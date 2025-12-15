Discussão do artigo "MetaTrader 5 no Linux" - página 29
O problema permanece. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, compilação e repositório oficiais.
Se sua distribuição, como arch, manjaro ou qualquer outra distribuição, fornecer "binários" do pacote wine, eles provavelmente serão compilados com CFLAGS/LDFLAGS diferentes dos binários oficiais do comando wine.
Portanto, quando digo "repositório oficial", não me refiro ao repositório oficial do arch ou ao repositório oficial do manjaro, mas ao repositório da equipe do winehq.
Isso é importante porque, se o problema estiver relacionado aos CFLAGS/LDFLAGS usados pela distribuição, o bug deve ser relatado ao bugzilla da distribuição.
Observando o rastreador de bugs do wine, sabemos com certeza que muitos usuários do arch não podem executar o MT5.
Desculpe pela barreira do idioma, mas estou usando uma tradução em inglês para postar aqui, então provavelmente não expliquei muito bem.
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
nome do modelo : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Virtualização KVM real em
nome do modelo: CPU Intel(R) Core(TM) i5-2500K a 3,30 GHz
Posso presumir que o depurador é acionado por uma tentativa fracassada de detectar o AVX2 ou algo semelhante.
Quando voltei para a versão 10.2, ele foi instalado, mas ignorou a chave /portable e instalou em "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"
A chave funciona para mim.
Minha chave funciona.
Ela funciona com o terminal64.exe, mas não funciona com o mt5setup.exe
Resolvi o problema com o luxWine e tudo foi instalado sem problemas
Você também pode usar o PortProton, mas não é tão conveniente :) Boa sorte a todos
Qual é a versão do Wine? Funciona igualmente bem se você reverter para a versão 10.2.