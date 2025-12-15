Discussão do artigo "MetaTrader 5 no Linux" - página 28
Tentei instalar o MT4 da minha corretora em wine no Linux Mint 22 e funcionou, mas quando tentei instalar o MT5, que baixei do site da metaquotes, algo estranho aconteceu.
O MT5 foi instalado e eu o abri.
A tela de configuração inicial é exibida, escolho a Metaquotes como empresa e clico em Avançar.
Na tela seguinte, seleciono Abrir uma conta de demonstração e clico em próximo.
No passado, isso apenas abria o programa e tudo corria bem.
Desta vez, sou solicitado a fornecer nome, e-mail, data de nascimento e número de telefone como informações obrigatórias. Não sei por que isso é necessário para uma conta de demonstração, mas tudo bem.
Digito as informações e concordo com os termos de serviço, mas o botão "next" (próximo) permanece acinzentado e não consigo prosseguir.
Isso é uma falha ou estou perdendo alguma coisa?
Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.
É (quase) impossível fazer um robô trader com python no linux usando o MetaTrader5 simplismente devido ao fato dele não conseguir instalar! mt5linux também não funciona.
Após atualizar o Wine da versão 10.3 para a 10.4, o terminal e o instalador pararam de funcionar, pois acham que um depurador está sendo executado no sistema. Você está exagerando com a questão da "proteção".
Olá a todos, gostaria de instalar a plataforma MT5 no sistema operacional Ubuntu.
Vocês poderiam confirmar se, nesse caso, o MT5 receberá atualizações regulares como no sistema operacional Windows?
Muito obrigado!
Estou utilizando o sistema Debian 12, fiz toda a instalação do programa certinho, no entanto não consigo conectar a minha conta do mql5 na plataforma.
Qual corretora? Dependendo da corretora, terá que gerar uma nova senha, caso tenha ficado muito tempo sem usar.
O mesmo erro ao mudar as versões do Wine não ajuda.
Encontrei uma maneira, mas não é conveniente para mim.
Olá, gostaria apenas de informar que o MT5 funciona com o wine instalado a partir do repositório oficial. Se você usar algum outro pacote ou compilar o wine por conta própria com sinalizadores diferentes daqueles usados no pacote oficial, o MT5 não será iniciado.Eu instalei o 10.5 a partir daqui:
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 Packages
Outras versões que testei com esses binários oficiais e que funcionam são 10, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4,
A versão MT4, mesmo com os binários oficiais (após a 10.2), não funcionará, nem mesmo o instalador mais recente será executado. Se alguém quiser descobrir o problema, este parece ser o culpado
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af