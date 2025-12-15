Discussão do artigo "MetaTrader 5 no Linux" - página 29

O problema permanece. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, compilação e repositório oficiais.
 
Aleksey Nikolayev #:
O problema permanece. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, compilação e repositório oficiais.
Confirmado. Manjaro linux, wine atualizado normalmente para 10.3 e o terminal se recusou a funcionar. Voltei para a versão 10.2 e tudo funciona. Estou aguardando uma solução da MQ.
 
Aleksandar Petrinic #:
Desculpe pela barreira do idioma, mas estou usando uma tradução em inglês para postar aqui, então provavelmente não expliquei muito bem.

Se a sua distribuição, como arch, manjaro ou qualquer outra distribuição, fornece "binários" do pacote wine, eles provavelmente são compilados com CFLAGS/LDFLAGS diferentes dos binários oficiais do comando wine.

Portanto, quando digo "repositório oficial", não me refiro ao repositório oficial do arch ou ao repositório oficial do manjaro, mas ao repositório da equipe do winehq.

Isso é importante porque, se o problema estiver relacionado aos CFLAGS/LDFLAGS usados pela distribuição, o bug deve ser relatado ao bugzilla da distribuição.

Observando o rastreador de bugs do wine, sabemos com certeza que muitos usuários do arch não podem executar o MT5.
Três ramificações diferentes do Linux (arch, ubuntu, void) têm o mesmo problema com o MT5. O mais provável é que o problema esteja no próprio MT5. Só podemos esperar que os desenvolvedores do MT resolvam esse problema antes da atualização da versão de lançamento.
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

nome do modelo : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

Virtualização KVM real em

nome do modelo: CPU Intel(R) Core(TM) i5-2500K a 3,30 GHz


Posso presumir que o depurador é acionado por uma tentativa fracassada de detectar o AVX2 ou algo semelhante.

 
Quando voltei para a versão 10.2, ele instalou, mas ignorou a chave /portable, instalando em "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".
 
JRandomTrader #:
Quando voltei para a versão 10.2, ele foi instalado, mas ignorou a chave /portable e instalou em "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"

A chave funciona para mim.

 
Ilya Filatov #:

Minha chave funciona.

Ela funciona com o terminal64.exe, mas não funciona com o mt5setup.exe

 

Resolvi o problema com o luxWine e tudo foi instalado sem problemas

Você também pode usar o PortProton, mas não é tão conveniente :) Boa sorte a todos

 
_AndreyGT_ #:

Resolvido o problema com o luxWine, tudo foi instalado sem problemas

Você também pode usar o PortProton, mas não é tão conveniente :) Boa sorte a todos

Qual é a versão do Wine? Funciona igualmente bem se você reverter para a versão 10.2.

