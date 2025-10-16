Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 42

Novo comentário
 
Posso definir a transparência para a própria janela, mas os elementos internos ainda permanecem com o plano de fundo. Há alguma maneira de torná-los transparentes também?
 
Olá, colegas da comunidade,
Estou querendo fazer o download da versão mais recente - EasyAndFastGUI v2.0. Por favor, informe como fazer o download. Tentei fazer o download no Market Place, mas ele não está disponível. Qualquer ajuda será muito apreciada.
 

Olá, não tenho certeza se este artigo ainda está em uso. Antes de mais nada, agradeço muito ao Anatoli por ter feito um excelente trabalho geral.

De qualquer forma, estou tendo dificuldades para instalar uma versão funcional. Sempre recebo erros como declarações duplas de const ou declarações duplas de variáveis e enumerações. Acho que isso tem algo a ver com o duplo <include ...>.

Tentei a compilação 16 e a versão mais recente do artigo"https://www.mql5.com/pt/code/19703".

Como posso resolver o problema e onde posso obter uma versão que esteja finalmente funcionando?

Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.

EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces
EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces
  • www.mql5.com
The EasyAndFastGUI library allows creating graphical interfaces for custom MQL programs.
 
Olá @tol64 Anatoli, espero que você esteja bem. Eu realmente aprecio seu trabalho. Quero falar algo muito importante sobre seu trabalho. Se você estiver disposto a vendê-lo ou não, vamos conversar em particular, pois tenho algo importante para compartilhar. Eu lhe enviei uma solicitação de amizade. Estou ansioso para conversar com você. Obrigado e muito grato.
 

@Anatoli Kazharski
Anatoly, há um elemento de agrupamento na versão publicada?

exemplo

Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski
  • 2024.09.21
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Petr Vorob'ev #:

@Anatoli Kazharski
Anatoly, há um elemento de agrupamento na versão publicada?

Vou responder sobre a própria classe CFrame

 
Dear Anatoli, is this the latest version of the library? Thank you.
 
O link para o mercado na descrição do artigo não funciona
 
Seria muito útil se houvesse alguma biblioteca comprada com a documentação
 

Após a atualização build 5120, as tabelas pararam de funcionar - os cabeçalhos e os dados se movem para a esquerda, nada pode ser entendido.

Provavelmente, devido à separação rigorosa de char/uchar e int/uint introduzida pelo MQ, há alguma confusão nos códigos da biblioteca, que é impossível de ser desvendada.

Se você encontrou esse problema e conseguiu resolvê-lo, por favor, escreva de volta.


1...3536373839404142434445
Novo comentário