Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 42
Estou querendo fazer o download da versão mais recente - EasyAndFastGUI v2.0. Por favor, informe como fazer o download. Tentei fazer o download no Market Place, mas ele não está disponível. Qualquer ajuda será muito apreciada.
Olá, não tenho certeza se este artigo ainda está em uso. Antes de mais nada, agradeço muito ao Anatoli por ter feito um excelente trabalho geral.
De qualquer forma, estou tendo dificuldades para instalar uma versão funcional. Sempre recebo erros como declarações duplas de const ou declarações duplas de variáveis e enumerações. Acho que isso tem algo a ver com o duplo <include ...>.
Tentei a compilação 16 e a versão mais recente do artigo"https://www.mql5.com/pt/code/19703".
Como posso resolver o problema e onde posso obter uma versão que esteja finalmente funcionando?
Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.
@Anatoli Kazharski
Anatoly, há um elemento de agrupamento na versão publicada?
@Anatoli Kazharski
Vou responder sobre a própria classe CFrame
Após a atualização build 5120, as tabelas pararam de funcionar - os cabeçalhos e os dados se movem para a esquerda, nada pode ser entendido.
Provavelmente, devido à separação rigorosa de char/uchar e int/uint introduzida pelo MQ, há alguma confusão nos códigos da biblioteca, que é impossível de ser desvendada.
Se você encontrou esse problema e conseguiu resolvê-lo, por favor, escreva de volta.