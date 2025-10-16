Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 45
Perfeito! Obrigado, meu amigo.
Após a atualização do build 5120, as tabelas pararam de funcionar - os cabeçalhos e os dados se movem para a esquerda, não é possível entender nada.
Provavelmente, devido à separação rigorosa de char/uchar e int/uint introduzida pelo MQ, há alguma confusão nos códigos da biblioteca, que é impossível de ser desvendada.
Se você encontrou esse problema e conseguiu resolvê-lo, por favor, escreva de volta.
Você conseguiu resolver o problema? Tive problemas semelhantes há alguns meses, mas eles parecem estar relacionados à resolução do monitor e/ou ao cabo usado para conectar um monitor externo.
Informe-me se você conseguiu resolver o problema.
Também tenho a versão mais recente da biblioteca e a mantenho atualizada para a versão mais recente do MT5. Não testei isso no MT4, mas no MT5 está totalmente funcional.
Desculpe, mas você poderia me mostrar como está usando o caminho para localizar a imagem? Quando carrego o painel, aparece uma impressão dizendo que a imagem não pôde ser carregada. É estranho, pois já corrigi o caminho de várias maneiras e nenhuma delas funcionou. As imagens estão na pasta MQL5/Images.
Não há nenhum link para a biblioteca EasyAndFastGUI v2.0. Como posso obtê-la? Alguém pode me ajudar? Obrigado.