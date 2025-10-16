Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 45

Novo comentário
 
Arturo Hugo Ninamango #:




Perfeito! Obrigado, meu amigo.

 
Sergei Lebedev #:

Após a atualização do build 5120, as tabelas pararam de funcionar - os cabeçalhos e os dados se movem para a esquerda, não é possível entender nada.

Provavelmente, devido à separação rigorosa de char/uchar e int/uint introduzida pelo MQ, há alguma confusão nos códigos da biblioteca, que é impossível de ser desvendada.

Se você encontrou esse problema e conseguiu resolvê-lo, por favor, escreva de volta.


Você conseguiu resolver o problema? Tive problemas semelhantes há alguns meses, mas eles parecem estar relacionados à resolução do monitor e/ou ao cabo usado para conectar um monitor externo.
Informe-me se você conseguiu resolver o problema.

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Também tenho a versão mais recente da biblioteca e a mantenho atualizada para a versão mais recente do MT5. Não testei isso no MT4, mas no MT5 está totalmente funcional.

Bom dia, por favor, compartilhe os arquivos do seu Include, imagens etc. para esta biblioteca.
 
Arturo Hugo Ninamango #:




Desculpe, mas você poderia me mostrar como está usando o caminho para localizar a imagem? Quando carrego o painel, aparece uma impressão dizendo que a imagem não pôde ser carregada. É estranho, pois já corrigi o caminho de várias maneiras e nenhuma delas funcionou. As imagens estão na pasta MQL5/Images.

#resource "\\Images\\SpinInc.bmp"
#resource "\\Images\\SpinDec.bmp"

Exemplo
void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (botão do ComboBox)
   CTextBox *entry  = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress); 

   // Botões de incremento e decremento 
   btnInc.BackColor(        corEntryFundo);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);   
   btnInc.IconFile("::Images\\SpinInc.bmp");
   
   btnDec.BackColor(        corEntryFundo);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
   btnDec.IconFile("::Images\\SpinDec.bmp");  
}
 
O link para a biblioteca EasyAndFastGUI v2.0está faltando. Como posso obtê-lo? Alguém pode me ajudar? Obrigado.
 
Amy Liu #:
Não há nenhum link para a biblioteca EasyAndFastGUI v2.0. Como posso obtê-la? Alguém pode me ajudar? Obrigado.
Ela foi paga. O autor escreveu que a retirou da venda a pedido de seu empregador.
1...3839404142434445
Novo comentário