd >ram.
Faz os testes rápidos e é como se fosse seu computador fazendo.
Boa, Rogerio!
Fiz um retrabalho grande de meu EA justamente para tirar do ontick análises desnecessárias, já que só entro em condições específicas.
Eu tive alguns problemas com o teste na nuvem do MQL5, e o suporte me disse pra buscar ajuda no fórum, é meio chato isso. Perdi alguns 10 dólares fazendo teste em genética rápida, o teste simplesmente repetia do zero e cobrava como se tivesse todo. Não sei ao certo o que ocorreu, mas me desestimulou.
O Google parece muito bom, com esses 300USD de graça.
Eu realmente escolhi colocar apenas 20gb nas máquinas, pra 130gb de ram, falha grosseira minha. Agora resolvi isto, e vou realizar novos testes para usar todos os 300USD.
Se for fazer algum teste grande, recomendo colocar 24cpus, 100+gb e hd >ram.
Faz os testes rápidos e é como se fosse seu computador fazendo.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Gostaria de executar inúmeros backtests em meu EA, e gostaria de uma alternativa mais barata e ágil que a nuvem do MQL5, alguma sugestão?
Vejo muitos falarem da Amazon, e da google que está dando 300 reais para usar os serviços dela.