Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 44

Miguel Angel Vico Alba #:

Parece que, em algum momento, a versão 2.0 estava disponível no Market, de acordo com o que o autor afirma na descrição.

No entanto, ela não está mais disponível, portanto não há erro de sua parte; ela simplesmente não está mais disponível. Como Eleni mencionou, entre em contato com o autor (envie uma mensagem privada).

Você pode falar com ele (o autor) no telegram

tol64 💎
  • t.me
You can contact @tol64 right away.
 
Mateus Cerqueira Lopes #:

Você pode entrar em contato com ele (o autor) pelo telegrama

Esse é o telegrama oficial de Anatoli?

Tem certeza?

 
Alguém poderia me ajudar? Preciso alterar a imagem ou a cor dos botões de incremento e decremento em um TextEdit, mas não consigo encontrar o ponteiro que me dá acesso a essa alteração. Tentei usar "btnInc.IconFile()", mas não funcionou.

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Obtém ponteiros dos subcomponentes
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}
 
@Arturo Hugo Ninamango #Esse é o telegrama oficial de Anatoli? Tem certeza?

Se você tivesse visitado a página de perfil de Anatoil, teria visto isso lá, o que também é óbvio, dado o nome de usuário do próprio usuário"tol64" ...

Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
  • 2024.09.21
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Tiago Silvano Souza Felipe #:
Tente adicionar estas linhas

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Obtém ponteiros dos subcomponentes
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.IsStaticColors(true);   // > Tente isto...
   
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.IsStaticColors(true);   // > Tente isto...
   
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}


Se não funcionar nesta seção, tente usá-las antes de criar o controle.



 
Fernando Carreiro #:

Se você tivesse visitado a página de perfil de Anatoil, teria visto isso lá, o que também é óbvio, dado o nome de usuário do próprio usuário"tol64" ...

Bem, senhor, eu tinha algumas dúvidas porque escrevi para você, mas não recebi resposta...

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Obrigado pela resposta, mas esse método "IsStaticColors" não existe em nenhuma classe. Tenho a versão mais recente da biblioteca.

 
Tiago Silvano Souza Felipe # :
Também tenho a versão mais recente da biblioteca e a mantenho atualizada para a versão mais recente do MT5. Não testei isso no MT4, mas no MT5 está totalmente funcional.

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Desculpe, talvez eu não tenha explicado corretamente. Posso alterar a cor do plano de fundo, mas preciso alterar a cor da seta. Sua cor padrão é escura e ela desaparece quando altero a cor do plano de fundo para escura no botão de incremento. Painel 1 Painel 2

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (botão do ComboBox)
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress);     // se o componente suportar

   CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // Botões de incremento e decremento 
   btnInc.BackColor(        clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);

   btnDec.BackColor(        clrYellow);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
}
 
Tiago Silvano Souza Felipe # :

Desculpe, talvez eu não tenha explicado corretamente. Posso alterar a cor do plano de fundo, mas preciso alterar a cor da seta. Sua cor padrão é escura e ela desaparece quando altero a cor do plano de fundo para escura para o botão de incremento 


m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp");
  
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");



