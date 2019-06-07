MA com base em outro indicador.
Boa tarde Luis, não entendi bem seu questionamento, mas veja na tela abaixo, o indicador MA pode ser aplicado aos preços da janela gráfica ou aplicado ao valor do indicador (as duas últimas opções).
Boa tarde Luis, não entendi bem seu questionamento, mas veja na tela abaixo, o indicador MA pode ser aplicado aos preços da janela gráfica ou aplicado ao valor do indicador (as duas últimas opções).
E qual seria a ENUMERAÇÂO que devo utilizar para fazer isso via código ?
Alias, o preço é o de fechamento, porém o preço não é dos candles, tem que ser os valores do PVT, no caso preciso fazer isso via código, via gráfico já tá feito, só que vou usar isso em um EA.
E qual seria a ENUMERAÇÂO que devo utilizar para fazer isso via código ?
Luis ,
eu estou entendo que você quer calcular a média do PVT, correto? Então você deve usar o HANDLE do PVT e não o ENUMERADOR na função IMA.
A função retorna o manipulador do indicador Moving Average. Tem apenas um buffer.
int iMA(
Luis ,
eu estou entendo que você quer calcular a média do PVT, correto? Então você deve usar o HANDLE do PVT e não o ENUMERADOR na função IMA.
A função retorna o manipulador do indicador Moving Average. Tem apenas um buffer.
int iMA(
Muito útil essa instrução. Obrigado Rogerio Giannetto Torres.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida aqui e procurando uma solução, mais não encontrei nada a respeito, vamos lá.
Quando eu tenho um indicador qualquer, que esteja em outra janela a não ser a janela dos candles, e sim uma separada, e eu coloco uma média móvel por exemplo sobre esse indicador, então o valor da MédiaMóvel é calculado com base nos valores de fechamento do indicador em questão.
A questao é, como eu uso a MA com base em valores de outro indicador ao invés de usar valores de fechamento dos candles no MQL5 ?
Na imagem fica claro o exemplo, as duas médias móveis do quadro de baixo são calculadas pelo valor do indicador PVT.