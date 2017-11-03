Banimento do FREELANCE
vejam só que situação, já tem alguns dias que comecei a me candidatar como desenvolvedor no FREELANCE. Como eu não leio atentamente a solicitação, pois em geral é muito carregada e mal feita, sempre me candidato e solicito um melhor detalhamento.
Pois bem, eu fui banido do FREELANCE por que respondi a um trabalho que pedia converter EX4 para MQL4, respondi tão apressadamente, veja abaixo a resposta, focando a resposta no pedido cliente para entrar em contato pelo SKYPE que na sentença seguinte pedia o FONTE e os requisitos. Ou seja não me atentei que o cliente pedia DESCOMPILAÇÃO de programa.
Então recomendo aos candidatos do FREELANCE que tomem muito cuidado, leiam atentamente atentamente antes de responder, para não cair na mesma ARMADILHA !!!
aqui no FREELANCE tem regras rigorosas e não podemos fornecer qualquer forma de contato sob pena de exclusão, somente após aprovação de requisitos e que você vai poder entrar em contato com os desenvolvedores. Bom, então vamos lá tem como você mandar o fonte e anexar o plano de requisitos com as alterações que deseja?
Infelizmente, faz parte das regras! Faz parte das obrigações dum programador, de estar atento aos requisitos do cliente, a fim de prestar um bom serviço. Por isso, também se espera que quando um programador responde aos anúncios, que tenha também em atenção aos pormenores do que é solicitado pelo cliente a fim de dar um preço justo para o projecto.
É obviamente da minha opinião, que simplesmente responder aos anúncios, sem realmente entender o que está ser solicitado, não irá demonstrar ao cliente que a resposta é seria e ponderada nem que se trata de uma oferta profissional.
É só uma opinião minha, mas cada um decide por si!
Olá,
Olá Rogerio Giannetti Torres,
Fui eu que solicitei o banimento.
Realmente é necessário estar atento às regras, e não fomentar esse tipo de prática, que é tão prejudicial para a proteção da propriedade intelectual de desenvolvedores. Por favor perceba que não estou dizendo que você teve intenção de ser desonesto, ainda mais se dando ao trabalho de vir aqui e postar sua experiência no fórum. De qualquer maneira, é uma prática nossa, moderadores, de ficar atentos a tudo que acontece no fórum e na área de serviços, justamente para evitar que esse tipo de prática possa ocorrer.
Espero que entenda! E parabéns pela postagem, e pela sinceridade com a qual tratou o tema!
Abraços,
Malacarne
Interessante sua opinião Sr Fernando,
mas o grau de profissionalismo, qualidade final do trabalho e preço justo, são avaliações dada pelo cliente após a conclusão to trabalho. Candidatar-se a um trabalho, para então solicitar detalhamento dos requisitos é sim uma atitude coerente. Se não fosse, como poderíamos responder a um anuncio do tipo abaixo.
Possuo uma estrategia que ja opero manualmente porem gostaria de automatiza-la . Importante seria termos uma forma segura de trocar informações.
Se alguém quiser programar para mim, de preferencia no Rio de janeiro para reunião presencial, favor contatar.
Sr. Rodrigo Marcalane,
você como moderador leu minha resposta, leu que pedi o FONTE e REQUISITOS e interpretou que estava burlando as regras e pediu meu banimento.
essa mesma discussão ocorre no fórum em inglês...https://www.mql5.com/en/forum/215337ps. toda vez que o código fonte não vier em anexo sugiro dizer não posso fazer esse trabalho.
- 2017.09.09
- www.mql5.com
Li o caso e vi que foi bem pior que o meu, pois após se candidatar ele recebeu um FONTE DESCOMPILADO e os requisitos foram aprovados ao preço de $ 3000,00. Bom , o mais importante é que ao final do caso os direitos de desenvolvedor foram restaurados.
Basta nosso Moderador, rever com bons olhos o caso e solicitar a reintegração dos meus direitos.
Olá Rogerio Giannetti Torres,
Eu não li a sua resposta... simplesmente marquei o serviço como serviço de descompilação para a MetaQuotes, e AINDA me coloquei na fila de desenvolvedores "interessados" no serviço, escrevendo na minha "descrição" claramente para que todos pudessem ler, que aquele era um serviço de descompilação.
A resposta da MetaQuotes para isso é exatamente essa: banir todos os candidatos que se marcaram como interessados no serviço.
E isso muito provavelmente vai continuar sendo assim.
Basta nosso Moderador, rever com bons olhos o caso e solicitar a reintegração dos meus direitos.
Olá Rogerio Giannetti Torres,
Até onde me consta você não está mais banido.
Olá Rogerio Giannetti Torres,
Interessante o título do serviço: "converter meu EA de Ex4 para Mq4"
Imagem em anexo:
Olá Rogerio Giannetti Torres,
Oi Malacarne,
não estou banido da comunidade, os meus direitos de desenvolvedor é que estão inabilitados.
vejam só que situação, já tem alguns dias que comecei a me candidatar como desenvolvedor no FREELANCE. Como eu não leio atentamente a solicitação, pois em geral é muito carregada e mal feita, sempre me candidato e solicito um melhor detalhamento.
Pois bem, eu fui banido do FREELANCE por que respondi a um trabalho que pedia converter EX4 para MQL4, respondi tão apressadamente, veja abaixo a resposta, focando a resposta no pedido cliente para entrar em contato pelo SKYPE que na sentença seguinte pedia o FONTE e os requisitos. Ou seja não me atentei que o cliente pedia DESCOMPILAÇÃO de programa.
Então recomendo aos candidatos do FREELANCE que tomem muito cuidado, leiam atentamente atentamente antes de responder, para não cair no mesmo erro.
Preciso de um desenvolvidor de EA que saiba converter meu EA de ex4 para mq4 e possa fazer uns ajuste para mim. Por que preciso fazer alguns reajuste no EA e não tenho mais o contato de que desenvolveu o EA para mim. Favor deixar a ID do Skype na mensagem, Obrigado
Olá,
aqui no FREELANCE tem regras rigorosas e não podemos fornecer qualquer forma de contato sob pena de exclusão, somente após aprovação de requisitos e que você vai poder entrar em contato com os desenvolvedores. Bom, então vamos lá tem como você mandar o fonte e anexar o plano de requisitos com as alterações que deseja?
