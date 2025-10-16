Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 44
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Parece que, em algum momento, a versão 2.0 estava disponível no Market, de acordo com o que o autor afirma na descrição.
No entanto, ela não está mais disponível, portanto não há erro de sua parte; ela simplesmente não está mais disponível. Como Eleni mencionou, entre em contato com o autor (envie uma mensagem privada).
Você pode falar com ele (o autor) no telegram
Você pode entrar em contato com ele (o autor) pelo telegrama
Esse é o telegrama oficial de Anatoli?
Tem certeza?
Se você tivesse visitado a página de perfil de Anatoil, teria visto isso lá, o que também é óbvio, dado o nome de usuário do próprio usuário"tol64" ...
Alguém poderia me ajudar? Preciso alterar a imagem ou a cor dos botões de incremento e decremento em um TextEdit, mas não consigo encontrar o ponteiro que me dá acesso a essa alteração. Tentei usar "btnInc.IconFile()", mas não funcionou.
Tente adicionar estas linhas
Se não funcionar nesta seção, tente usá-las antes de criar o controle.
Se você tivesse visitado a página de perfil de Anatoil, teria visto isso lá, o que também é óbvio, dado o nome de usuário do próprio usuário"tol64" ...
Bem, senhor, eu tinha algumas dúvidas porque escrevi para você, mas não recebi resposta...
Tente adicionar estas linhas
Se não funcionar nesta seção, tente usá-las antes de criar o controle.
Obrigado pela resposta, mas esse método "IsStaticColors" não existe em nenhuma classe. Tenho a versão mais recente da biblioteca.
Obrigado pela resposta, mas esse método "IsStaticColors" não existe em nenhuma classe. Tenho a versão mais recente da biblioteca.
Também tenho a versão mais recente da biblioteca e a mantenho atualizada para a versão mais recente do MT5. Não testei isso no MT4, mas no MT5 está totalmente funcional.
Também tenho a versão mais recente da biblioteca e a mantenho atualizada para a versão mais recente do MT5. Não testei isso no MT4, mas no MT5 está totalmente funcional.
Desculpe, talvez eu não tenha explicado corretamente. Posso alterar a cor do plano de fundo, mas preciso alterar a cor da seta. Sua cor padrão é escura e ela desaparece quando altero a cor do plano de fundo para escura no botão de incremento.